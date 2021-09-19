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https://tr.sputniknews.com/20210919/kocaelinde-deniz-kenarinda-ceset-bulundu-1049042689.html
Kocaeli'nde deniz kenarında ceset bulundu
Kocaeli'nde deniz kenarında ceset bulundu
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde deniz kenarında erkek cesedi bulundu. 19.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-19T15:46+0300
2021-09-19T15:46+0300
2021-09-19T15:46+0300
türkiye
kocaeli
ceset
cinayet
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Piri Reis Mahallesi Yelkenkaya Caddesi'ndeki sahilde köpeğini gezdirirken bir kişinin yerde hareketsiz şekilde yattığını gören kişi, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen ekipler, el ve kolları bağlı, vücudunda yara izleri bulunan, yaklaşık 10 gündür denizde olduğu düşünülen kişinin öldüğünü tespit etti.Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, incelemenin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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kocaeli, ceset, cinayet
Kocaeli'nde deniz kenarında ceset bulundu
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde deniz kenarında erkek cesedi bulundu.
Piri Reis Mahallesi Yelkenkaya Caddesi'ndeki sahilde
köpeğini gezdirirken bir kişinin yerde hareketsiz şekilde yattığını gören kişi, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler,
el ve kolları bağlı, vücudunda yara izleri bulunan
, yaklaşık 10 gündür denizde olduğu düşünülen kişinin öldüğünü tespit etti.
Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, incelemenin ardından
İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.