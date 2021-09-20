Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
N95 maske - Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20210920/biontech-pfizer-kovid-asimiz-5-11-yas-icin-de-guvenli-abdden-acil-kullanim-yetkisi-istiyoruz-1049067875.html
Biontech-Pfizer: Kovid aşımız 5-11 yaş için de güvenli, ABD'den acil kullanım yetkisi istiyoruz
Biontech-Pfizer: Kovid aşımız 5-11 yaş için de güvenli, ABD'den acil kullanım yetkisi istiyoruz
Biontech ile birlikte geliştirdiği Kovid aşısının 5-11 yaş için de güvenli ve koruyucu olduğunu duyuran Pfizer, aşının bu gruba '12 yaş ve üstü kişilere göre... 20.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-20T14:11+0300
2021-09-20T14:49+0300
koronavirüs
abd
çocuk
pfizer
amerikan gıda ve ilaç dairesi (fda)
biontech
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1c/1043676757_0:69:1800:1082_1920x0_80_0_0_94a9d6385c66673ed5c109f82974469c.jpg
ABD'li ilaç devi Pfizer'in Almanya merkezli Biontech ile birlikte geliştirdiği Kovid aşısıyla ilgili son açıklamasında, klinik deneylere göre aşının 5-11 yaş için de 'güvenli ve koruyucu' olduğu, ancak bu gruba '12 yaş ve üstündekilere uygulanandan daha düşük dozda yapılması gerektiği' belirtildi.Açıklamada klinik deney sonuçlarına göre aşının 5-11 yaş arası çocuklarda 'güvenli olduğu, iyi tolere edildiği ve sağlam bir bağışıklık tepkisi ürettiği' ifade edildi. Ellerindeki verileri ABD, AB ve diğer ülkelerin düzenleyici kurumlarına 'mümkün olan en kısa sürede sunacaklarını' söyleyen aşı ortaklığı, ABD'deki Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) 5-11 yaş grubu için acil kullanım yetkisi talep edeceklerini duyurdu.Biontech-Pfizer klinik deney sonuçları, 12 yaş altı çocuklar için türünün ilk örneği. 6-11 yaşındakiler için Moderna aşısının klinik deneyleri hala devam ediyor.Pfizer ve Moderna aşıları, dünyanın dört bir yanındaki ülkelerde 12 yaşın üzerindeki ergenlere ve yetişkinlere halihazırda uygulanıyor.Çocukların Kovid'i ağır geçirme riski altında olmadığı düşünülse de, çok bulaşıcı Delta varyantının daha ciddi vakalara yol açabileceğine dair endişeler var. Çocukları aşılamak, okulları açık tutmanın ve pandeminin sona ermesine yardımcı olmanın anahtarı olarak görülüyor."Aşının sağladığı korumayı bu genç nüfusa genişletmek için sabırsızlanıyoruz" diyen Pfizer CEO'su Albert Bourla, 'temmuz ayından bu yana ABD'de pediatrik Kovid vakalarının yaklaşık yüzde 240 arttığına' dikkat çekti. 5-11 yaş arası deney grubundaki çocuklara, daha büyük yaş grupları için 30 mikrogram ile kıyaslandığında, 2 doz 10 mikrogramlık aşı yapıldı. İki doz, 21 gün arayla verildi. Açıklamada, 10 mikrogramın bu yaş grubu için 'güvenlilik, tolere edilebilirlik ve immünojenisite için tercih edilen doz olarak dikkatle seçildiği' vurgulandı."Bu haber, ebeveynler ve öğretmenler arasında, çocukların ve yakın temaslı oldukları kişilerin ne zaman koronavirüsten korunabileceği konusunda aylardır devam eden endişeyi hafifletmeye yardımcı olacak" diyen The New York Times'a göre, FDA yetki verirse, ABD'de ekim sonuna dek milyonlarca küçük çocuğa Kovid aşısı yapılabilecek.
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1c/1043676757_134:0:1667:1150_1920x0_80_0_0_aeb7a3f48222fc77f1280e688e127f2e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, çocuk, pfizer, amerikan gıda ve ilaç dairesi (fda), biontech

Biontech-Pfizer: Kovid aşımız 5-11 yaş için de güvenli, ABD'den acil kullanım yetkisi istiyoruz

14:11 20.09.2021 (güncellendi: 14:49 20.09.2021)
© REUTERS / Dado RuvicPfizer - Biontech - koronavirüs aşısı
Pfizer - Biontech - koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2021
© REUTERS / Dado Ruvic
Abone ol
Biontech ile birlikte geliştirdiği Kovid aşısının 5-11 yaş için de güvenli ve koruyucu olduğunu duyuran Pfizer, aşının bu gruba '12 yaş ve üstü kişilere göre daha düşük bir dozda uygulanacağını' açıkladı. İkili, ilkin ABD'den bu yaş grubuna yönelik acil kullanım yetkisi isteyeceklerini belirtti.
