https://tr.sputniknews.com/20210920/kilicdaroglu-muhafazakar-vatandaslarimizin-haklarinin-guvencesi-de-biziz-1049058411.html

Kılıçdaroğlu: Muhafazakar vatandaşlarımızın haklarının güvencesi de biziz

Kılıçdaroğlu: Muhafazakar vatandaşlarımızın haklarının güvencesi de biziz

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, muhafazakar vatandaşların endişe duymaları için algı oluşturulduğunu ileri sürerek “Bu konuda kimsenin endişesi olmasın. Onların... 20.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-20T11:01+0300

2021-09-20T11:01+0300

2021-09-20T11:01+0300

politika

chp

kemal kılıçdaroğlu

politika

muhafazakar

açıklama

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, PolitikYol Genel Yayın Yönetmeni Ali Haydar Fırat ve Yayın Koordinatörü Murat Aksoy’a gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.'Türkiye'yi ortak akla, ortak vicdana, ortak duygu ve düşünceye sahip bir ülke haline getirmek için mücadele ettiklerini' söyleyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:“Bizim ortaklığımız salt iktidarı hedefleyen bir ortaklık değildir. Bizim ortaklığımız ülkeyi ve kurumları ayağa kaldıracak, yeniden inşa edecek bir seferberlik ve büyük bir dayanışmadır. Kurtuluş ve kuruluş ruhunun cisimleşmesidir.”'Bize 'Sivas’ın ötesine geçemiyor' diyenler, bugün saraylarından çıkamıyor'Tek tek kişilerin ikbalini tartışmanın bir faydası olmayacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, “Biz ufkumuzu, hedefimizi kişilerin kariyerine değil ülkenin geleceğine, ikbaline ve istikbaline odaklamış durumdayız. Bir kişinin adaylık sorununu çözmek için değil, milletin sorunlarını çözmek için çalışıyoruz. Ülkemizin her köşesini dolaşıyoruz. Düne kadar bize Sivas’ın ötesine geçemiyor diyenler bugün saraylarından çıkamıyor. Biz sarayda birini oturtma derdinde değiliz, halkımızın yaşadığı her yeri cennete çevirme çabasındayız” dedi.Muhafazakâr vatandaşların yeni iktidar döneminden endişe duymaları yönünde bir algı oluşturulmaya çalışıldığını savunan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:'Kimsenin inancıyla, diliyle, kültürüyle uğraşmayız'“Yerel seçim öncesi halkı korkutmak için inanılmaz iftiralar attılar. Belediyeleri teröristler yönetecek, faturaları teröristler kesecek dediler. Milletimiz bu yalanlara itibar etmedi. Şimdi de benzer iftiralarla milleti korkutmaya çalışıyorlar. Hiçbir vatandaşımızın ekmeğiyle, kılık kıyafetiyle, inancıyla ve ibadetiyle, dili ve kültürüyle uğraşmayan bir sistem inşa edeceğiz.“Kimse çete gibi davranmayacak, kimse kimsenin malına mülküne çökmeyecek. Çünkü ülkemizde hukuku egemen kılacağız, demokrasiyi egemen kılacağız, barışı ve özgürlüğü egemen kılacağız. Bu yeni dönemde yandaşlığın yerini liyakat alacak; adaletsizliğin yerini hak, hukuk ve adalet alacak. Lüksün ve şatafatın yerini sadelik, şeffaflık ve tasarruf alacak. Cumhuriyetimiz gibi kimsesizlerin kimsesi olup herkesi aynı çatı altında bir ve beraber yaşatacağız. Kutuplaşma olmayacak, dışlama olmayacak, ötekileştirme olmayacak. Millete 20 yıldır açlık, yokluk ve sefalet yaşatanlar şimdi korkularla iktidarlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Biz korkuyla değil güvenle, endişeyle değil kararlılıkla, kaygıyla değil umutla yola çıktık. Halkımız bize, biz halkımıza inandık. Güzel bir geleceği halkımıza sunacağız.”

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chp, kemal kılıçdaroğlu, politika, muhafazakar, açıklama