Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210921/cumhurbaskani-erdogan-hirvatistan-cumhurbaskani-milanovic-ile-bir-araya-geldi-1049116010.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç ile bir araya geldi. 21.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-21T19:16+0300
2021-09-21T19:16+0300
2021-09-21T19:16+0300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/15/1049090842_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_6fbf4bcea01281576e71684fcac0ccf6.jpg
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/15/1049090842_0:0:1121:841_1920x0_80_0_0_3c1ee011515ff35b0e390cc542116d1a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç ile bir araya geldi
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç ile bir araya geldi.