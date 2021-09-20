https://tr.sputniknews.com/20210920/hotel-rwanda-filminin-ilham-kaynagi-paul-rusesabaginaya-25-yil-hapis-1049080782.html

Hotel Rwanda filminin ilham kaynağı Paul Rusesabagina’ya 25 yıl hapis

Hotel Rwanda filminin ilham kaynağı Paul Rusesabagina’ya 25 yıl hapis

Ruanda’da mahkeme, 1994 yılındaki soykırımı konu alan Hotel Rwanda filminin ilham kaynağı olan Paul Rusesabagina’yı 25 yıl hapis cezasına çarptırdı. 20.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-20T19:44+0300

2021-09-20T19:44+0300

2021-09-20T19:44+0300

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paul rusesabagina

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Ruanda’da 1994 yılındaki soykırımı konu alan Hollywood yapımı Hotel Rwanda filminin ilham kaynağı olan 67 yaşındaki Paul Rusesabagina, Ruanda’da mahkeme tarafından 2018'de 9 sivilin hayatını kaybetmesine neden olan bir dizi saldırıda terör örgütünü desteklemekten suçlu bulundu. Mahkeme, Rusesabagina’yı 25 yıl hapis cezasına çarptırdı.Yargıç Beatrice Mukamurenzi yaptığı açıklamada, "Rusesabagina terör örgütüne üye olmaktan ve terör faaliyetlerine katılmaktan suçludur" ifadelerini kullanarak, "Terör eylemi ölüme yol açtı" dedi.Ağustos 2020'de Birleşik Arap Emirlikleri'nde gözaltına alınarak ülkesine getirilen Rusesabagina, 2005’de dönemin ABD Başkanı George W. Bush tarafından Özgürlük Madalyası ile ödüllendirilmişti. Oscar adayı filmde Don Cheadle'ın canlandırdığı Paul Rusesabagina, Hotel Rwanda filminde soykırımdan kaçan ve kendilerine sığınak arayan binden fazla kişiyi korumayı başaran bir otel müdürü olarak gösterilmişti.

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