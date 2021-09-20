https://tr.sputniknews.com/20210920/cocuklarinin-velayetini-meme-silikonu-karsiliginda-eski-esine-vermis-1049076530.html

Çocuklarının velayetini, silikon meme ameliyatı karşılığında eski eşine vermiş

Çocuklarının velayetini, silikon meme ameliyatı karşılığında eski eşine vermiş

'Fulya ile Umudun Olsun' programında 3 çocuk sahibi Özlem Can, eski eşinin kendisine meme silikonu yaptırması karşılığında 2 çocuğunun velayetini verdiğini... 20.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-20T17:17+0300

2021-09-20T17:17+0300

2021-09-20T17:28+0300

yaşam

çocuk

meme

ameliyat

velayet

silikon

özlem can

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'Fulya ile Umudun Olsun' programında iki çocuğunun velayetinin boşandığı eşinde olduğunu ifade eden 3 çocuk sahibi Özlem Can, kendisine ev alınması vaadiyle kandırılarak üçüncü çocuğunun da velayetini kaybettiğini açıklamıştı.Programa en küçük çocuğun velayetini alabilmek için başvuran Özlem Can'ın neden üç çocuğundan sadece birini istediği merak ediliyordu. Konuya sunucu Fulya Öztürk açıklık getirdi.Öztürk, Özlem Can'ın meme silikonu ameliyatını karşılaması vaadiyle eski eşiyle velayet anlaşması yaptığını ve bu yüzden 2 çocuğun babasında, bir çocuğun da annesinde kaldığını söyledi. Özlem Can ise Öztürk'ün bu sözlerine "Evet, doğru" cevabını verdi.

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