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Foreign Affairs: ABD’nin Rusya’ya yaptırımları çaresizlikten
Foreign Affairs: ABD’nin Rusya’ya yaptırımları çaresizlikten
ABD’li Profesör Drezner, Washington’un Moskova’ya karşı uygulayacağı yeni yaptırımların Washington’un düştüğüne ve uluslararası arenadaki siyasi ağırlığının... 20.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-20T19:48+0300
2021-09-20T19:48+0300
dünya
abd
rusya
foreign affairs
makale
çağrı
yaptırım
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Tufts Üniversitesi Profesörü Daniel Drezner, ABD Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına yakınlığı ile bilinen Foreign Policy dergisi için kaleme aldığı yazıda, “ABD yönetiminin sıkça bu araca başvuruyor, diğer devletleri etkilemenin başka yolları erişimde değildi. Bununla birlikte yaptırımlar yıldan yıla daha da etkisiz hale geliyor. Bu yaptırımlar, ABD’nin hem rakipleri, hem de müttefikleriyle ilişkileri kötüleştiriyor ve ülkenin küresel düzeydeki düşüşünü hızlandırıyor” ifadesini kullandı.Rusya ve Çin’in, yeterli ekonomik güç nedeniyle yaptırımları yan geçerek görmezden gelmeyi öğrendiklerini belirten uzman, “Yaptırımlar çoktandır bildirim ötesine gitmiyor, ama ABD yönetimi bunu kabul etmeyi reddediyor. Yaptırımların kaldırılması, kendi zayıflığını ve uluslararası arenadaki prestij kaybını kabul etmek anlamına gelir” diye yazdı.ABD’nin, bu ekonomik araca olan yaklaşımını önemli ölçüde gözden geçirmesi gerektiğini kaydeden Drezner, “Politikacılar bu araca İsviçre bıçağı değil neşter gibi davranmalı” diye ekledi.Yazıda, pervasızca yaptırımlar uygulamak yerine dış politikanın yapılandırması ve alternatif baskı yöntemlerine sıkça başvurulması öneriliyor.
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abd, rusya, foreign affairs, makale, çağrı, yaptırım

Foreign Affairs: ABD’nin Rusya’ya yaptırımları çaresizlikten

19:48 20.09.2021
© AP Photo / Ivan SekretarevABD- Rusya- Bayrak
ABD- Rusya- Bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2021
© AP Photo / Ivan Sekretarev
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ABD’li Profesör Drezner, Washington’un Moskova’ya karşı uygulayacağı yeni yaptırımların Washington’un düştüğüne ve uluslararası arenadaki siyasi ağırlığının azaldığına işaret olduğunu belirtti.
Tufts Üniversitesi Profesörü Daniel Drezner, ABD Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına yakınlığı ile bilinen Foreign Policy dergisi için kaleme aldığı yazıda, “ABD yönetiminin sıkça bu araca başvuruyor, diğer devletleri etkilemenin başka yolları erişimde değildi. Bununla birlikte yaptırımlar yıldan yıla daha da etkisiz hale geliyor. Bu yaptırımlar, ABD’nin hem rakipleri, hem de müttefikleriyle ilişkileri kötüleştiriyor ve ülkenin küresel düzeydeki düşüşünü hızlandırıyor” ifadesini kullandı.
Rusya ve Çin’in, yeterli ekonomik güç nedeniyle yaptırımları yan geçerek görmezden gelmeyi öğrendiklerini belirten uzman, “Yaptırımlar çoktandır bildirim ötesine gitmiyor, ama ABD yönetimi bunu kabul etmeyi reddediyor. Yaptırımların kaldırılması, kendi zayıflığını ve uluslararası arenadaki prestij kaybını kabul etmek anlamına gelir” diye yazdı.
ABD’nin, bu ekonomik araca olan yaklaşımını önemli ölçüde gözden geçirmesi gerektiğini kaydeden Drezner, “Politikacılar bu araca İsviçre bıçağı değil neşter gibi davranmalı” diye ekledi.
Yazıda, pervasızca yaptırımlar uygulamak yerine dış politikanın yapılandırması ve alternatif baskı yöntemlerine sıkça başvurulması öneriliyor.
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