Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
Rus Dışişleri: Taliban'dan Afganistan'a istikrar kazandırma vaatlerini yerine getirmesini bekliyoruz
© REUTERS / STRINGERAfganistan başkenti Kabil'de Pakistan karşıtı gösteride kadınların başını çektiği protestoculara silah doğrultan Taliban militanı
© REUTERS / STRINGER
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Moskova'nın Taliban'dan Afganistan'daki duruma istikrar kazandırmaya yönelik vaatlerini yerine getirmesini beklediğini söyledi.
Afganistan'daki gelişmelerin ışığında Taşkent'te Özbekistan Devlet Başkanlığı Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü ve Valday Uluslararası Tartışma Kulübü tarafından 'Yeni, Tarihi Etkileşim Aşamasındaki Kalkınma ve Güvenlik Tehditleri Karşısında Rusya ve Özbekistan' adlı bir konferans düzenlendi.
Konferansta konuşan Rudenko, "Taliban'ın bazı açıklamalarında verdiği vaatleri yerine getirmesini bekliyoruz. Her şey yolunda gitmiyor ancak yine de ortak çabalarla bu ülkede istikrarın sağlanmasının başarılacağını umuyoruz" dedi.
Afganistan'daki durumun keskin bir kötüye gitmesinin Rusya ve Orta Asya ülkeleri için aşırılık risklerinin artmasına neden olduğunu kaydeden Rudenko, ülkedeki durumun istikrar kazanmasının Rusya'nın Kabil'le ilişki kurmasına imkan tanıyacağının altını çizdi.
Konferansta konuşan Rudenko, "Taliban'ın bazı açıklamalarında verdiği vaatleri yerine getirmesini bekliyoruz. Her şey yolunda gitmiyor ancak yine de ortak çabalarla bu ülkede istikrarın sağlanmasının başarılacağını umuyoruz" dedi.
Afganistan'daki durumun keskin bir kötüye gitmesinin Rusya ve Orta Asya ülkeleri için aşırılık risklerinin artmasına neden olduğunu kaydeden Rudenko, ülkedeki durumun istikrar kazanmasının Rusya'nın Kabil'le ilişki kurmasına imkan tanıyacağının altını çizdi.