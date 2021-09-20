https://tr.sputniknews.com/20210920/tarihi-kitabe-ibb-tarafindan-satin-alindi-1049082321.html

Tarihi kitabe İBB tarafından satın alınarak Türkiye'ye getirildi

Tarihi kitabe İBB tarafından satın alınarak Türkiye'ye getirildi

İstanbul Şile'deki Bozgoca Camii'ne ait olduğu belirtilen kayıp kitabe, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce yurt dışından satın alınarak Türkiye'ye getirildi... 20.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-20T20:27+0300

2021-09-20T20:27+0300

2021-09-20T20:28+0300

yaşam

cami

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

şile

müzayede

kitabe

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, tarihi kitabenin yurt dışındaki müzayeden satın alındığını açıkladı.Polat, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İBB olarak İstanbul Şile Bozgoca Camii’nin yurt dışına çıkarılmış kayıp kitabesi satışa çıkarıldığı müzayededen satın alarak İstanbul’a kazandırdığımızı kamuoyu ile paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Tarihi kitabeyi açacağımız İstanbul Kent Müzesi’de sergileyeceğiz" dedi.

şile

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cami, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), şile, müzayede, kitabe