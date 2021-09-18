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Türkiye'de 26 bin 161 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 26 bin 161 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de son 24 saatte 335 bin 244 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 161 kişinin testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi. 18.09.2021, Sputnik Türkiye
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2021-09-18T20:02+0300
koronavirüs
koronavirüs
türkiye
sağlık bakanlığı
fahrettin koca
sağlık bakanı
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Sağlık Bakanlığı'nca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.Buna göre, 335 bin 244 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 161 kişinin testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 24 bin 23 oldu.18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84.74, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 67.51 olarak kayıtlara geçti.Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplamda 104 milyon 894 bin 94'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 300 bin 878 doz aşı uygulandı.En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Muğla, Yalova, Kilis, Tekirdağ, Amasya, Aydın, Antalya, Edirne, Çanakkale ve Eskişehir oldu.En az bir doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Gümüşhane, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Mardin, Bingöl, Siirt, Muş, Bayburt ve Elazığ olarak sıralandı.12 Eylül’den 18 Eylül’e kadar günlük vaka sayılarını paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:
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koronavirüs, türkiye, sağlık bakanlığı, fahrettin koca, sağlık bakanı

Türkiye'de 26 bin 161 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi

19:36 18.09.2021 (güncellendi: 20:02 18.09.2021)
© Sputnik / Sertaç KayarDiyarbakır - maske - aşı - koronavirüs
Diyarbakır - maske - aşı - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2021
© Sputnik / Sertaç Kayar
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Türkiye'de son 24 saatte 335 bin 244 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 161 kişinin testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı'nca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Buna göre, 335 bin 244 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 161 kişinin testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 24 bin 23 oldu.
18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84.74, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 67.51 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplamda 104 milyon 894 bin 94'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 300 bin 878 doz aşı uygulandı.
En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Muğla, Yalova, Kilis, Tekirdağ, Amasya, Aydın, Antalya, Edirne, Çanakkale ve Eskişehir oldu.
En az bir doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Gümüşhane, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Mardin, Bingöl, Siirt, Muş, Bayburt ve Elazığ olarak sıralandı.
12 Eylül’den 18 Eylül’e kadar günlük vaka sayılarını paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Vaka sayıları bir gün öncesiyle değil, ortalama bir hafta öncesiyle kıyaslanmalıdır. Son bir hafta bizi uyarıyor. Kurallara uyup, aşımızı olalım."

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