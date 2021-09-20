https://tr.sputniknews.com/20210920/turkiye-rusyada-universite-binasinda-duzenlenen-silahli-saldiriyi-kinadi-1049078524.html

Türkiye, Rusya'da üniversite binasında düzenlenen silahlı saldırıyı kınadı

Türkiye, Rusya'da üniversite binasında düzenlenen silahlı saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Rusya'daki Perm Devlet Üniversitesi'nde gerçekleşen silahlı saldırıyı kınadı. 20.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-20T18:07+0300

2021-09-20T18:07+0300

2021-09-20T18:07+0300

rusya

saldırı

perm

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Rusya Federasyonu’nda Perm Devlet Üniversitesi’nde bugün yaşanan ve 8 kişinin ölümüne, birçok kişinin de yaralanmasına neden olan silahlı saldırıyı kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.Açıklamada ayrıca, "Hayatlarını kaybedenlerin ailelerine ve Rus halkına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." denildi.Rusya Soruşturma Komitesi, Perm Üniversitesinde öğrenci olduğu belirlenen bir kişinin gerçekleştirdiği silahlı saldırıda, en az 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralılar olduğunu bildirmişti. Saldırganın etkisiz hale getirildiği aktarılmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20210920/rusyadaki-perm-devlet-universitesinde-silah-sesleri-1049056877.html

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