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Erdoğan: ABD iş dünyası temsilcileriyle karşılıklı işbirliğimizi artırmalıyız
Erdoğan: ABD iş dünyası temsilcileriyle karşılıklı işbirliğimizi artırmalıyız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta TAİK tarafından düzenlenen '11. Türkiye Yatırım Konferansı'nda konuştu. 21.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-21T03:33+0300
2021-09-21T03:33+0300
2021-09-21T03:50+0300
dünya
recep tayyip erdoğan
new york
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Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:- Ekonomimizi dönüştürecek yenilikçi adımlar atıyoruz, ABD firmaları için birçok fırsat bulunuyor.- ABD iş dünyası temsilcileriyle karşılıklı işbirliğimizi artırmalıyız.- ABD ile ticaretimizi engelleyen hususlar konusunda, siz iş dünyası temsilcilerinin atacağı adımlar çok önemlidir.(ABD'deki iş insanlarına) Art niyetli, hukuki ve tarihi gerçeklerden uzak faaliyetlere karşı sağlam bir duruş sergileyeceğinize inanıyorum.
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recep tayyip erdoğan, new york
Erdoğan: ABD iş dünyası temsilcileriyle karşılıklı işbirliğimizi artırmalıyız 03:33 21.09.2021 (güncellendi: 03:50 21.09.2021)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta TAİK tarafından düzenlenen '11. Türkiye Yatırım Konferansı'nda konuştu.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
- Ekonomimizi dönüştürecek yenilikçi adımlar atıyoruz, ABD firmaları için birçok fırsat bulunuyor.
- ABD iş dünyası temsilcileriyle karşılıklı işbirliğimizi artırmalıyız.
- ABD ile ticaretimizi engelleyen hususlar konusunda, siz iş dünyası temsilcilerinin atacağı adımlar çok önemlidir.
(ABD'deki iş insanlarına) Art niyetli, hukuki ve tarihi gerçeklerden uzak faaliyetlere karşı sağlam bir duruş sergileyeceğinize inanıyorum.