Aigai Antik Kenti'nde çatı kiremidi üzerinde parmak izi bulundu

"2021 Mayıs ayı ortalarında başladığımız kazı çalışmalarımız halen sürerken, ilginç buluntular ile karşılaşıyoruz. Bir çatı kiremidi parçası bulduk. Bu çatı kiremidi parçası üzerinde ilginç bir izle karşılaştık. Bu aslında yaygın bir durum, Antik Dönem'de çatı kiremitleri üzerinde çok farklı izler olabiliyor. Çünkü bunlar büyük kiremitler, ilk yapıldığı sırada yaşken kuruması için açık alanlara seriliyor. Bu serilme aşamasında bunların üzerinde farklı hayvanlar gezebiliyor, insan ya da bebek izleri oluyor. Ama bizim için ilginç olan bu sene bulduğumuz bu kiremidin üzerindeki izin ne olduğunu anlayamadık ve tanımlayamadık. Çünkü üzerindeki izlerin bir hayvana ait olduğu anlaşılıyor ama nasıl bir hayvan olduğunu tam çözemedik. Bizim uzmanlık alanımız değil. Bu nedenle zoolog ve veteriner arkadaşlarımıza gönderdik. Onların yaptığı incelemeye göre bir hayvan izi olabilir ama bizim bildiğimiz ve tanımadığımız bir hayvan değil. Mutasyona uğramış veya nesli tükenmiş bir hayvan olabilir. O açıdan oldukça ilginç. Belki de yaşken bir çocuk tarafından sanki üzerine hayvan basmış gibi göstermek için de yapılmış olabilir. Tabi bunlar net değil. Şu an itibariyle tam anlaşılamayan biraz da gizemli diyebileceğim bir iz ile karşılaşmış durumdayız.”