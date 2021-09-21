AİHM, Litvinenko'nun ölümünden Rusya'yı sorumlu tuttu

AİHM, Aleksandr Litvinenko'nun eşi Marina Litvinenko'nun açtığı davayı karara bağladı. Rusya'yı Litvinenko'nun ölümünden sorumlu tutan AİHM, Moskova'nın Marina Litvinenko'ya 100 bin euro manevi tazminat ile 22 bin 500 euro tutarındaki mahkeme masraflarını ödemesine hükmetti. AİHM'in belgelerinde, Rus tarafının etkili bir iç soruşturma yürütmediği ve İngiliz uzmanların çıkarımlarını reddetmediği belirtildi. Londra'ya göre Litvinenko'nun zehirlenmesinin arkasında 'Rus devleti ajanları olarak hareket eden' Andrey Lugovoy ile Dmitriy Kovtun bulunuyor. Peskov: Kararın dayanağı yok AİHM'in kararına Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan tepki geldi. Gazetecilerin soruları üzerine Peskov, "AİHM'in bu konuda bilgi edinmek için yetkilere, teknolojik imkanlara sahip olduğunu sanmıyorum. Şimdiye dek bu soruşturmada hiçbir sonuç elde edilmediğini biliyorsunuz. Bu nedenle, bu tür iddialarda bulunmak en hafif tabirle dayanaksız" yanıtını verdi. Peskov, Kremlin'in AİHM'in kararlarını dikkate almayacağının altını çizdi.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Rusya'nın eski Federal Güvenlik Servisi (FSB) ajanı Aleksandr Litvinenko'nun ölümünden sorumlu olduğuna karar verdi. Kremlin Sözcüsü Peskov, mahkemenin davayla ilgili tüm bilgilere sahip olma imkanı bulunmadığı için kararı 'dayanaksız' olarak niteledi.
AİHM, Aleksandr Litvinenko'nun eşi Marina Litvinenko'nun açtığı davayı karara bağladı.
Rusya'yı Litvinenko'nun ölümünden sorumlu tutan AİHM, Moskova'nın Marina Litvinenko'ya 100 bin euro manevi tazminat ile 22 bin 500 euro tutarındaki mahkeme masraflarını ödemesine hükmetti.
AİHM'in belgelerinde, Rus tarafının etkili bir iç soruşturma yürütmediği ve İngiliz uzmanların çıkarımlarını reddetmediği belirtildi.
AİHM'in kararına Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan tepki geldi. Gazetecilerin soruları üzerine Peskov, "AİHM'in bu konuda bilgi edinmek için yetkilere, teknolojik imkanlara sahip olduğunu sanmıyorum. Şimdiye dek bu soruşturmada hiçbir sonuç elde edilmediğini biliyorsunuz. Bu nedenle, bu tür iddialarda bulunmak en hafif tabirle dayanaksız" yanıtını verdi. Peskov, Kremlin'in AİHM'in kararlarını dikkate almayacağının altını çizdi.