https://tr.sputniknews.com/20210918/tavuk-doner-almak-icin-karantina-ihlali-yapan-iki-ogrencinin-ailesine-4-bin-50ser-lira-ceza-kesildi-1049027988.html

Tavuk döner almak için karantina ihlali yapan iki öğrencinin ailesine 4 bin 50'şer lira ceza kesildi

Tavuk döner almak için karantina ihlali yapan iki öğrencinin ailesine 4 bin 50'şer lira ceza kesildi

Kırıkkale'de PCR testi pozitif olan arkadaşlarından dolayı temaslı duruma düşen iki lise öğrencisi, evlerinde karantinada olması gerekirken kentin en işlek... 18.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-18T20:23+0300

2021-09-18T20:23+0300

2021-09-18T20:23+0300

yaşam

kırıkkale

ihlal

karantina

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Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekiplerince, koronavirüs ile mücadele kapsamında çalışmalar sürüyor.Uzman ekipler, insan yoğunluğunun en fazla olduğu cadde ve sokaklarda HES kodu denetimi yaptı. Yaşları 9 ila 19 arasında çocuklar üzerinde de denetimler yoğunlaştırıldı.Ovacık Mahallesi'ndeki Zafer Caddesi'nde denetim yapan uzman ekipler, 13 yaşındaki İ.Y. ile 15 yaşındaki N.T.'nin HES kodu sorgulamasını yaptı. Öğrencilerin, sınıflarında PCR testi pozitif olan bir arkadaşlarından dolayı temaslı duruma düştükleri ortaya çıktı.İ.Y., evden ekmek arası döner almak için çıktığını, N.T. ise kırtasiyeye gittiğini belirtti. Kentin en işlek caddesinde yakalanan iki lise öğrencisi, evlerinde karantinaya alındı.Ailelerine de 4 bin 50'şer liradan 8 bin 100 lira idari para cezası uygulandı.

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kırıkkale, ihlal, karantina