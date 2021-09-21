https://tr.sputniknews.com/20210921/apple-cihazlarinda-depresyonu-erken-teshis-etmek-uzerinde-calisiyor--1049113872.html

Apple, cihazlarında depresyonu erken teşhis etmek üzerinde çalışıyor

Apple, cihazlarında depresyonu erken teşhis etmek üzerinde çalışıyor

Apple'ın cihazlarında depresyonu erken tespit etmeye yardımcı olup olmayacağını araştırdığı belirtildi. 21.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-21T18:20+0300

2021-09-21T18:20+0300

2021-09-21T18:20+0300

apple

yaşam

iphone

depresyon

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Wall Street Journal, Apple’ın iç yazışmalarına ve konuya aşina olan isimsiz kişilerle yapılan röportajlara atıfta bulunarak, cihazlarının uyku düzeni ve yazma davranışı gibi verileri toplayıp toplamadığını, belirli zihinsel sağlık koşulları veya bilişsel gerilemeyle eşleşip eşleşmediğini araştırmak için bilim insanlarıyla birlikte çalışıyor.Habere göre, iPhone gibi Apple cihazlarından toplanan veriler bir sağlık durumuyla ilişkilendirilirse, Apple, insanları risk altında oldukları konusunda uyarabilecek ve böylece bakım isteyebilecekleri bir uygulama veya özellik geliştirebilir.Araştırma, Apple’ın ABD biyoteknoloji şirketi Biogen ve California Üniversitesi, Los Angeles (UCLA) ile bu yılın başlarında duyurulan ortaklıklarının bir parçası. Apple’ın Biogen ile yaptığı araştırma bilişsel düşüşe, UCLA ile yaptığı araştırma ise stres, kaygı ve depresyona odaklanıyor.The Journal, UCLA araştırmacılarının veri toplamak için iPhone’un video kamerasını, klavyesini, ses sensörlerini ve Apple Watch’u kullanacaklarını bildirdi. Buna kullanıcıların nasıl konuştuğu, ne sıklıkta ve ne kadar hızlı yürüdükleri, kalp ve nefes hızları, uyku düzenleri ve daha fazlası dahil. Araştırmacılar, aynı zamanda yazma hızını ve yazım hatalarının sıklığını da ölçebilirler.Saç örnekleri de alınacakAynı zamanda, kullanıcılar nasıl hissettiklerine dair anketler dolduracak ve araştırmacılar, stres hormonu olan kortizol seviyelerini ölçmek için saç örnekleri toplayacaklar. Kaynaklar The Journal’a verdiği demeçte, araştırmacıların bilgilerin kullanıcının duygularına, konsantrasyonuna, enerji düzeyine ve zihin durumuna ilişkin bilgi sağlayacağını umuyor.Biogen araştırması iki yıl sürecek ve yaklaşık 20.000 kişiyi takip edecek. 'Seabreeze' Apple’ın UCLA projesi için, “Pi” ise Biogen projesinin kod adı.İlk Apple-Biogen denemeleri pazartesi günü başladı.Araştırma, çocukların nasıl odaklandığını ve hareket ettiğini gözlemlemek için iPhone kamerasını kullanıyor.

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apple, iphone, depresyon