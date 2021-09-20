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Aşı karşıtı gazeteci Kovid-19'dan yaşamını yitirdi
Aşı karşıtı gazeteci Kovid-19'dan yaşamını yitirdi
Denizli Son Nokta internet sitesinin sahibi olan ve aşı karşıtı söylemleriyle gündeme gelen Erol Kes, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. 20.09.2021, Sputnik Türkiye
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koronavirüs
denizli
gazeteci
aşı
koronavirüs
aşı karşıtlığı
aşı zorunluluğu
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Gazeteci Erol Kes, Kovid-19'a yakalanarak hayatını kaybetti. Kes'in sosyal medyadaki paylaşımları gündem olmuştu.'Ne Kovid-19'a inanıyorum ne de sonuçlarına'Sosyal medyada Kovid-19 aşısı karşıtı paylaşımlarda bulunan Erol Kes, "Ne Kovid-19'a inanıyorum ne test sonuçlarına" ifadelerini kullanmıştı. Sıkça sosyal medya gruplarında koronavirüsün gerçek olmadığını ve aşının insan hayatı için oyun olduğunu dile getiren Erol Kes'in vefatı sahibi olduğu Denizli'de Son Nokta haber sitesinde şöyle duyuruldu:
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denizli, gazeteci, aşı, koronavirüs, aşı karşıtlığı, aşı zorunluluğu

Aşı karşıtı gazeteci Kovid-19'dan yaşamını yitirdi

13:20 20.09.2021 (güncellendi: 13:32 20.09.2021)
© DHAErol Kes
Erol Kes - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2021
© DHA
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Denizli Son Nokta internet sitesinin sahibi olan ve aşı karşıtı söylemleriyle gündeme gelen Erol Kes, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.
Gazeteci Erol Kes, Kovid-19'a yakalanarak hayatını kaybetti. Kes'in sosyal medyadaki paylaşımları gündem olmuştu.

'Ne Kovid-19'a inanıyorum ne de sonuçlarına'

Sosyal medyada Kovid-19 aşısı karşıtı paylaşımlarda bulunan Erol Kes, "Ne Kovid-19'a inanıyorum ne test sonuçlarına" ifadelerini kullanmıştı. Sıkça sosyal medya gruplarında koronavirüsün gerçek olmadığını ve aşının insan hayatı için oyun olduğunu dile getiren Erol Kes'in vefatı sahibi olduğu Denizli'de Son Nokta haber sitesinde şöyle duyuruldu:
"Denizli'de uzun yıllardır gazetecilik yapan Erol Kes, bir süre önce koronavirüse yakalandı. 10 Eylül'de durumu ağırlaşan Kes, yoğun bakıma alındı. Bugün ise gazeteci Kes'ten acı haber geldi."
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