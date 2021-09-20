https://tr.sputniknews.com/20210920/tarihi-uzunkopru-trafige-kapatilip-restorasyona-alindi-1049084236.html

Tarihi Uzunköprü, trafiğe kapatılıp restorasyona alındı

Tarihi Uzunköprü, trafiğe kapatılıp restorasyona alındı

Dünyanın en eski ve uzun taş köprüleri arasında bulunan, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ndeki Uzunköprü, kanatları, zemin ve kemerlerinde oluşan... 20.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-20T22:16+0300

2021-09-20T22:16+0300

2021-09-20T22:16+0300

yaşam

unesco

tarihi bina

uzunköprü

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Osmanlı padişahlarından 2'nci Murat tarafından 1426-1443 yıllarında başmimar Müslihiddin'e yaptırılan, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ndeki tarihi Uzunköprü, restorasyon çalışmaları için bugün araç ve yaya trafiğine kapatıldı. 1392 metre uzunluğunda 6,80 metre genişliğinde 174 kemerli dünyanın en uzun taş köprüsü olan tarihi yapı için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından kanatları, kemerleri ve zeminde oluşan çatlaklar nedeniyle restorasyon kararı alındı. Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre Vali Ekrem Canalp'in katıldığı programla restorasyon için araç ve yaya trafiğine kapatılan köprünün kemerleri ve çevresi demir korkuluklarla çevrelenirken, iki girişine de şantiye sahası kuruldu.Edirne Valisi Ekrem Canalp "Orijinal dokusu taş, dolayısıyla taşın dışında olan yapı elemanları ortadan tamamen kaldırılacak ve tarihi orijinal dokusuna kavuşacak. Her şeyiyle orijinal olduktan sonra da inşallah UNESCO'nun tam miras listesine kabul edilmesi için de gerekli olan şartları yerine getirmiş olacağız. Öngörmüş olduğumuz zaman 3,5 yıl. Bu süre içerisinde belki biraz daha erken ya da biraz daha geç olabilir ama bu çalışmaları bitirmeyi hedefliyoruz" dedi.Tarihi köprünün kapatılmasıyla ilçeye Meriç bölgesinden gelişlerin Çiftlikköy yolu üzerinden, diğer bölgelerden gelişlerin ise çevre yolu üzerindeki köprüden yapılacağı belirtildi. En son 1963'de onarım yapılan köprü, 57 yıldır onarım veya restorasyon çalışması görmedi.

uzunköprü

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unesco, tarihi bina, uzunköprü