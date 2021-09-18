https://tr.sputniknews.com/20210918/turkiyede-son-24-saatte-26-bin-161-kisinin-testi-pozitif-cikti-221-kisi-yasamini-yitirdi-1049027263.html

Türkiye'de 26 bin 161 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de 26 bin 161 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte 335 bin 244 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 161 kişinin testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi. 18.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-18T19:36+0300

2021-09-18T19:36+0300

2021-09-18T20:02+0300

koronavirüs

koronavirüs

türkiye

sağlık bakanlığı

fahrettin koca

sağlık bakanı

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Sağlık Bakanlığı'nca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.Buna göre, 335 bin 244 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 161 kişinin testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 24 bin 23 oldu.18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84.74, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 67.51 olarak kayıtlara geçti.Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplamda 104 milyon 894 bin 94'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 300 bin 878 doz aşı uygulandı.En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Muğla, Yalova, Kilis, Tekirdağ, Amasya, Aydın, Antalya, Edirne, Çanakkale ve Eskişehir oldu.En az bir doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Gümüşhane, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Mardin, Bingöl, Siirt, Muş, Bayburt ve Elazığ olarak sıralandı.12 Eylül’den 18 Eylül’e kadar günlük vaka sayılarını paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

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koronavirüs, türkiye, sağlık bakanlığı, fahrettin koca, sağlık bakanı