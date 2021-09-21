https://tr.sputniknews.com/20210921/bakan-soylu-turkiye-afet-yonetiminde-yeni-yapilanmayla-cag-atlamistir-1049117953.html

Bakan Soylu: Türkiye afet yönetiminde yeni yapılanmayla çağ atlamıştır

Bakan Soylu: Türkiye afet yönetiminde yeni yapılanmayla çağ atlamıştır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye özellikle afet yönetiminde AFAD Başkanlığı eliyle ortaya koyduğu yeni yapılanmayla çağ atlamıştır." dedi. 21.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-21T19:56+0300

2021-09-21T19:56+0300

2021-09-21T19:56+0300

türkiye

süleyman soylu

afet

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1c/1045079571_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_fffb1c1e8d5a8ed657a47742280fdd6a.jpg

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in katılımıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) düzenlenen AFAD, İl Özel İdare ve İl Özel İdare Şirketleri Toplu İş Sözleşmesi İmza Töreni'ne katıldı.Toplu iş sözleşmesinin kurumlar, çalışanlar ve aileleri için hayırlı olmasını dileyen Soylu, AFAD, il özel idare ve il özel idare şirketleri çalışanlarının afet, deprem, sel gibi olaylarda görevinin başında olmaları nedeniyle teşekkür etti.Soylu, emekten yana olduklarını, emeğin ve iş gücünün hakkının verilmesi durumunda rahmet ve bereketin çok daha fazla olacağına inanan bir anlayışın temsilcileri olduklarını aktararak, şunları kaydetti:"3 bin 500 liradan 4 bin 800 liraya brütü ama ikramiyeleriyle beraber ayda 7 bin liralık brüt, net 5 bin liranın da belki biraz, bir kısım üzerinde olan bir ücretle yüzde 26 artış yapıldı ve birçok sosyal haklar verildi. Allah razı olsun Bakanım. Biz de çok memnunuz. Çünkü çalışanlarımızın huzurlu olması, işten çıkarken o anlayış içerisinde çıkmaları bizim açımızdan fevkalade önemlidir. Hem işi yapacaklar hem güler yüzlü olacaklar hem de işin hakkını verecekler. Bunun için çok teşekkür de ediyoruz. Bir de arkada yüzde 10 yıpranma payı var. O da bizim açımızdan çok büyük önem taşımaktadır. Arkadaşlarımız da hak ediyorlar. İnanıyorum ki bundan sonra çok daha iyi olacaktır."Türkiye'nin büyüdüğünü, devletin ve milletin daha da zenginleşeceğini dile getiren Soylu, "Benim size söyleyeceğim bir tek şey var. Dünyanın neresinde olursa olsun bizim şu salondaki arkadaşlarımızın yaptığı işin bir benzerini yapabilmeleri mümkün değildir, eline su dökebilmeleri de mümkün değildir." diye konuştu.Soylu, afet olmadan geçen her günün bir fırsat ve bu fırsatın yarın elde olamayabileceğinin de aşikar olduğunu vurgulayarak, "Türkiye özellikle afet yönetiminde AFAD Başkanlığı eliyle ortaya koyduğu yeni yapılanmayla çağ atlamıştır." açıklamasını yaptı.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

süleyman soylu, afet