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ABD'de askeri eğitim uçağı evlerin üzerine düştü: 5 yaralı
22:45 19.09.2021 (güncellendi: 22:48 19.09.2021)
© Fotoğraf: TwitterABD'nin Teksas eyaletinde uçak kazası: 6 ölü
© Fotoğraf: Twitter
ABD’nin Teksas eyaletinde askeri eğitim uçağının iki evin üzerine düştüğü bildirildi. Kazada 2’si pilot toplam 5 kişi yaralandı.
ABD’nin Teksas eyaletinde yer alan Fort Worth kentindeki Lake Worth’da askeri eğitim uçağı iki evin üzerine düştü. Uçakta bulunan 2 pilotun kazadan yaralı kurtulduğu ve tedavi için hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Fort Worth İtfaiyesi Kamu Bilgilendirme Memuru Kristen O'Hare yaptığı açıklamada, uçağın düştüğü evlerde bulunan 3 kişinin yaralandığını ve ayakta tedavi edildiğini aktardı.
Uçağın düştüğü 2 evde ağır hasar meydana gelirken, kaza bölgesinde çıkan yangının itfaiye tarafından söndürüldüğü bildirildi.
Uçağın düştüğü 2 evde ağır hasar meydana gelirken, kaza bölgesinde çıkan yangının itfaiye tarafından söndürüldüğü bildirildi.
🚨#BREAKING: New photos coming out showing the military plane crash in Lake Worth, TX— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) September 19, 2021
📌 #Lakeworth l #Texas
Here’s what we know 2-6 homes are damaged.Two pilots were ejected from the aircraft one was transported to the hospital the other is being treated for minor injuries. pic.twitter.com/Gxr4CqMf8l