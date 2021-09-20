https://tr.sputniknews.com/20210920/fransa-cumhurbaskanligi-abd-bize-aukustan-hic-soz-etmedi-sorularimiza-hicbir-yanit-vermedi-1049072532.html

Fransa Cumhurbaşkanlığı: ABD bize AUKUS'tan hiç söz etmedi, sorularımıza hiçbir yanıt vermedi

Fransa Cumhurbaşkanlığı: ABD bize AUKUS'tan hiç söz etmedi, sorularımıza hiçbir yanıt vermedi

Washington'ın Çin'e karşı hamlelerine ABD, Britanya ve Avustralya arasında AUKUS askeri ittifakı eklenirken, bu yüzden Avustralya ile milyarlarca dolarlık... 20.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-20T15:43+0300

2021-09-20T15:43+0300

2021-09-20T16:21+0300

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ABD, Britanya ve Avustralya arasında aniden AUKUS adında yeni askeri ittifak açıklanmasının Fransa ile yarattığı kriz derinleşiyor. Çin'e yönelik AUKUS'a, Avustralya’nın ABD-Britanya teknolojisiyle en az 8 nükleer enerjili denizaltı inşa etme planını açıklaması ve bu yüzden Fransa ile 40 milyar dolarlık geleneksel denizaltı filosu inşasından vazgeçmesi eklenirken, Paris'ten yeni bir tepki geldi. Reuters'e konuşan Elysee Sarayı'ndan bir kaynak, 'Washington'ın yeni güvenlik ittifakı kurma girişiminden Paris'e hiç söz etmediğini, Fransa yönetiminin bu konuyla ilgili sorularına da asla yanıt vermediğini' söyledi.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanual Macron'un haziranda Paris'te Avustralya Başbakanı Scott Morrisson ile görüştüğünde, Morrisson'ın Fransa ile 12 konvansiyonel denizaltı inşası anlaşmasını iptal edeceğine dair herhangi bir imada bulunmadığını aktaran kaynak, şöyle konuştu:"Ciddi şüpheler beslemeye başladığımız hazirandan itibaren Hint-Pasifik ve denizaltı meselesini her düzeyde gündeme getirdik. Cumhurbaşkanı haziranda Morrisson'u davet etme inisiyatifini aldı. Morrisson ona hiçbir şey anlatmadı, olası iptal imasında bulunmadı ve birlikte çalışmaya devam etmekte hemfikir kaldılar. Cumhurbaşkanı endişelerine karşılık bulmak için Morrisson'a uzun bir mektup yazdı. Morrisson'ın yanıtı tümden oyalamaya yönelik oldu."AUKUS anlaşmasına göre Avustralya, ABD ve Britanya teknolojisini kullanarak nükleer enerjiyle çalışan en az 8 denizaltı inşa edecek. Bunun üzerine ABD ve Avustralya Büyükelçilerini geri çağıran Fransa'dan Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın ağzından 'müttefikleri sırtından bıçaklama' tepkisi gelmişti. Tarihlerinde ilk defa ABD'deki büyükelçilerini çağırdıklarını hatırlatarak "Bu iki ülke arasındaki krizin boyutunu gösteriyor" diyen Le Drian, , ABD ve Avustralya'yı yalancılıkla suçlamış, Londra Büyükelçilerini geri çağırmaya gerek duymamalarını ise "Britanya her zaman fırsatçı olmuştur. Bütün bu hikayede Britanya'ya düşen rol yancılık gibi olmuş" diye açıklamıştı.

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abd, fransa, çin, avustralya, emmanuel macron, britanya, aukus