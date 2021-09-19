https://tr.sputniknews.com/20210919/kocaelinde-deniz-kenarinda-ceset-bulundu-1049042689.html

Kocaeli'nde deniz kenarında ceset bulundu

Kocaeli'nde deniz kenarında ceset bulundu

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde deniz kenarında erkek cesedi bulundu. 19.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-19T15:46+0300

2021-09-19T15:46+0300

2021-09-19T15:46+0300

türkiye

kocaeli

ceset

cinayet

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Piri Reis Mahallesi Yelkenkaya Caddesi'ndeki sahilde köpeğini gezdirirken bir kişinin yerde hareketsiz şekilde yattığını gören kişi, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen ekipler, el ve kolları bağlı, vücudunda yara izleri bulunan, yaklaşık 10 gündür denizde olduğu düşünülen kişinin öldüğünü tespit etti.Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, incelemenin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

türkiye

kocaeli

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2021

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kocaeli, ceset, cinayet