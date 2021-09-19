https://tr.sputniknews.com/20210919/duneun-yonetmeni-denis-villeneuve-marvel-filmleri-izleyicileri-zombilere-ceviriyor-1049032657.html

'Dune'un yönetmeni Denis Villeneuve: Marvel filmleri izleyicileri zombilere çeviriyor

'Dune'un yönetmeni Denis Villeneuve: Marvel filmleri izleyicileri zombilere çeviriyor

"Arrival", "Blade Runner 2049" gibi filmlerin yönetmeni Denis Villeneuve, Marvel filmlerini eleştirdi. Son filmi "Dune" önümüzdeki ay vizyona girecek olan... 19.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-19T00:31+0300

2021-09-19T00:31+0300

2021-09-19T00:31+0300

yaşam

nart villeneuve

yönetmen

marvel

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İspanyol El Mundo gazetesine verdiği röportajda, Villeneuve, sanatsal değeri yüksek büyük bütçeli filmlerin de olduğunu, o nedenle karamsarlığa kapılmadığını ifade etti. Yönetmen, sanatsal değeri yüksek büyük bütçeli filmlere Christopher Nolan ve Alfonso Cuaron filmlerini örnek gösterdi.Marvel filmlerine ünlü yönetmenlerin ilk eleştirisi bu değil. Nuri Bilge Ceylan, çocukları yüzünden pek çok Marvel filmi izlemek zorunda kaldığını söyleyerek, "Bu da benim cezam" ifadesini kullanmıştı."Taksi Şoförü" (Taxi Driver), "Sıkı Dostlar" (Goodfellas) gibi kült filmlerin yönetmeni Martin Scorsese de iki yıl önce Marvel filmlerinin sinematik değeri olmadığını belirterek, "tema parkı" benzetmesinde bulunmuştu.

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2021

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nart villeneuve, yönetmen, marvel