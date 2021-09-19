https://tr.sputniknews.com/20210919/donemim-iett-genel-muduru-bugun-olsa-o-metrobusleri-yine-alirim-1049036978.html

Dönemin İETT Genel Müdürü: Bugün olsa o metrobüsleri yine alırım

Dönemin İETT Genel Müdürü: Bugün olsa o metrobüsleri yine alırım

İstanbul’da 'kullanılamadığı için çürümeye terk edildiği' belirtilen metrobüsleri alan dönemin İETT Genel Müdürü Öztürk’ “Bugün olsa o metrobüsleri yine... 19.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-19T11:41+0300

2021-09-19T11:41+0300

2021-09-19T11:43+0300

ibb

metrobüs

mehmet öztürk

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) AK Parti tarafından yönetildiği dönemde tartışmalı metrobüs araçlarını, “Bu araçlar İstanbul'un topografik yapısına uygun değil” uyarılarına rağmen satın alan dönemin İETT Genel Müdürü Mehmet Öztürk, Birgün'den İsmail Arı'ya konuştu. Öztürk, 63 milyon euro ödenen ve hurdaya ayrılan metrobüsleri aldığı için hiç pişman olmadığını belirtti: "Bugün olsa o metrobüsleri yine alırım. Hollanda’dan almıştık o metrobüsleri. O dönemde de birileri şikâyet etti. Olay mahkemelere intikal etti, mahkemelerde yargılandık ve beraat ettik. Olabilir böyle şeyler. Ben bürokratım. Hâkimler beraat kararı verdi ve bu karar Yargıtay’da da tasdik edildi.” 'İstanbul’un ulaşım konusunda o zaman da başka bir çözümü yoktu, şu anda da yok'Metrobüs projesinin kendi projesi olduğunu da vurgulayan Öztürk, “Metrobüs hattı benim projemdi. Metrobüsün mimarı Güney Amerika’daki bir devlet. Ben oradan esinlendim. Çünkü İstanbul’un ulaşım konusunda o zaman da başka bir çözümü yoktu, şu anda da yok. Onun bedelini de ben ödedim” ifadelerini kullandı. '2009'da görevim sona erdi çünkü yorulmuştum'Çürüyen metrobüslere ilişkin yargılandığı davanın beraatla sonuçlanmasının kendisi için bir şeref olduğunu söyleyen Öztürk şöyle devam etti: “2009 yılında anlaşmalı olarak İETT Genel Müdürlüğü görevim sona erdi. Çünkü yorulmuştum. İBB’de devam etmedim ve 2011 yılında emekli oldum. Yargılandık, ben de beraat ettim, benim arkadaşlarımın tamamı da beraat etti. Hiçbirimize ceza verilmedi. 'Biz göğsümüzü gere gere bu işleri hakkıyla yaptık' dedik. Bu ifadeyi söylemeyi de hak ettik biz.” 'Erdoğan'ın yakın çalışma arkadaşlarından biriydim'İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne 1994 yılında girdiğini belirten Öztürk, “Erdoğan'ın yakın çalışma arkadaşlarından biriydim. 1994 yılında daire başkanlığı görevine de beni Recep Tayyip Erdoğan getirdi. Büyükşehir’e daire başkanları belediye başkanının imzasıyla atanabiliyor” diye konuştu.

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ibb, metrobüs, mehmet öztürk