https://tr.sputniknews.com/20210919/karamollaoglu-turkiyenin-afganistanda-yol-gostermesini-biz-de-tasvip-ederiz-1049046106.html

Karamollaoğlu: Türkiye'nin Afganistan'da yol göstermesini biz de tasvip ederiz

Karamollaoğlu: Türkiye'nin Afganistan'da yol göstermesini biz de tasvip ederiz

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "(Taliban'ın Afganistan yönetimini devralması) Türkiye'nin Afganistan'da bir destek temasında bulunmasını... 19.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-19T18:57+0300

2021-09-19T18:57+0300

2021-09-19T18:58+0300

politika

afganistan

türkiye

temel karamollaoğlu

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Canik Kültür Merkezi'nde düzenlenen Saadet Partisi Samsun İl Başkanlığı 7. Olağan Genel Kurulunda konuşan Temel Karamollaoğlu, Türkiye'de ve dünyada huzur ve barışın hakim olmasını arzu ettiklerini söyledi.Huzur ve barışın sadece sözle gerçekleşmediğini belirten Karamollaoğlu, "Dünya çapında 'barış' dediğiniz zaman silahların susması icap eder ama silahlar susmaz. Çünkü birçok ülke kendi menfaatleri için başka ülkeleri istila etmekte tereddüt göstermezler. Hunharca davranmakta, katliam yaratmakta hiç tereddüt göstermezler. Dünya katliam sahneleriyle bugünlere gelmiştir. Bizler de geçmişimizde yer gelmiş hatalar yapmış olabiliriz ama zulüm bizim kitabımızda yazmaz, prensiplerimizde yer yoktur. Bundan dolayı esas hedefimiz, barışın ve huzurun tesisidir" diye konuştu.'Bunlar devlet yönetimi nedir bilmiyorlar kırk yıldır sadece savaşmışlar'Taliban'ın Afganistan yönetimini devralmasına değinen Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

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afganistan, türkiye, temel karamollaoğlu