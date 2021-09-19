Yangından kurtarılan 'Ahmet' hayata tutunamadı

Ahmet için gerçekten elimizden geleni yaptık. Ahmet bizim için gerçekten çok özeldi. Aslında bütün hayvanlar bizim için çok özel ama Ahmet'in daha özel bir durumu vardı. Büyükbaş olması ve sahibini kurtarmasından kaynaklı. Maalesef olmuyor. Bazen olmuyor. HAYTAP olarak elimizden geleni yaptık. Olmayınca olmuyor maalesef. Ahmet için gerçekten elimizden geleni yaptık. Ahmet bizim için gerçekten çok özeldi. Aslında bütün hayvanlar bizim için çok özel ama Ahmet'in daha özel bir durumu vardı. Büyükbaş olması ve sahibini kurtarmasından kaynaklı. Maalesef olmuyor. Bazen olmuyor. HAYTAP olarak elimizden geleni yaptık. Olmayınca olmuyor maalesef.

Maalesef ülkemizde kötü bir afet oldu. Biz de HAYTAP olarak hayvanlar için koştuk ve bütün imkanlarımızı seferber ettik. Orada bir sahra hastanesi kurduk. Gerek hastanemizde gerek yanan köylere giderek sahada elimizden geldiğince birçok hayvanı tedavi etmeye çalıştık. Sahra hastanemiz orada yaklaşık 21 gün kaldı. Sayısız hayvan tedavi ettik. 21 günün sonunda da tedavisi devam eden hayvanlarımızı alıp Bursa'ya getirdik. Burada tedavileri devam ediyor. Maalesef ülkemizde kötü bir afet oldu. Biz de HAYTAP olarak hayvanlar için koştuk ve bütün imkanlarımızı seferber ettik. Orada bir sahra hastanesi kurduk. Gerek hastanemizde gerek yanan köylere giderek sahada elimizden geldiğince birçok hayvanı tedavi etmeye çalıştık. Sahra hastanemiz orada yaklaşık 21 gün kaldı. Sayısız hayvan tedavi ettik. 21 günün sonunda da tedavisi devam eden hayvanlarımızı alıp Bursa'ya getirdik. Burada tedavileri devam ediyor.

Bursa'da bizim zaten bir çiftliğimiz var. HAYTAP olarak şu an, burada bir hastanede olması gereken tüm teçhizatları sağladık. Hatta bazı kliniklerde olmayan aletleri de buraya getirdik. Tabii ki bunları dostlarımız için aldık. Onlardan hiçbir şey esirgemedik. Tam bir hastane kurduk. Hayvanlarımızın tedavileri hala devam ediyor. Bütün malzemelerimizi dostlarımız için aldık. Sadece Ahmet için değil. Manavgat, Milas, Bodrum yangınlarından kurtarılan tüm hayvanlar için inanılmaz bir ortam kurduk. Onlar için elimizden geleni de yaptık. Bursa'da bizim zaten bir çiftliğimiz var. HAYTAP olarak şu an, burada bir hastanede olması gereken tüm teçhizatları sağladık. Hatta bazı kliniklerde olmayan aletleri de buraya getirdik. Tabii ki bunları dostlarımız için aldık. Onlardan hiçbir şey esirgemedik. Tam bir hastane kurduk. Hayvanlarımızın tedavileri hala devam ediyor. Bütün malzemelerimizi dostlarımız için aldık. Sadece Ahmet için değil. Manavgat, Milas, Bodrum yangınlarından kurtarılan tüm hayvanlar için inanılmaz bir ortam kurduk. Onlar için elimizden geleni de yaptık.

Ahmet için de elimizden gelen her şeyi yaptık. Sabah akşam pansumanları vardı. Serum tedavileri, beslenme saatleri vardı. Aslında bütün hayvanların tedavi saatleri var. Ahmet için gerçekten çok uğraştık. Onun için imkanlarımızı seferber ettik. Onun için caraskal aldık. Çünkü Ahmet yatıyordu. Büyükbaş hayvanın yatması iyi bir şey değil zaten. Onu ayakta tutabilmek için caraskal almıştık. Ama olmadı maalesef. Ahmet için de elimizden gelen her şeyi yaptık. Sabah akşam pansumanları vardı. Serum tedavileri, beslenme saatleri vardı. Aslında bütün hayvanların tedavi saatleri var. Ahmet için gerçekten çok uğraştık. Onun için imkanlarımızı seferber ettik. Onun için caraskal aldık. Çünkü Ahmet yatıyordu. Büyükbaş hayvanın yatması iyi bir şey değil zaten. Onu ayakta tutabilmek için caraskal almıştık. Ama olmadı maalesef.