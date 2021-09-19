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ABD'de askeri eğitim uçağı evlerin üzerine düştü: 5 yaralı
ABD'de askeri eğitim uçağı evlerin üzerine düştü: 5 yaralı
ABD’nin Teksas eyaletinde askeri eğitim uçağının iki evin üzerine düştüğü bildirildi. Kazada 2’si pilot toplam 5 kişi yaralandı. 19.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-19T22:45+0300
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dünya
abd
uçak kazası
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ABD’nin Teksas eyaletinde yer alan Fort Worth kentindeki Lake Worth’da askeri eğitim uçağı iki evin üzerine düştü. Uçakta bulunan 2 pilotun kazadan yaralı kurtulduğu ve tedavi için hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Fort Worth İtfaiyesi Kamu Bilgilendirme Memuru Kristen O'Hare yaptığı açıklamada, uçağın düştüğü evlerde bulunan 3 kişinin yaralandığını ve ayakta tedavi edildiğini aktardı.Uçağın düştüğü 2 evde ağır hasar meydana gelirken, kaza bölgesinde çıkan yangının itfaiye tarafından söndürüldüğü bildirildi.
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abd, uçak kazası, teksas

ABD'de askeri eğitim uçağı evlerin üzerine düştü: 5 yaralı

22:45 19.09.2021 (güncellendi: 22:48 19.09.2021)
© Fotoğraf: TwitterABD'nin Teksas eyaletinde uçak kazası: 6 ölü
ABD'nin Teksas eyaletinde uçak kazası: 6 ölü - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2021
© Fotoğraf: Twitter
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ABD’nin Teksas eyaletinde askeri eğitim uçağının iki evin üzerine düştüğü bildirildi. Kazada 2’si pilot toplam 5 kişi yaralandı.
ABD’nin Teksas eyaletinde yer alan Fort Worth kentindeki Lake Worth’da askeri eğitim uçağı iki evin üzerine düştü. Uçakta bulunan 2 pilotun kazadan yaralı kurtulduğu ve tedavi için hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Fort Worth İtfaiyesi Kamu Bilgilendirme Memuru Kristen O'Hare yaptığı açıklamada, uçağın düştüğü evlerde bulunan 3 kişinin yaralandığını ve ayakta tedavi edildiğini aktardı.

Uçağın düştüğü 2 evde ağır hasar meydana gelirken, kaza bölgesinde çıkan yangının itfaiye tarafından söndürüldüğü bildirildi.
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