https://tr.sputniknews.com/20210919/veliefendide-attan-dusen-binici-jeles-hayatini-kaybetti-1049038797.html

Veliefendi'de attan düşen binici Jeles hayatını kaybetti

Veliefendi'de attan düşen binici Jeles hayatını kaybetti

İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleştirilen Fegentri Amatör Kadın Biniciler Dünya Şampiyonası Koşusu’nda yaşanan kaza sonrasında ağır yaralanan binici... 19.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-19T12:46+0300

2021-09-19T12:46+0300

2021-09-19T12:50+0300

türkiye

vefat

binicilik

yarış

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İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda 5 Eylül Pazar günü gerçekleştirilen FEGENTRI Amatör Kadın Biniciler Dünya Şampiyonası Koşusu'nda, Toms isimli safkandan düşerek yaralanan Macar Kadın Binici Eszter Jeles, acilen hastaneye sevk edilerek tedavi altına alınmıştı.Yapılan kontrollerin ardından Eszter Jeles, 6 Eylül Pazartesi günü ameliyat edilerek tedavi sürecine devam edilmişti. Ağır yaralanan Jeles, ameliyata alındı. 13 gündür hastanede tedavisi süren Jeles, dün yaşam savaşını kaybetti.Türkiye Jokey Kulübü (TJK) sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada acı haberi, "Çok üzgünüz... Eszter Jeles'i kaybettik" diyerek duyurdu.Türkiye Jokey Kulübü, Eszter Jeles'in vefatını resmi internet sitesinden yayınladığı bir açıklama ile duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"5 Eylül Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen FEGENTRI Amatör Kadın Biniciler Dünya Şampiyonası Koşusu'nda, Toms isimli safkandan düşerek yaralanan Macar Kadın Binici Eszter Jeles, acilen hastaneye sevk edilerek tedavi altına alınmıştı.Yapılan kontrollerin ardından Eszter Jeles, 6 Eylül Pazartesi günü ameliyat edilerek tedavi sürecine devam edilmişti. İlk günden itibaren sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen, Macar binici Jeles'in 13 gündür verdiği yaşam savaşını kaybederek aramızdan ayrıldığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Hayatını kaybeden Macar binici Eszter Jeles'e Allah’tan rahmet, başta ailesi olmak üzere yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz."

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vefat, binicilik, yarış