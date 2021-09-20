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La Palma Yanardağı 100’den fazla evi yok etti
La Palma Yanardağı 100’den fazla evi yok etti
İspanya’ya bağlı bulunan Kanarya Adaları’nın en büyük beşinci adası olan La Palma’da faaliyete geçen yanardağ nedeniyle 100’den fazla ev yok oldu. 20.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-20T18:01+0300
2021-09-20T18:01+0300
ispanya
kanarya adaları
yanardağ
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Atlas Okyanusu’nda yer alan ve İspanya’ya bağlı bulunan Kanarya Adaları’nın en büyük beşinci adası olan La Palma’da yanardağ dün faaliyete geçmişti. La Palma’nın güneyindeki Cumbre Vieja Milli parkında yerel saatle 15.12’de patlayan yanardağ, lav püskürtmeye devam ediyor. 6 metre yüksekliğe ulaşan lavlar, saatte 700 metre hızla sahile doğru ilerlerken La Palma Adası yerel yetkilileri, yanardağdan çıkan lavların 100’den fazla evi yok ettiğini söyledi. Yetkililer, La Palma Adasında 5 binden fazla vatandaşın tahliye edildiğini bildirirken patlama ve lavlar sebebiyle herhangi bir can kaybı yaşanmadığını aktardı.İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de Pazar gecesi bölgeye giderek acil durum planı toplantısına katıldı. Pedro Sanchez, açıklamasında La Palma Adası halkını sakin olmaya davet ederken, İspanya hükümetinin yaşanan felaketin üstesinden gelmek için tüm imkanlara sahip olduğunu ve meydana gelecek tüm maddi kayıpları telafi edeceklerini söyledi.Kanarya Adaları Volkanik Riskleri Önleme İdaresinden (Pevolca) tarafından yapılan açıklamada, La Palma Adasında oluşan iki ayrı çatlak ve 8 yanardağ ağzından lavların çıkmaya devam ettiği kaydedildi. Açıklamada, Bölgede lav akıntısının uzun süre devam edebileceği ve yeni çatlaklar oluşabileceği belirtildi.
ispanya
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ispanya, kanarya adaları, yanardağ

La Palma Yanardağı 100’den fazla evi yok etti

18:01 20.09.2021
© AFP 2021 / DESIREE MARTINİspanya - La Palma - yanardağ
İspanya - La Palma - yanardağ - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2021
© AFP 2021 / DESIREE MARTIN
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İspanya’ya bağlı bulunan Kanarya Adaları’nın en büyük beşinci adası olan La Palma’da faaliyete geçen yanardağ nedeniyle 100’den fazla ev yok oldu.
Atlas Okyanusu’nda yer alan ve İspanya’ya bağlı bulunan Kanarya Adaları’nın en büyük beşinci adası olan La Palma’da yanardağ dün faaliyete geçmişti. La Palma’nın güneyindeki Cumbre Vieja Milli parkında yerel saatle 15.12’de patlayan yanardağ, lav püskürtmeye devam ediyor.
6 metre yüksekliğe ulaşan lavlar, saatte 700 metre hızla sahile doğru ilerlerken La Palma Adası yerel yetkilileri, yanardağdan çıkan lavların 100’den fazla evi yok ettiğini söyledi. Yetkililer, La Palma Adasında 5 binden fazla vatandaşın tahliye edildiğini bildirirken patlama ve lavlar sebebiyle herhangi bir can kaybı yaşanmadığını aktardı.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de Pazar gecesi bölgeye giderek acil durum planı toplantısına katıldı. Pedro Sanchez, açıklamasında La Palma Adası halkını sakin olmaya davet ederken, İspanya hükümetinin yaşanan felaketin üstesinden gelmek için tüm imkanlara sahip olduğunu ve meydana gelecek tüm maddi kayıpları telafi edeceklerini söyledi.
Kanarya Adaları Volkanik Riskleri Önleme İdaresinden (Pevolca) tarafından yapılan açıklamada, La Palma Adasında oluşan iki ayrı çatlak ve 8 yanardağ ağzından lavların çıkmaya devam ettiği kaydedildi. Açıklamada, Bölgede lav akıntısının uzun süre devam edebileceği ve yeni çatlaklar oluşabileceği belirtildi.
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