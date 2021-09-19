https://tr.sputniknews.com/20210919/super-ligde-bu-sezon-basaksehir-ilk-kez-kazandi-fenerbahce-ilk-kez-kaybetti-1049048313.html

Süper Lig’de bu sezon Başakşehir ilk kez kazandı, Fenerbahçe ilk kez kaybetti

Süper Lig’de bu sezon Başakşehir ilk kez kazandı, Fenerbahçe ilk kez kaybetti

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir’e 2-0 mağlup olarak bu sezon Süper Lig’de ilk mağlubiyetini almış oldu. Süper Lig'de 5 hafta sonunda ilk galibiyetini alan... 19.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-19T21:18+0300

2021-09-19T21:18+0300

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yaşam

fenerbahçe

başakşehir

süper lig

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Süper Lig'in 5'inci haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti.65'inci dakikada Fenerbahçe beraberlik golüne çok yaklaştı. Mesut Özil'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta altı pas içinde topa Valencia kafayı vurdu. Kaleci Volkan'ın son anda kurtardığı meşin yuvarlak yükseklik kazandı. Pozisyonun devamında Novak'ın kafa vuruşunda ise top az farkla üstten auta gitti.90. dakikada Medipol Başakşehir farkı ikiye yükseltti. Sağ kanattan Fenerbahçe ceza sahasına giren Visca, arka direğe doğru hareketlenen Gulbrandsen'e yerden pasını gönderdi. Norveçli oyuncunun gelişine plase vuruşunda top filelere gitti: 2-0.Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

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fenerbahçe, başakşehir, süper lig