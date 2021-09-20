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https://tr.sputniknews.com/20210920/bireysel-silahlanma-kapsami-genisletildi-1049054745.html
Bireysel silahlanma kapsamı genişletildi
Bireysel silahlanma kapsamı genişletildi
Ateşli Silahlar Yönetmeliği 19’uncu kez değişti. Devlet, ruhsatlı silah alabileceklerin sayısını arttırdı. Silah alma yasağı olanlara ruhsat verilmesinin önü... 20.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-20T07:08+0300
2021-09-20T07:08+0300
türkiye
bireysel silahlanma
değişiklik
silahlanma
yönetmelik
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Sivil toplum kuruluşları bireysel silahlanmaya karşı mücadele ederken, İçişleri Bakanlığı silahlanmayı kolaylaştırdı. 'Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik'te geçtiğimiz hafta 19. kez değişiklik yapıldı. Ruhsatlı silah alabileceklerin kapsamı genişletildi, silah alabilecek bürokratların sayısı artırıldı. Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu başkanı/ üyeleri, büyükşehir belediyelerinde görevli genel sekreterler, il özel idaresi genel sekreteri kapsama alındı.Harç ödemeyeceklerSözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, müteahhitler de silah ruhsatı alacak meslek gruplarına eklendi. Müteahhitler, silah taşıma ruhsatı verilmesi için yapım işlerinin büyüklüğüne bakılacak. Bazı meslekler de silah ruhsatlarının yenilenmesi sırasında harç alınmaması kararlaştırıldı. Silah ruhsatları 5 yılda bir yenileniyor. Bu yıl harç miktarı 7 bin 606 lira olarak belirlenmişti. Silah ruhsatı verilmesini engelleyen hallerle ilgili maddede de önemli değişikler yapıldı. Yeniden silah verilmesi 'sakıncalı' olanlardan uygun bulunanlara da taşıma veya bulundurma ruhsatı verilecek. Emekli Mülkiye Başmüfettişi Mahmut Esen, düzenlemeyi şöyle açıkladı:5 yıl süre sınırı geldi“Yeni yönetmelikten, ‘Hiçbir şekilde' ruhsat verilemeyeceği ibaresi çıkarıldı. Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması ve cezanın infazından beş yıl geçmiş olması, ruhsat veriliş nedenlerinin idari makamlara bildirilmemesi vb. hallerde silah ruhsatı verilebileceğine ilişkin düzenleme getirildi. Belirli suçlardan (kadına karşı şiddetin önlenmesi bağlamında haklarında tedbir kararı verilenler dahil) haklarında kovuşturma yapılanların silahları dava sonuna kadar emanete alınacak.”
https://tr.sputniknews.com/20210912/silah-ruhsati-yonetmeligi-degisti-1048837225.html
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bireysel silahlanma, değişiklik, silahlanma, yönetmelik

Bireysel silahlanma kapsamı genişletildi

07:08 20.09.2021
© AAsilah - tabanca
silah - tabanca - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2021
© AA
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Ateşli Silahlar Yönetmeliği 19’uncu kez değişti. Devlet, ruhsatlı silah alabileceklerin sayısını arttırdı. Silah alma yasağı olanlara ruhsat verilmesinin önü açıldı. Yeni yönetmelik endişe yarattı.
Sivil toplum kuruluşları bireysel silahlanmaya karşı mücadele ederken, İçişleri Bakanlığı silahlanmayı kolaylaştırdı. 'Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik'te geçtiğimiz hafta 19. kez değişiklik yapıldı. Ruhsatlı silah alabileceklerin kapsamı genişletildi, silah alabilecek bürokratların sayısı artırıldı. Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu başkanı/ üyeleri, büyükşehir belediyelerinde görevli genel sekreterler, il özel idaresi genel sekreteri kapsama alındı.

Harç ödemeyecekler

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, müteahhitler de silah ruhsatı alacak meslek gruplarına eklendi. Müteahhitler, silah taşıma ruhsatı verilmesi için yapım işlerinin büyüklüğüne bakılacak. Bazı meslekler de silah ruhsatlarının yenilenmesi sırasında harç alınmaması kararlaştırıldı. Silah ruhsatları 5 yılda bir yenileniyor. Bu yıl harç miktarı 7 bin 606 lira olarak belirlenmişti. Silah ruhsatı verilmesini engelleyen hallerle ilgili maddede de önemli değişikler yapıldı. Yeniden silah verilmesi 'sakıncalı' olanlardan uygun bulunanlara da taşıma veya bulundurma ruhsatı verilecek. Emekli Mülkiye Başmüfettişi Mahmut Esen, düzenlemeyi şöyle açıkladı:
tabanca / silah - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2021
TÜRKİYE
Silah ruhsatı yönetmeliği değişti
12 Eylül, 13:15

5 yıl süre sınırı geldi

“Yeni yönetmelikten, ‘Hiçbir şekilde' ruhsat verilemeyeceği ibaresi çıkarıldı. Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması ve cezanın infazından beş yıl geçmiş olması, ruhsat veriliş nedenlerinin idari makamlara bildirilmemesi vb. hallerde silah ruhsatı verilebileceğine ilişkin düzenleme getirildi. Belirli suçlardan (kadına karşı şiddetin önlenmesi bağlamında haklarında tedbir kararı verilenler dahil) haklarında kovuşturma yapılanların silahları dava sonuna kadar emanete alınacak.”
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