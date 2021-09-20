Tarihi kitabe İBB tarafından satın alınarak Türkiye'ye getirildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, tarihi kitabenin yurt dışındaki müzayeden satın alındığını açıkladı.Polat, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İBB olarak İstanbul Şile Bozgoca Camii’nin yurt dışına çıkarılmış kayıp kitabesi satışa çıkarıldığı müzayededen satın alarak İstanbul’a kazandırdığımızı kamuoyu ile paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Tarihi kitabeyi açacağımız İstanbul Kent Müzesi’de sergileyeceğiz" dedi.
İstanbul Şile'deki Bozgoca Camii'ne ait olduğu belirtilen kayıp kitabe, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce yurt dışından satın alınarak Türkiye'ye getirildi. Tarihi kitabe İstanbul Kent Müzesi'nde sergilenecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, tarihi kitabenin yurt dışındaki müzayeden satın alındığını açıkladı.
Polat, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İBB olarak İstanbul Şile Bozgoca Camii’nin yurt dışına çıkarılmış kayıp kitabesi satışa çıkarıldığı müzayededen satın alarak İstanbul’a kazandırdığımızı kamuoyu ile paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Tarihi kitabeyi açacağımız İstanbul Kent Müzesi’de sergileyeceğiz" dedi.
İBB olarak İstanbul Şile Bozgoca Camii’nin yurt dışına çıkarılmış kayıp kitabesi satışa çıkarıldığı müzayededen satın alarak İstanbul’a kazandırdığımızı kamuoyu ile paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.