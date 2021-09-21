https://tr.sputniknews.com/20210921/cumhurbaskani-erdogan-turk-amerikan-is-konseyi-toplantisinda-konusuyor-1049090291.html

Erdoğan: ABD iş dünyası temsilcileriyle karşılıklı işbirliğimizi artırmalıyız

Erdoğan: ABD iş dünyası temsilcileriyle karşılıklı işbirliğimizi artırmalıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta TAİK tarafından düzenlenen '11. Türkiye Yatırım Konferansı'nda konuştu. 21.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-21T03:33+0300

2021-09-21T03:33+0300

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dünya

recep tayyip erdoğan

new york

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Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:- Ekonomimizi dönüştürecek yenilikçi adımlar atıyoruz, ABD firmaları için birçok fırsat bulunuyor.- ABD iş dünyası temsilcileriyle karşılıklı işbirliğimizi artırmalıyız.- ABD ile ticaretimizi engelleyen hususlar konusunda, siz iş dünyası temsilcilerinin atacağı adımlar çok önemlidir.(ABD'deki iş insanlarına) Art niyetli, hukuki ve tarihi gerçeklerden uzak faaliyetlere karşı sağlam bir duruş sergileyeceğinize inanıyorum.

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2021

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recep tayyip erdoğan, new york