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Tarihi kitabe İBB tarafından satın alınarak Türkiye'ye getirildi
Tarihi kitabe İBB tarafından satın alınarak Türkiye'ye getirildi
İstanbul Şile'deki Bozgoca Camii'ne ait olduğu belirtilen kayıp kitabe, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce yurt dışından satın alınarak Türkiye'ye getirildi... 20.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-20T20:27+0300
2021-09-20T20:28+0300
yaşam
cami
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
şile
müzayede
kitabe
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, tarihi kitabenin yurt dışındaki müzayeden satın alındığını açıkladı.Polat, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İBB olarak İstanbul Şile Bozgoca Camii’nin yurt dışına çıkarılmış kayıp kitabesi satışa çıkarıldığı müzayededen satın alarak İstanbul’a kazandırdığımızı kamuoyu ile paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Tarihi kitabeyi açacağımız İstanbul Kent Müzesi’de sergileyeceğiz" dedi.
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cami, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), şile, müzayede, kitabe

Tarihi kitabe İBB tarafından satın alınarak Türkiye'ye getirildi

20:27 20.09.2021 (güncellendi: 20:28 20.09.2021)
© Fotoğraf : İBB/ Twitterkitabe
kitabe - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2021
© Fotoğraf : İBB/ Twitter
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İstanbul Şile'deki Bozgoca Camii'ne ait olduğu belirtilen kayıp kitabe, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce yurt dışından satın alınarak Türkiye'ye getirildi. Tarihi kitabe İstanbul Kent Müzesi'nde sergilenecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, tarihi kitabenin yurt dışındaki müzayeden satın alındığını açıkladı.
Polat, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İBB olarak İstanbul Şile Bozgoca Camii’nin yurt dışına çıkarılmış kayıp kitabesi satışa çıkarıldığı müzayededen satın alarak İstanbul’a kazandırdığımızı kamuoyu ile paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Tarihi kitabeyi açacağımız İstanbul Kent Müzesi’de sergileyeceğiz" dedi.
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