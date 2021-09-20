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Hotel Rwanda filminin ilham kaynağı Paul Rusesabagina’ya 25 yıl hapis
Hotel Rwanda filminin ilham kaynağı Paul Rusesabagina’ya 25 yıl hapis
Ruanda’da mahkeme, 1994 yılındaki soykırımı konu alan Hotel Rwanda filminin ilham kaynağı olan Paul Rusesabagina’yı 25 yıl hapis cezasına çarptırdı. 20.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-20T19:44+0300
2021-09-20T19:44+0300
dünya
hollywood
netflix
ruanda
mahkeme
ceza
hapis cezası
film
hapis
paul rusesabagina
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Ruanda’da 1994 yılındaki soykırımı konu alan Hollywood yapımı Hotel Rwanda filminin ilham kaynağı olan 67 yaşındaki Paul Rusesabagina, Ruanda’da mahkeme tarafından 2018'de 9 sivilin hayatını kaybetmesine neden olan bir dizi saldırıda terör örgütünü desteklemekten suçlu bulundu. Mahkeme, Rusesabagina’yı 25 yıl hapis cezasına çarptırdı.Yargıç Beatrice Mukamurenzi yaptığı açıklamada, "Rusesabagina terör örgütüne üye olmaktan ve terör faaliyetlerine katılmaktan suçludur" ifadelerini kullanarak, "Terör eylemi ölüme yol açtı" dedi.Ağustos 2020'de Birleşik Arap Emirlikleri'nde gözaltına alınarak ülkesine getirilen Rusesabagina, 2005’de dönemin ABD Başkanı George W. Bush tarafından Özgürlük Madalyası ile ödüllendirilmişti. Oscar adayı filmde Don Cheadle'ın canlandırdığı Paul Rusesabagina, Hotel Rwanda filminde soykırımdan kaçan ve kendilerine sığınak arayan binden fazla kişiyi korumayı başaran bir otel müdürü olarak gösterilmişti.
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hollywood, netflix, ruanda, mahkeme, ceza, hapis cezası, film, hapis, paul rusesabagina, hotel rwanda

Hotel Rwanda filminin ilham kaynağı Paul Rusesabagina’ya 25 yıl hapis

19:44 20.09.2021
© EPA / EUGENE UWIMANAHotel Rwanda filminin ilham kaynağı Paul Rusesabagina’ya 25 yıl hapis
Hotel Rwanda filminin ilham kaynağı Paul Rusesabagina’ya 25 yıl hapis - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2021
© EPA / EUGENE UWIMANA
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Ruanda’da mahkeme, 1994 yılındaki soykırımı konu alan Hotel Rwanda filminin ilham kaynağı olan Paul Rusesabagina’yı 25 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Ruanda’da 1994 yılındaki soykırımı konu alan Hollywood yapımı Hotel Rwanda filminin ilham kaynağı olan 67 yaşındaki Paul Rusesabagina, Ruanda’da mahkeme tarafından 2018'de 9 sivilin hayatını kaybetmesine neden olan bir dizi saldırıda terör örgütünü desteklemekten suçlu bulundu. Mahkeme, Rusesabagina’yı 25 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Yargıç Beatrice Mukamurenzi yaptığı açıklamada, "Rusesabagina terör örgütüne üye olmaktan ve terör faaliyetlerine katılmaktan suçludur" ifadelerini kullanarak, "Terör eylemi ölüme yol açtı" dedi.
Ağustos 2020'de Birleşik Arap Emirlikleri'nde gözaltına alınarak ülkesine getirilen Rusesabagina, 2005’de dönemin ABD Başkanı George W. Bush tarafından Özgürlük Madalyası ile ödüllendirilmişti.
Oscar adayı filmde Don Cheadle'ın canlandırdığı Paul Rusesabagina, Hotel Rwanda filminde soykırımdan kaçan ve kendilerine sığınak arayan binden fazla kişiyi korumayı başaran bir otel müdürü olarak gösterilmişti.
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