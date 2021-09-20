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Bilim insanları yarasa avında: Amaç, Kovid-19'un kökenini çözmek
Bilim insanları yarasa avında: Amaç, Kovid-19'un kökenini çözmek
Bilim insanları, koronavirüs pandemisinin nedenlerini ve kökenlerini anlamak için Kamboçya'daki yarasalardan örnekler topluyor. Geceleri yarasaları ağlarla... 20.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-20T15:12+0300
2021-09-20T15:14+0300
kamboçya
yarasa
araştırma
koronavirüs
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2019'un son günlerinde Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsün yarasa kaynaklı olduğu belirtilirken, bilim insanları kaynak çalışmaları yapmaya devam ediyor. Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'deki tıbbi araştırma enstitüsü Pasteur du Cambodge (IPC), koronavirüs köken araştırmaları kapsamında yakaladığı yarasalardan örnekler alarak türlerini, cinsiyetlerini, yaşlarını ve diğer özelliklerini analiz ediyor. Fransa tarafından finanse edilen proje, koronavirüs salgınının kökenini ve sebeplerini ortaya çıkarmayı amaçlıyor. IPC araştırmacıları, 2010 yılında Laos yakınlarındaki Stung Treng eyaletinde at nalı yarasalarından iki örnek toplandıklarını ve bunların, dünya çapında 4.6 milyondan fazla insanı öldüren koronavirüsün yakın bir akrabası olduğunu belirlediklerini ve daha fazla ipucu bulmayı umduklarını belirtti. IPC saha koordinatörü Thavry Hoem Kamboçya'nın kuzeyindeki bölgede geceleri yarasaları ağlarla yakaladıklarını belirterek "Bu çalışmanın sonucunun tüm dünyanın Kovid-19 hakkında daha fazla bilgiye sahip olmasına yardımcı olabileceğini umuyoruz" dedi. 'Doğal yaşam alanlarına insan müdahalesi başlıca sebeplerden'Kurumun Viroloji Başkanı Dr. Veasna Duong ise, enstitüsünün son iki yılda yarasa kaynaklı virüsün kökeni ve evrimi hakkında ipuçları bulmayı umarak bu tür dört gezi yaptığını söyledi. Duong, "Virüsün hala orada olup olmadığını öğrenmek ve virüsün nasıl geliştiğini bilmek istiyoruz" diye konuştu. Duong, insanların doğal yaşam alanlarına müdahalesi ve tahribatının Kovid-19'un başlıca nedenlerinden olduğunu belirterek, "Yaban hayata ne kadar müdahale edersek, virüsün taşınma şansı o kadar artar. Virüsün insanlara bulaşma şansı da daha fazladır" ifadelerini kullandı. Bu nedenle vahşi hayvan ticaretini de araştırdıklarını söyleyen Duong, "(Proje), Kamboçya'daki yabani et ticaret zincirleri hakkında yeni bilgiler sağlamayı, bu zincirlerde dolaşan betakoronavirüslerin çeşitliliğini belgelemeyi ve viral yayılma olaylarının esnek ve entegre bir erken tespit sistemi geliştirmeyi de amaçlıyor" dedi. Uzmanlar, yarasalar gibi konakçı türlerin tipik olarak hiçbir patojen belirtisi göstermeseler de insanlara veya diğer hayvanlara virüs bulaştırabildiklerini söylüyor. Yarasalardan kaynaklanan ölümcül virüsler arasında Ebola ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) ve Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) gibi diğer koronavirüs türleri bulunuyor.
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kamboçya, yarasa, araştırma, koronavirüs

Bilim insanları yarasa avında: Amaç, Kovid-19'un kökenini çözmek

15:12 20.09.2021 (güncellendi: 15:14 20.09.2021)
© REUTERS / CINDY LIUBilim insanları yarasa avında
Bilim insanları yarasa avında - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2021
© REUTERS / CINDY LIU
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Bilim insanları, koronavirüs pandemisinin nedenlerini ve kökenlerini anlamak için Kamboçya'daki yarasalardan örnekler topluyor. Geceleri yarasaları ağlarla yakalayan araştırmacılar, "Virüsün nasıl geliştiğini bilmek istiyoruz" açıklaması yaptı.
2019'un son günlerinde Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsün yarasa kaynaklı olduğu belirtilirken, bilim insanları kaynak çalışmaları yapmaya devam ediyor.
Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'deki tıbbi araştırma enstitüsü Pasteur du Cambodge (IPC), koronavirüs köken araştırmaları kapsamında yakaladığı yarasalardan örnekler alarak türlerini, cinsiyetlerini, yaşlarını ve diğer özelliklerini analiz ediyor.
Fransa tarafından finanse edilen proje, koronavirüs salgınının kökenini ve sebeplerini ortaya çıkarmayı amaçlıyor.
IPC araştırmacıları, 2010 yılında Laos yakınlarındaki Stung Treng eyaletinde at nalı yarasalarından iki örnek toplandıklarını ve bunların, dünya çapında 4.6 milyondan fazla insanı öldüren koronavirüsün yakın bir akrabası olduğunu belirlediklerini ve daha fazla ipucu bulmayı umduklarını belirtti.
IPC saha koordinatörü Thavry Hoem Kamboçya'nın kuzeyindeki bölgede geceleri yarasaları ağlarla yakaladıklarını belirterek "Bu çalışmanın sonucunun tüm dünyanın Kovid-19 hakkında daha fazla bilgiye sahip olmasına yardımcı olabileceğini umuyoruz" dedi.

'Doğal yaşam alanlarına insan müdahalesi başlıca sebeplerden'

Kurumun Viroloji Başkanı Dr. Veasna Duong ise, enstitüsünün son iki yılda yarasa kaynaklı virüsün kökeni ve evrimi hakkında ipuçları bulmayı umarak bu tür dört gezi yaptığını söyledi. Duong, "Virüsün hala orada olup olmadığını öğrenmek ve virüsün nasıl geliştiğini bilmek istiyoruz" diye konuştu.
Duong, insanların doğal yaşam alanlarına müdahalesi ve tahribatının Kovid-19'un başlıca nedenlerinden olduğunu belirterek, "Yaban hayata ne kadar müdahale edersek, virüsün taşınma şansı o kadar artar. Virüsün insanlara bulaşma şansı da daha fazladır" ifadelerini kullandı.
Bu nedenle vahşi hayvan ticaretini de araştırdıklarını söyleyen Duong, "(Proje), Kamboçya'daki yabani et ticaret zincirleri hakkında yeni bilgiler sağlamayı, bu zincirlerde dolaşan betakoronavirüslerin çeşitliliğini belgelemeyi ve viral yayılma olaylarının esnek ve entegre bir erken tespit sistemi geliştirmeyi de amaçlıyor" dedi.
Uzmanlar, yarasalar gibi konakçı türlerin tipik olarak hiçbir patojen belirtisi göstermeseler de insanlara veya diğer hayvanlara virüs bulaştırabildiklerini söylüyor.
Yarasalardan kaynaklanan ölümcül virüsler arasında Ebola ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) ve Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) gibi diğer koronavirüs türleri bulunuyor.
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