ABD'li ilaç devi Pfizer'in Almanya merkezli Biontech ile birlikte geliştirdiği Kovid aşısıyla ilgili son açıklamasında, klinik deneylere göre aşının 5-11 yaş için de 'güvenli ve koruyucu' olduğu, ancak bu gruba '12 yaş ve üstündekilere uygulanandan daha düşük dozda yapılması gerektiği' belirtildi.
Açıklamada klinik deney sonuçlarına göre aşının 5-11 yaş arası çocuklarda 'güvenli olduğu, iyi tolere edildiği ve sağlam bir bağışıklık tepkisi ürettiği' ifade edildi.
Ellerindeki verileri ABD, AB ve diğer ülkelerin düzenleyici kurumlarına 'mümkün olan en kısa sürede sunacaklarını' söyleyen aşı ortaklığı, ABD'deki Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) 5-11 yaş grubu için acil kullanım yetkisi talep edeceklerini duyurdu.
Biontech-Pfizer klinik deney sonuçları, 12 yaş altı çocuklar için türünün ilk örneği. 6-11 yaşındakiler için Moderna aşısının klinik deneyleri hala devam ediyor.
Pfizer ve Moderna aşıları, dünyanın dört bir yanındaki ülkelerde 12 yaşın üzerindeki ergenlere ve yetişkinlere halihazırda uygulanıyor.
Çocukların Kovid'i ağır geçirme riski altında olmadığı düşünülse de, çok bulaşıcı Delta varyantının daha ciddi vakalara yol açabileceğine dair endişeler var. Çocukları aşılamak, okulları açık tutmanın ve pandeminin sona ermesine yardımcı olmanın anahtarı olarak görülüyor.
"Aşının sağladığı korumayı bu genç nüfusa genişletmek için sabırsızlanıyoruz" diyen Pfizer CEO'su Albert Bourla, 'temmuz ayından bu yana ABD'de pediatrik Kovid vakalarının yaklaşık yüzde 240 arttığına' dikkat çekti.
5-11 yaş arası deney grubundaki çocuklara, daha büyük yaş grupları için 30 mikrogram ile kıyaslandığında, 2 doz 10 mikrogramlık aşı yapıldı. İki doz, 21 gün arayla verildi. Açıklamada, 10 mikrogramın bu yaş grubu için 'güvenlilik, tolere edilebilirlik ve immünojenisite için tercih edilen doz olarak dikkatle seçildiği' vurgulandı.
"Bu haber, ebeveynler ve öğretmenler arasında, çocukların ve yakın temaslı oldukları kişilerin ne zaman koronavirüsten korunabileceği konusunda aylardır devam eden endişeyi hafifletmeye yardımcı olacak" diyen The New York Times'a göre, FDA yetki verirse, ABD'de ekim sonuna dek milyonlarca küçük çocuğa Kovid aşısı yapılabilecek.
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:43Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, New York'ta pizzacıya alınmadı
14:36Sokak köpeklerini boyunlarına ip takarak toplayan belediye personeline ceza
14:27Metrobüs üzerinde seyahat eden ve Galata Köprüsü'nden atlayan YouTuber: Tavsiye etmem, pişmanım
14:27'Zenginleri vergilendirin' elbisesinin tasarımcısı vergi kaçakçısı çıktı
14:22Ukrayna ve ABD'nin Rapid Trident-2021 tatbikatı ışığında Rusya'dan Karadeniz'de kapsamlı tatbikat
14:18AFAD'dan 7 il için sel uyarısı
14:13Babel'den tepki çeken paylaşım
14:11Biontech-Pfizer: Kovid aşımız 5-11 yaş için de güvenli, ABD'den acil kullanım yetkisi istiyoruz
14:03Güney Afrika'da soyu tükenmekte olan penguenlerden 63'ü arı saldırısına kurban gitti
13:53Türkiye'den Yunanistan'a itiraz NAVTEX'i
13:52Sopanın ucuna bağladığı bıçakla motosikletliye saldırdı
13:43'Türkiye'nin yüzde 55'i şiddetli kuraklık yaşıyor'
13:42Bilim insanları kedi videoları izleyecek gönüllüler arıyor
13:36Kadıköy’e dadanan hırsızlar yakalandı
13:33Tüm Eczacı İşverenler Sendikası'ndan grip aşısı açıklaması
13:27Yazar Özsoy: İktidarın size sunduğu şeyin gerçekliğini tartışmak gerekir
13:25Mumyalardan alınan 2 bin yıllık DNA ile üç Mısırlı erkeğin yüz morfolojisi oluşturuldu
13:20Çelik: Kadir İnanır, bir kadını taciz eden, bu adi suçtan hüküm giyen biridir
13:20Aşı karşıtı gazeteci Kovid-19'dan yaşamını yitirdi
13:20SGK yapılandırmaları için son tarih belli oldu