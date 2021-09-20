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Kuzey Kore'den AUKUS tepkisi: Müttefiklerini sırtından bıçaklayan ABD, nükleer silah yarışı başlattı
Kuzey Kore'den AUKUS tepkisi: Müttefiklerini sırtından bıçaklayan ABD, nükleer silah yarışı başlattı
ABD, Britanya ve Avustralya arasında AUKUS adındaki yeni askeri ittifaka tepki gösteren Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, Fransa'daki Macron yönetiminin... 20.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-20T12:55+0300
2021-09-20T12:55+0300
dünya
abd
fransa
ingiltere
kuzey kore
avustralya
birleşik krallık
britanya
nükleer denizaltı
aukus
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Washington'ın Çin'e karşı hamlelerine ABD, Britanya ve Avustralya arasında AUKUS adında yeni askeri ittifak kurulması eklenirken, bunun yarattığı fırtınaya Kuzey Kore de müdahil oldu. Avustralya’nın AUKUS kapsamında ABD-Britanya teknolojisiyle en az 8 nükleer enerjili denizaltı inşa etme planını açıklaması ve Fransa ile 66 milyar dolarlık geleneksel denizaltı filosu inşası anlaşmasından vazgeçmesi, Paris'i hiddetlendirirken; Pyongyang da öbür köşeden topa girdi. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, Biden yönetimini 'nükleer silah yarışını körüklemekle' ve Fransa'daki Macron yönetiminin söylemini yankılayarak 'müttefikleri sırtından bıçaklamakla' suçladı. 'Washington'ın bölgesel istikrarı ve küresel güç dengesini bozduğuna' dikkat çekilen açıklamada, Avustralya ile nükleer enerjili denizaltı inşası anlaşmasının 'Kuzey Kore ulusal güvenliğini tehdit etmesi halinde misillemede bulunulacağı' uyarısı yapıldı.Kuzey Kore resmi haber ajansında yayımlanan Dışişleri açıklamasında "Bu, Asya-Pasifik bölgesindeki stratejik dengeye zarar veren ve nükleer silahlanma yarışını tetikleyebilecek çok tartışmalı ve tehlikeli bir harekettir” dedi.'Washington'ın çifte standart uygulamasının rutin hareketi olduğunu, ama Biden yönetiminin bu rutinden bile daha öngörülemez şekilde hareket ettiğini ve artık müttefiklerinin dahi sırtlarından bıçaklanmaktan bezdiğini' öne süren açıklamada, 'Pekin'in bu sorumsuz askeri paktın bölgesel barış ve istikrara, uluslararası nükleer silahsızlanma sistemine zarar verip silahlanma yarışını tırmandıracağı endişelerinin Pyongyang tarafından tamamen anlaşıldığı' belirtildi. AUKUS açıklaması öncesi, Kuzey Kore ilk demiryolu füze sistemini ve yeni uzun menzilli seyir füzesini test ettiğini duyurmuştu. Bunun üzerine Güney Kore denizaltıyla füze denemesi yaparken, cuma günü de ABD donanması iki Trident II SLBM füzesiyle deneme yapmıştı. Bu son gelişmelerin 'Kuzey Kore'nin ulusal güvenliğini ve caydırıcılık araçlarını güçlendirme çabasını tümüyle haklı çıkardığı' dile getirilen Dışişleri açıklamasında "ABD kararının yansımalarını yakından analiz ediyoruz ve ulusal güvenliğimiz üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olursa mutlaka uygun önlemleri alacağız" denildi.
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https://tr.sputniknews.com/20210916/abd-avustralyadaki-askeri-varligini-genisletiyor-1048977689.html
https://tr.sputniknews.com/20210804/asya-pasifike-savas-gemilerini-kalici-konuslandirma-karari-alan-britanyaya-kuzey-koreden-brexite-1045157678.html
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abd, fransa, ingiltere, kuzey kore, avustralya, birleşik krallık, britanya, nükleer denizaltı, aukus

Kuzey Kore'den AUKUS tepkisi: Müttefiklerini sırtından bıçaklayan ABD, nükleer silah yarışı başlattı

12:55 20.09.2021
© public domainSEAWOLF DENİZALTISI
SEAWOLF DENİZALTISI - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2021
© public domain
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ABD, Britanya ve Avustralya arasında AUKUS adındaki yeni askeri ittifaka tepki gösteren Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, Fransa'daki Macron yönetiminin söylemini yankılarken "Asya-Pasifik bölgesindeki stratejik dengeye zarar veren ve nükleer silahlanma yarışını tetikleyebilecek çok tartışmalı ve tehlikeli bir hareket” dedi.
Washington'ın Çin'e karşı hamlelerine ABD, Britanya ve Avustralya arasında AUKUS adında yeni askeri ittifak kurulması eklenirken, bunun yarattığı fırtınaya Kuzey Kore de müdahil oldu.
Avustralya’nın AUKUS kapsamında ABD-Britanya teknolojisiyle en az 8 nükleer enerjili denizaltı inşa etme planını açıklaması ve Fransa ile 66 milyar dolarlık geleneksel denizaltı filosu inşası anlaşmasından vazgeçmesi, Paris'i hiddetlendirirken; Pyongyang da öbür köşeden topa girdi.
Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, Biden yönetimini 'nükleer silah yarışını körüklemekle' ve Fransa'daki Macron yönetiminin söylemini yankılayarak 'müttefikleri sırtından bıçaklamakla' suçladı. 'Washington'ın bölgesel istikrarı ve küresel güç dengesini bozduğuna' dikkat çekilen açıklamada, Avustralya ile nükleer enerjili denizaltı inşası anlaşmasının 'Kuzey Kore ulusal güvenliğini tehdit etmesi halinde misillemede bulunulacağı' uyarısı yapıldı.
Avustralya ve Fransa arasındaki denizaltı anlaşması- Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2021
Fransa: Sırtımızdan bıçaklandık
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Kuzey Kore resmi haber ajansında yayımlanan Dışişleri açıklamasında "Bu, Asya-Pasifik bölgesindeki stratejik dengeye zarar veren ve nükleer silahlanma yarışını tetikleyebilecek çok tartışmalı ve tehlikeli bir harekettir” dedi.
'Washington'ın çifte standart uygulamasının rutin hareketi olduğunu, ama Biden yönetiminin bu rutinden bile daha öngörülemez şekilde hareket ettiğini ve artık müttefiklerinin dahi sırtlarından bıçaklanmaktan bezdiğini' öne süren açıklamada, 'Pekin'in bu sorumsuz askeri paktın bölgesel barış ve istikrara, uluslararası nükleer silahsızlanma sistemine zarar verip silahlanma yarışını tırmandıracağı endişelerinin Pyongyang tarafından tamamen anlaşıldığı' belirtildi.
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AUKUS açıklaması öncesi, Kuzey Kore ilk demiryolu füze sistemini ve yeni uzun menzilli seyir füzesini test ettiğini duyurmuştu. Bunun üzerine Güney Kore denizaltıyla füze denemesi yaparken, cuma günü de ABD donanması iki Trident II SLBM füzesiyle deneme yapmıştı.
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16 Eylül, 23:15
Bu son gelişmelerin 'Kuzey Kore'nin ulusal güvenliğini ve caydırıcılık araçlarını güçlendirme çabasını tümüyle haklı çıkardığı' dile getirilen Dışişleri açıklamasında "ABD kararının yansımalarını yakından analiz ediyoruz ve ulusal güvenliğimiz üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olursa mutlaka uygun önlemleri alacağız" denildi.
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