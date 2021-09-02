https://tr.sputniknews.com/20210902/abdde-kovid-onlemi-alinmadan-okullar-acildi-aileler-korkuyor-cocuklari-aslan-inine-gondermek-gibi-1048560118.html

ABD'de Kovid önlemi alınmadan okullar açıldı, aileler korkuyor: Çocukları aslan inine göndermek gibi

ABD'de Kovid önlemi alınmadan okullar açıldı, aileler korkuyor: Çocukları aslan inine göndermek gibi

Okulların bazı eyaletlerde aşı ve maske zorunluluğu olmadan açılması karşısında ABD'li ebeveynler endişeli. Mayısta bir sınıfın yarısının Kovid'e... 02.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-02T21:22+0300

2021-09-02T21:22+0300

2021-09-02T21:40+0300

koronavirüs

abd

okul

maske

aşı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/18/1044574573_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_5ef609ff689a764c5bc2f36ba18af3c7.jpg

ABD'de geçen ay okulların açılması sonrası, mayıs ayında Kaliforniya eyaletindeki Marin County'de bulunan bir Katolik okulunda bir öğretmenle sınıftaki 24 öğrenciden 12'sinin koronavirüse yakalanmasıyla ilgili sağlık müdürlüğünün yürüttüğü soruşturmanın sonuçları açıklandı. Aşı olmayıp Kovid'e yakalanan öğretmen maskeyi çıkarıncaSoruşturma sayesinde aşı yaptırmayan ve Kovid-19 olan öğretmenin sınıfta maskesini çıkararak virüsü bulaştırdığı öğrencilerin bunu arkadaşlarına ve onların da ailelerine geçirdiği ortaya çıktı. Ebeveynler rapor yayımlanana dek bu gerçekten bihaber olduklarına dikkat çekerken, ülke çapında aileler çocuklarını okula göndermekten korkularını dile getiriyor. Öğretmen, önde oturan 10 öğrenciden 8'ine virüs bulaştırdıİl sağlık müdürlüğünün sınıftaki bulaşın izini sürdüğü soruşturmada temas dizisi, test tarihleri, sonuçları ve belirtileri değerlendirildi ve sınıftaki oturma düzeninin çizelgesi çıkarıldı. ABD'nin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) geçen hafta yayımladığı soruşturma raporunda yer alan oturma düzenine göre sınıfın en önünde oturan 10 öğrenciden 8'ine virüs bulaşırken, buna aşı olmamış öğretmenin yüksek sesle bir metin okumak için maskesini çıkarması yol açtı. CNN'e konuşan bir erkek ebeveyn "Biz daha önce bu oturma düzenini görmemiştik. Şimdi her şey anlaşılıyor" dedi. Arka sırada oturduğu için yakalanmadıAynı sınıftaki küçük çocuğunun arka sırada oturduğunu ve dolayısıyla Kovid'e yakalanmadığını söyleyen ebeveyn, diğer yandan 'öğretmenin aşısız kalmasına izin verilmesinin, Kovid belirtileri göstermesine rağmen alerji olduğunu söyleyerek okula gelmesinin ve böyle bir duruma rağmen okul kurallarını ihlal ederek maskesini çıkarma rahatlığı sergilemesinin kafasını karıştırdığını' dile getirdi. 'Artık nasıl güvenebiliriz?'Pandemide güvende olmak için ailece pek çok önlem aldıklarını belirten ebeveyn "Öğretmene kızgın değilim, daha ziyade hayal kırıklığı içindeyim. O tatlı bir genç kadın, bu yüzden bunu kötü niyetle yaptığını düşünmüyorum. Ama güven soruları oluştu" dedi. Öğretmenlere aşı olma şartı koşulmadıBu yılın başında aşılama kampanyası başlattığında öğretmenleri öncelik grubuna almasına karşın öğretmenlere aşı olma şartı koşmayan Kaliforniya, ekim ortasından itibaren tüm öğretmenlerin ve diğer okul personelinin ya aşı olması ya da düzenli test yaptırmasını zorunlu kılan uygulamaya geçecek. CNN'e konuşan ebeveyn, ailelerin pandemide çocukları koruma sorumluluğu bulunduğuna ve 12 yaşından küçük çocuklara aşı yapılmadığına dikkat çekerek, "Okulları açıp sınıfları çocuklarla dolduruyorsak, onları güvenli tutmak için elinden gelen her şeyi yapmak yetişkinlerin sorumluluğudur" vurgusunu yaptı. 