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Bülent Ersoy'dan 'canlı yayına alkollü çıktı' iddiasına yanıt: Olsa zaten söylerim
Bülent Ersoy'dan 'canlı yayına alkollü çıktı' iddiasına yanıt: Olsa zaten söylerim
Bülent Ersoy ile Mustafa Keser’in sunduğu 'Benzemez Kimse Bize' programı 19 Eylül Pazar akşamı yayın hayatına başladı. Sosyal medyada yer alan 'yayına alkollü... 21.09.2021, Sputnik Türkiye
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yaşam
alkol
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Şarkıcısı Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in sunumuyla pazar akşamı yayın hayatına başlayan 'Benzemez Kimse Bize' programında Diva'nın konuşması ve davranışları sosyal medyada gündem oldu.Bazı sosyal medya kullanıcıları, Bülent Ersoy'un canlı yayına sarhoş çıktığı iddia etti.Öte yandan programda mikrofonu açık kalan Ersoy'un "Son program kovulduk" dediği duyuldu.Konuya ilişkin canlı yayında açıklama yapan Ersoy, alkollü olduğu iddialarını reddederek, "Ağzıma yudum bir şey koymadım. Olsa zaten söylerim" ifadelerini kullandı.Programın diğer sunucusu Mustafa Keser ve konuk sanatçı Yıldız Tilbe de 69 yaşındaki Bülent Ersoy'un alkollü olmadığını söyledi.Ünlü sanatçıyı destekleyen Yıldız Tilbe de "Çok heyecanlı olduğunuzu biliyoruz. Heyecandan olduğunu biliyoruz" dedi. Mustafa Keser ise, "Programı açarken elleri titriyordu, heyecandan" diye konuştu.
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alkol, bülent ersoy, yıldız tilbe, mustafa keser

Bülent Ersoy'dan 'canlı yayına alkollü çıktı' iddiasına yanıt: Olsa zaten söylerim

02:45 21.09.2021
© Fotoğraf : DHABülent Ersoy
Bülent Ersoy - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2021
© Fotoğraf : DHA
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Bülent Ersoy ile Mustafa Keser’in sunduğu 'Benzemez Kimse Bize' programı 19 Eylül Pazar akşamı yayın hayatına başladı. Sosyal medyada yer alan 'yayına alkollü çıktı' iddiasına ünlü sanatçı Bülent Ersoy canlı yayından yanıt verdi.
Şarkıcısı Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in sunumuyla pazar akşamı yayın hayatına başlayan 'Benzemez Kimse Bize' programında Diva'nın konuşması ve davranışları sosyal medyada gündem oldu.
Bazı sosyal medya kullanıcıları, Bülent Ersoy'un canlı yayına sarhoş çıktığı iddia etti.
Öte yandan programda mikrofonu açık kalan Ersoy'un "Son program kovulduk" dediği duyuldu.
Konuya ilişkin canlı yayında açıklama yapan Ersoy, alkollü olduğu iddialarını reddederek, "Ağzıma yudum bir şey koymadım. Olsa zaten söylerim" ifadelerini kullandı.
Programın diğer sunucusu Mustafa Keser ve konuk sanatçı Yıldız Tilbe de 69 yaşındaki Bülent Ersoy'un alkollü olmadığını söyledi.
Ünlü sanatçıyı destekleyen Yıldız Tilbe de "Çok heyecanlı olduğunuzu biliyoruz. Heyecandan olduğunu biliyoruz" dedi. Mustafa Keser ise, "Programı açarken elleri titriyordu, heyecandan" diye konuştu.
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