https://tr.sputniknews.com/20210920/rus-disisleri-talibandan-afganistana-istikrar-kazandirma-vaatlerini-yerine-getirmesini-bekliyoruz-1049074443.html

Rus Dışişleri: Taliban'dan Afganistan'a istikrar kazandırma vaatlerini yerine getirmesini bekliyoruz

Rus Dışişleri: Taliban'dan Afganistan'a istikrar kazandırma vaatlerini yerine getirmesini bekliyoruz

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Moskova'nın Taliban'dan Afganistan'daki duruma istikrar kazandırmaya yönelik vaatlerini yerine getirmesini... 20.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-20T16:35+0300

2021-09-20T16:35+0300

2021-09-20T16:35+0300

taliban kontrolünde afganistan

rusya

afganistan

taliban

pakistan

özbekistan

taşkent

kabil

açıklama

kontrol

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Afganistan'daki gelişmelerin ışığında Taşkent'te Özbekistan Devlet Başkanlığı Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü ve Valday Uluslararası Tartışma Kulübü tarafından 'Yeni, Tarihi Etkileşim Aşamasındaki Kalkınma ve Güvenlik Tehditleri Karşısında Rusya ve Özbekistan' adlı bir konferans düzenlendi.Konferansta konuşan Rudenko, "Taliban'ın bazı açıklamalarında verdiği vaatleri yerine getirmesini bekliyoruz. Her şey yolunda gitmiyor ancak yine de ortak çabalarla bu ülkede istikrarın sağlanmasının başarılacağını umuyoruz" dedi.Afganistan'daki durumun keskin bir kötüye gitmesinin Rusya ve Orta Asya ülkeleri için aşırılık risklerinin artmasına neden olduğunu kaydeden Rudenko, ülkedeki durumun istikrar kazanmasının Rusya'nın Kabil'le ilişki kurmasına imkan tanıyacağının altını çizdi.

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afganistan

pakistan

özbekistan

taşkent

kabil

kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

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