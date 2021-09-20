https://tr.sputniknews.com/20210920/asi-karsiti-gazeteci-kovid-19dan-yasamini-yitirdi-1049065983.html

Aşı karşıtı gazeteci Kovid-19'dan yaşamını yitirdi

Aşı karşıtı gazeteci Kovid-19'dan yaşamını yitirdi

Denizli Son Nokta internet sitesinin sahibi olan ve aşı karşıtı söylemleriyle gündeme gelen Erol Kes, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. 20.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-20T13:20+0300

2021-09-20T13:20+0300

2021-09-20T13:32+0300

koronavirüs

denizli

gazeteci

aşı

koronavirüs

aşı karşıtlığı

aşı zorunluluğu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/14/1049065522_0:0:760:429_1920x0_80_0_0_9ab4ffc4f68d319e61800bfffd76bdf7.jpg

Gazeteci Erol Kes, Kovid-19'a yakalanarak hayatını kaybetti. Kes'in sosyal medyadaki paylaşımları gündem olmuştu.'Ne Kovid-19'a inanıyorum ne de sonuçlarına'Sosyal medyada Kovid-19 aşısı karşıtı paylaşımlarda bulunan Erol Kes, "Ne Kovid-19'a inanıyorum ne test sonuçlarına" ifadelerini kullanmıştı. Sıkça sosyal medya gruplarında koronavirüsün gerçek olmadığını ve aşının insan hayatı için oyun olduğunu dile getiren Erol Kes'in vefatı sahibi olduğu Denizli'de Son Nokta haber sitesinde şöyle duyuruldu:

denizli

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

denizli, gazeteci, aşı, koronavirüs, aşı karşıtlığı, aşı zorunluluğu