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Tavuk döner almak için karantina ihlali yapan iki öğrencinin ailesine 4 bin 50'şer lira ceza kesildi
Tavuk döner almak için karantina ihlali yapan iki öğrencinin ailesine 4 bin 50'şer lira ceza kesildi
Kırıkkale'de PCR testi pozitif olan arkadaşlarından dolayı temaslı duruma düşen iki lise öğrencisi, evlerinde karantinada olması gerekirken kentin en işlek... 18.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-18T20:23+0300
2021-09-18T20:23+0300
yaşam
kırıkkale
ihlal
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Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekiplerince, koronavirüs ile mücadele kapsamında çalışmalar sürüyor.Uzman ekipler, insan yoğunluğunun en fazla olduğu cadde ve sokaklarda HES kodu denetimi yaptı. Yaşları 9 ila 19 arasında çocuklar üzerinde de denetimler yoğunlaştırıldı.Ovacık Mahallesi'ndeki Zafer Caddesi'nde denetim yapan uzman ekipler, 13 yaşındaki İ.Y. ile 15 yaşındaki N.T.'nin HES kodu sorgulamasını yaptı. Öğrencilerin, sınıflarında PCR testi pozitif olan bir arkadaşlarından dolayı temaslı duruma düştükleri ortaya çıktı.İ.Y., evden ekmek arası döner almak için çıktığını, N.T. ise kırtasiyeye gittiğini belirtti. Kentin en işlek caddesinde yakalanan iki lise öğrencisi, evlerinde karantinaya alındı.Ailelerine de 4 bin 50'şer liradan 8 bin 100 lira idari para cezası uygulandı.
kırıkkale
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kırıkkale, ihlal, karantina

Tavuk döner almak için karantina ihlali yapan iki öğrencinin ailesine 4 bin 50'şer lira ceza kesildi

20:23 18.09.2021
© İHAkarantina ihlali
karantina ihlali - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2021
© İHA
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Kırıkkale'de PCR testi pozitif olan arkadaşlarından dolayı temaslı duruma düşen iki lise öğrencisi, evlerinde karantinada olması gerekirken kentin en işlek caddesinde HES kodu denetiminde yakalandı.Tavuk döner almak için çıkan her iki öğrencinin ailesine 4 bin 50'şer lira idari para cezası uygulandı.
Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekiplerince, koronavirüs ile mücadele kapsamında çalışmalar sürüyor.
Uzman ekipler, insan yoğunluğunun en fazla olduğu cadde ve sokaklarda HES kodu denetimi yaptı. Yaşları 9 ila 19 arasında çocuklar üzerinde de denetimler yoğunlaştırıldı.
Ovacık Mahallesi'ndeki Zafer Caddesi'nde denetim yapan uzman ekipler, 13 yaşındaki İ.Y. ile 15 yaşındaki N.T.'nin HES kodu sorgulamasını yaptı.
Öğrencilerin, sınıflarında PCR testi pozitif olan bir arkadaşlarından dolayı temaslı duruma düştükleri ortaya çıktı.
İ.Y., evden ekmek arası döner almak için çıktığını, N.T. ise kırtasiyeye gittiğini belirtti. Kentin en işlek caddesinde yakalanan iki lise öğrencisi, evlerinde karantinaya alındı.

Ailelerine de 4 bin 50'şer liradan 8 bin 100 lira idari para cezası uygulandı.
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