'Kovid protokolü öğretmenlere işlemiyor mu?'Okulun web sitesinde yayımladığı sıkı koronavirüs protokolüne göre her gün ebeveynler çocukları adına, öğretmenlerle diğer okul çalışanları da kendileri için Kovid belirtisi göstermediği ve virüse maruz kalmadığına dair form doldurmak zorunda. Dolayısıyla ebeveyn "Bize Kovid belirtisi gösteriyorsa çocuğumuzun evde kalması söyleniyorsa, niye bir öğretmen aynı şekilde hareket etmiyor" sorusunu yöneltti. Belirtilere rağmen 2 gün çalışıncaTest edilen virüslerin zaman çizelgesi ve genetik parmak izleri, kimin kime bulaştırdığı konusunda şüpheye yer bırakmadı. Raporda şöyle bir manzara çizildi:"Öğretmen 19 Mayıs'ta semptomatik olduğunu bildirdi, ancak 2 gün daha çalışmaya devam ettikten sonra 21 Mayıs'ta test yaptırdı. Sınıfındaki öğrenciler 22 Mayıs'ta semptomlar yaşamaya başladı.""Bu süre zarfında öğretmen, okulun içinde maske takma zorunluluğuna rağmen, sınıfta maskesiz şekilde yüksek sesle okuma yaptı. 23 Mayıs'tan itibaren, okula bağlı diğer personel, öğrenciler, onların velileri ile kardeşleri arasında ilave Kovid vakaları bildirildi."Okulu yöneten kiliseye göre münferit olayCNN'in yönelttiği sorulara okuldan yanıt gelmezken, okulu yöneten San Francisco Başpiskoposluğu bunu 'kendi içlerinde ele aldıkları münferit bir olay' diye niteledi.ABD'li ebeveynlerin kafası karışık, endişeler çığ gibiCNN ise münferit bir olaydan çok daha fazlasının yaşandığına dikkat çekerek şöyle yazdı:"Marin County vakasını istisnai yapan şey, halk sağlığı görevlilerinin olan biteni belgelemeyi başarması. Ancak ülke çapındaki okullar, öğrencileri virüse maruz kalmalarından sonra karantinaya sokmakta zorlanıyor, ya maske zorunluluğu talep eden ya da çocuklarından maske takmalarının istenmemesini talep eden velilerle uğraşıyor ve öğretmenlerle personele aşı zorunluluğu getirip getirmemeyi tartışıyor."Florida'dan örnek veren CNN, okulların açılmasından beri eyaletin en büyük 15 okul bölgesinde en az 21 bin 869 öğrenci ile 4481 okul çalışanının Kovid testlerinin pozitif çıktığını, 45 bin 24 öğrenciyle çalışana da olası temas nedeniyle karantina ya da evde kalma talimatı verildiğini aktardı.Okullarda maske zorunluluğunu yasaklayan valiler varTeksas'ta ağustos ayında okula dönen ilçelerde 20 bin 256 öğrenci ve 7488 çalışanın Kovid testinin pozitif çıktığını kaydeden CNN, eyaletin Cumhuriyetçi Valisi Greg Abbott'ın okullarda maske zorunluluğu ile uzaktan eğitim seçeneklerini yasakladığını hatırlattı.Dini okulda maskesiz ayin yapan rahip örneğiOkulların korkmuş, kafası karışmış ve çoğunlukla kızgın velilerle iletişim kurmakta zorlandığına dikkat çeken CNN'e konuşan Kuzey Carolina'nın Raleigh şehrinden bir anne, bir dini okula yazdırdığı 8 yaşındaki oğlunu virüs bulaşacağı korkusuyla okula gönderemediğini söyledi. "Haftada 18 vaka görüyoruz. Okula gitseydi benim için daha kolay olurdu, ama onu evde tutmak bana daha güvenli geliyor" diyen anne, CNN'le okulun rahibinin maskeli çocuklarla dolu bir sınıfta maskesiz halde dini tören yaparken fotoğrafını paylaştı. Ayrıca yemekhanede 150 çocuğun eşzamanlı olarak 30 dakika boyunca maskesiz yemek yediğine dikkat çekti. Okullar öğretmenlerle çalışanların aşı durumuna dair bilgi vermiyorHem Marin County'deki ebeveyn hem de Raleigh'deki ebeveyn, 'çocukların okullarının kendilerine öğretmenlerle çalışanların aşılı olup olmadığına dair bilgi vermeyi reddettiğinden, pozitif vaka çıktığında bildirmekle birlikte öğrencilerin ya da çalışanların nasıl enfekte olduğuna dair ayrıntıları aktarmadığından' yakındı.Raleigh'deki anne, okulun sınıftaki kameralarla uzaktan eğitim seçeneği sunduğunu, ama kendisinin başka seçenekler araştırdığını söyleyerek "Son 1.5 hafta yorucu ve uykusuz geçti. Kendinizi çocuğunuzu aslan inine gönderiyor gibi hissediyorsunuz" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20210831/abdde-kovid-19-salgininda-cocuk-vakalarin-sayisi-bir-ayda-5-kattan-fazla-artti-1048487543.html

https://tr.sputniknews.com/20210519/teksasta-okullarda-maske-zorunlulugu-yasaklandi-maske-takilmasini-talep-edene-1000-dolar-ceza-1044541191.html

https://tr.sputniknews.com/20210818/abdde-maske-duzenlemelerini-yasaklayan-teksas-valisi-kovid-19a-yakalandi-1048114855.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, okul, maske, aşı