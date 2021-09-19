Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210919/veliefendide-attan-dusen-binici-jeles-hayatini-kaybetti-1049038797.html
Veliefendi'de attan düşen binici Jeles hayatını kaybetti
Veliefendi'de attan düşen binici Jeles hayatını kaybetti
İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleştirilen Fegentri Amatör Kadın Biniciler Dünya Şampiyonası Koşusu’nda yaşanan kaza sonrasında ağır yaralanan binici... 19.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-19T12:46+0300
2021-09-19T12:50+0300
türkiye
vefat
binicilik
yarış
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/13/1049038547_0:0:500:281_1920x0_80_0_0_1b5fab96c25c123bc2aa836a082606bb.jpg
İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda 5 Eylül Pazar günü gerçekleştirilen FEGENTRI Amatör Kadın Biniciler Dünya Şampiyonası Koşusu'nda, Toms isimli safkandan düşerek yaralanan Macar Kadın Binici Eszter Jeles, acilen hastaneye sevk edilerek tedavi altına alınmıştı.Yapılan kontrollerin ardından Eszter Jeles, 6 Eylül Pazartesi günü ameliyat edilerek tedavi sürecine devam edilmişti. Ağır yaralanan Jeles, ameliyata alındı. 13 gündür hastanede tedavisi süren Jeles, dün yaşam savaşını kaybetti.Türkiye Jokey Kulübü (TJK) sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada acı haberi, "Çok üzgünüz... Eszter Jeles'i kaybettik" diyerek duyurdu.Türkiye Jokey Kulübü, Eszter Jeles'in vefatını resmi internet sitesinden yayınladığı bir açıklama ile duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"5 Eylül Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen FEGENTRI Amatör Kadın Biniciler Dünya Şampiyonası Koşusu'nda, Toms isimli safkandan düşerek yaralanan Macar Kadın Binici Eszter Jeles, acilen hastaneye sevk edilerek tedavi altına alınmıştı.Yapılan kontrollerin ardından Eszter Jeles, 6 Eylül Pazartesi günü ameliyat edilerek tedavi sürecine devam edilmişti. İlk günden itibaren sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen, Macar binici Jeles'in 13 gündür verdiği yaşam savaşını kaybederek aramızdan ayrıldığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Hayatını kaybeden Macar binici Eszter Jeles'e Allah’tan rahmet, başta ailesi olmak üzere yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz."
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/13/1049038547_29:0:486:343_1920x0_80_0_0_f7b4ff5d7f70530038aa7fb89f7010af.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
vefat, binicilik, yarış

Veliefendi'de attan düşen binici Jeles hayatını kaybetti

12:46 19.09.2021 (güncellendi: 12:50 19.09.2021)
© Fotoğraf : Türkiye Jokey KulübüBinici Eszter Jeles
Binici Eszter Jeles - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2021
© Fotoğraf : Türkiye Jokey Kulübü
Abone ol
İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleştirilen Fegentri Amatör Kadın Biniciler Dünya Şampiyonası Koşusu’nda yaşanan kaza sonrasında ağır yaralanan binici Eszter Jeles, 13 günlük yaşam mücadelesi sonrasında hayatını kaybetti.
İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda 5 Eylül Pazar günü gerçekleştirilen FEGENTRI Amatör Kadın Biniciler Dünya Şampiyonası Koşusu'nda, Toms isimli safkandan düşerek yaralanan Macar Kadın Binici Eszter Jeles, acilen hastaneye sevk edilerek tedavi altına alınmıştı.
Yapılan kontrollerin ardından Eszter Jeles, 6 Eylül Pazartesi günü ameliyat edilerek tedavi sürecine devam edilmişti. Ağır yaralanan Jeles, ameliyata alındı. 13 gündür hastanede tedavisi süren Jeles, dün yaşam savaşını kaybetti.
Türkiye Jokey Kulübü (TJK) sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada acı haberi, "Çok üzgünüz... Eszter Jeles'i kaybettik" diyerek duyurdu.
Türkiye Jokey Kulübü, Eszter Jeles'in vefatını resmi internet sitesinden yayınladığı bir açıklama ile duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"5 Eylül Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen FEGENTRI Amatör Kadın Biniciler Dünya Şampiyonası Koşusu'nda, Toms isimli safkandan düşerek yaralanan Macar Kadın Binici Eszter Jeles, acilen hastaneye sevk edilerek tedavi altına alınmıştı.
Yapılan kontrollerin ardından Eszter Jeles, 6 Eylül Pazartesi günü ameliyat edilerek tedavi sürecine devam edilmişti. İlk günden itibaren sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen, Macar binici Jeles'in 13 gündür verdiği yaşam savaşını kaybederek aramızdan ayrıldığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Hayatını kaybeden Macar binici Eszter Jeles'e Allah’tan rahmet, başta ailesi olmak üzere yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz."
010000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
12:46Veliefendi'de attan düşen binici Jeles hayatını kaybetti
12:44Yangından kurtarılan 'Ahmet' hayata tutunamadı
12:24Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyatlar açıklaması: Bu zulmün önüne geçeceğiz
12:21Emine Erdoğan'ın ilk kitabı satışa çıkıyor
12:19Japonya'da gen dizilimiyle oynanmış domatesler satışta: Tansiyonu düşürecek
12:15İçişleri Bakanlığı: Siirt'te 5 PKK/KCK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
12:06Kocaeli'nin iki ilçesinde konutlar sanayi tesislerinin yanından taşınıyor
12:01Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek
11:59Gerçek boyutlarda hayvan heykelleri yapıyor: Denizden topladığı Lodos dallarını kullanıyor
11:42FDA, Pfizer'in güçlendirici doz önerisini reddetti
11:41Dönemin İETT Genel Müdürü: Bugün olsa o metrobüsleri yine alırım
11:30Zeytin bidonlarıyla kaçakçılık: 86 tarihi eser ele geçirildi
11:20Azize Ay'dan antrenörlük hedefine adım adım: 53 yaşında lise diploması aldı
11:10Solunum cihazında 65 kilo eroin çıktı
10:59Yeşil arı kuşu 31 yıl sonra ilk kez görüldü
10:57Mesut Özil, Almanya'da oy vereceği partiyi açıkladı
10:39'Palalı Sabri'nin fuhuş çetesine yapılan operasyondan Afrika güzellik kraliçesi de çıktı
10:28İran'da erişim engeline rağmen 45 milyon kişi Telegram kullanıyor
10:24İki kez gözaltına alınmıştı: Bu kez Avrupa'dan Asya kıtasına metrobüsün üstünde geçti
10:15Çijov: AP’nin Rusya hakkındaki raporu içişlerine müdahalenin klasik bir örneği