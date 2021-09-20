https://tr.sputniknews.com/20210920/biontech-pfizer-kovid-asimiz-5-11-yas-icin-de-guvenli-abdden-acil-kullanim-yetkisi-istiyoruz-1049067875.html

Biontech-Pfizer: Kovid aşımız 5-11 yaş için de güvenli, ABD'den acil kullanım yetkisi istiyoruz

Biontech-Pfizer: Kovid aşımız 5-11 yaş için de güvenli, ABD'den acil kullanım yetkisi istiyoruz

Biontech ile birlikte geliştirdiği Kovid aşısının 5-11 yaş için de güvenli ve koruyucu olduğunu duyuran Pfizer, aşının bu gruba '12 yaş ve üstü kişilere göre... 20.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-20T14:11+0300

2021-09-20T14:11+0300

2021-09-20T14:49+0300

koronavirüs

abd

çocuk

pfizer

amerikan gıda ve ilaç dairesi (fda)

biontech

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ABD'li ilaç devi Pfizer'in Almanya merkezli Biontech ile birlikte geliştirdiği Kovid aşısıyla ilgili son açıklamasında, klinik deneylere göre aşının 5-11 yaş için de 'güvenli ve koruyucu' olduğu, ancak bu gruba '12 yaş ve üstündekilere uygulanandan daha düşük dozda yapılması gerektiği' belirtildi.Açıklamada klinik deney sonuçlarına göre aşının 5-11 yaş arası çocuklarda 'güvenli olduğu, iyi tolere edildiği ve sağlam bir bağışıklık tepkisi ürettiği' ifade edildi. Ellerindeki verileri ABD, AB ve diğer ülkelerin düzenleyici kurumlarına 'mümkün olan en kısa sürede sunacaklarını' söyleyen aşı ortaklığı, ABD'deki Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) 5-11 yaş grubu için acil kullanım yetkisi talep edeceklerini duyurdu.Biontech-Pfizer klinik deney sonuçları, 12 yaş altı çocuklar için türünün ilk örneği. 6-11 yaşındakiler için Moderna aşısının klinik deneyleri hala devam ediyor.Pfizer ve Moderna aşıları, dünyanın dört bir yanındaki ülkelerde 12 yaşın üzerindeki ergenlere ve yetişkinlere halihazırda uygulanıyor.Çocukların Kovid'i ağır geçirme riski altında olmadığı düşünülse de, çok bulaşıcı Delta varyantının daha ciddi vakalara yol açabileceğine dair endişeler var. Çocukları aşılamak, okulları açık tutmanın ve pandeminin sona ermesine yardımcı olmanın anahtarı olarak görülüyor."Aşının sağladığı korumayı bu genç nüfusa genişletmek için sabırsızlanıyoruz" diyen Pfizer CEO'su Albert Bourla, 'temmuz ayından bu yana ABD'de pediatrik Kovid vakalarının yaklaşık yüzde 240 arttığına' dikkat çekti. 5-11 yaş arası deney grubundaki çocuklara, daha büyük yaş grupları için 30 mikrogram ile kıyaslandığında, 2 doz 10 mikrogramlık aşı yapıldı. İki doz, 21 gün arayla verildi. Açıklamada, 10 mikrogramın bu yaş grubu için 'güvenlilik, tolere edilebilirlik ve immünojenisite için tercih edilen doz olarak dikkatle seçildiği' vurgulandı."Bu haber, ebeveynler ve öğretmenler arasında, çocukların ve yakın temaslı oldukları kişilerin ne zaman koronavirüsten korunabileceği konusunda aylardır devam eden endişeyi hafifletmeye yardımcı olacak" diyen The New York Times'a göre, FDA yetki verirse, ABD'de ekim sonuna dek milyonlarca küçük çocuğa Kovid aşısı yapılabilecek.

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abd, çocuk, pfizer, amerikan gıda ve ilaç dairesi (fda), biontech