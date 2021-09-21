https://tr.sputniknews.com/20210921/ankarada-su-kuyusu-tartismasi-bir-kisi-oldu-1049093279.html

Ankara'da su kuyusu tartışması: Bir kişi öldü

Ankara'da su kuyusu tartışması: Bir kişi öldü

Ankara’nın Sincan ilçesinde bir kişi su kuyusu yüzünden tartıştığı kişiler tarafından bıçaklanarak öldürüldü. 21.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-21T09:19+0300

2021-09-21T09:19+0300

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türkiye

ankara

saldırı

sincan

kuyu

bıçaklama

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Cumartesi günü Sincan'a bağlı Temelli Mahallesi'nde iddiaya göre daha önce su kuyusundan su alma konusunda aralarında tartışma yaşayan Emre Can Bostancı, Alican T., İbrahim T., ve Şükrü T. Temelli Sağlık Ocağı önünde karşılaştı. Otomobilden inen , Alican T., İbrahim T. ve Şükrü T. Emre Can Bostancı ile tartışmaya başladı.Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucunda 3 kişiden biri yanında bulundurduğu bıçakla Bostancı'yı sol koltuk altından bıçakladı. Bostancı'nın yere yığıldığını gören 3 kişi olay yerinden kaçarken daha sonra jandarmaya gelerek teslim oldular. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bostancı'ya yaptıkları ilk müdahalenin ardından çevredeki hastaneye sevk etti. Polatlı'da yapılan tedavinin ardından Bostancı, Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.Bir çocuk babası Bostancı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Genç adamın eşinin de hamile olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

türkiye

ankara

sincan

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ankara, saldırı, sincan, kuyu, bıçaklama