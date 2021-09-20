https://tr.sputniknews.com/20210920/kuzey-koreden-aukus-tepkisi-muttefiklerini-sirtindan-bicaklayan-abd-nukleer-silah-yarisi-baslatti-1049064415.html

Kuzey Kore'den AUKUS tepkisi: Müttefiklerini sırtından bıçaklayan ABD, nükleer silah yarışı başlattı

Kuzey Kore'den AUKUS tepkisi: Müttefiklerini sırtından bıçaklayan ABD, nükleer silah yarışı başlattı

ABD, Britanya ve Avustralya arasında AUKUS adındaki yeni askeri ittifaka tepki gösteren Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, Fransa'daki Macron yönetiminin... 20.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-20T12:55+0300

2021-09-20T12:55+0300

2021-09-20T12:55+0300

dünya

abd

fransa

ingiltere

kuzey kore

avustralya

birleşik krallık

britanya

nükleer denizaltı

aukus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103169/80/1031698044_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_6a18cd95376354ea87d6ad0ae2bbb931.jpg

Washington'ın Çin'e karşı hamlelerine ABD, Britanya ve Avustralya arasında AUKUS adında yeni askeri ittifak kurulması eklenirken, bunun yarattığı fırtınaya Kuzey Kore de müdahil oldu. Avustralya’nın AUKUS kapsamında ABD-Britanya teknolojisiyle en az 8 nükleer enerjili denizaltı inşa etme planını açıklaması ve Fransa ile 66 milyar dolarlık geleneksel denizaltı filosu inşası anlaşmasından vazgeçmesi, Paris'i hiddetlendirirken; Pyongyang da öbür köşeden topa girdi. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, Biden yönetimini 'nükleer silah yarışını körüklemekle' ve Fransa'daki Macron yönetiminin söylemini yankılayarak 'müttefikleri sırtından bıçaklamakla' suçladı. 'Washington'ın bölgesel istikrarı ve küresel güç dengesini bozduğuna' dikkat çekilen açıklamada, Avustralya ile nükleer enerjili denizaltı inşası anlaşmasının 'Kuzey Kore ulusal güvenliğini tehdit etmesi halinde misillemede bulunulacağı' uyarısı yapıldı.Kuzey Kore resmi haber ajansında yayımlanan Dışişleri açıklamasında "Bu, Asya-Pasifik bölgesindeki stratejik dengeye zarar veren ve nükleer silahlanma yarışını tetikleyebilecek çok tartışmalı ve tehlikeli bir harekettir” dedi.'Washington'ın çifte standart uygulamasının rutin hareketi olduğunu, ama Biden yönetiminin bu rutinden bile daha öngörülemez şekilde hareket ettiğini ve artık müttefiklerinin dahi sırtlarından bıçaklanmaktan bezdiğini' öne süren açıklamada, 'Pekin'in bu sorumsuz askeri paktın bölgesel barış ve istikrara, uluslararası nükleer silahsızlanma sistemine zarar verip silahlanma yarışını tırmandıracağı endişelerinin Pyongyang tarafından tamamen anlaşıldığı' belirtildi. AUKUS açıklaması öncesi, Kuzey Kore ilk demiryolu füze sistemini ve yeni uzun menzilli seyir füzesini test ettiğini duyurmuştu. Bunun üzerine Güney Kore denizaltıyla füze denemesi yaparken, cuma günü de ABD donanması iki Trident II SLBM füzesiyle deneme yapmıştı. Bu son gelişmelerin 'Kuzey Kore'nin ulusal güvenliğini ve caydırıcılık araçlarını güçlendirme çabasını tümüyle haklı çıkardığı' dile getirilen Dışişleri açıklamasında "ABD kararının yansımalarını yakından analiz ediyoruz ve ulusal güvenliğimiz üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olursa mutlaka uygun önlemleri alacağız" denildi.

https://tr.sputniknews.com/20210916/fransa-aukusa-tepkili-sirtimizdan-bicaklandik-1048952992.html

https://tr.sputniknews.com/20210918/fransanin-canberra-buyukelcisini-geri-cagirmasina-avustralyadan-tepki-uzuntuyle-karsiliyoruz-1049031326.html

https://tr.sputniknews.com/20210916/abd-avustralyadaki-askeri-varligini-genisletiyor-1048977689.html

https://tr.sputniknews.com/20210804/asya-pasifike-savas-gemilerini-kalici-konuslandirma-karari-alan-britanyaya-kuzey-koreden-brexite-1045157678.html

fransa

ingiltere

kuzey kore

avustralya

birleşik krallık

britanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, fransa, ingiltere, kuzey kore, avustralya, birleşik krallık, britanya, nükleer denizaltı, aukus