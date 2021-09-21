https://tr.sputniknews.com/20210921/el-salvador-liderinden-twitter-degisikligi-dunyanin-en-havali-diktatoru-1049096892.html

El Salvador lideri kendine 'diktatör' dedi

El Salvador lideri kendine 'diktatör' dedi

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Bitcoin kararından ötürü sokaklara dökülüp kendisine 'Diktatör' diyenlere karşı sosyal medya hesabı Twitter profil... 21.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-21T10:52+0300

2021-09-21T10:52+0300

2021-09-21T10:58+0300

el salvador

bitcoin

diktatörlük

nayip bukele

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Son haftalarda El Salvadorluların sokaklara dökülerek politikalarını protesto ettiği Devlet Başkanı Nayib Bukele, Twitter hesabındaki profil tanımını değiştirdi. Bukele, tanımına "Dünyadaki en havalı diktatör" yazdı. Değişikliğin ardından hesabın bilgisayar korsanları tarafından ele geçirilmiş olabileceği düşünülse de Bukele, Bitcoin ile ilgili paylaşımlarına devam etti. Bukele'nin söz konusu tanımı, protestocuların gösterilerde kullandığı 'diktatör' nitelemesini hafife almak için yazmış olabileceği değerlendiriliyor. Devlet Başkanlığı Ofisi, konuyla ilgili açıklama yapmadı. Bitcoin'i resmen tedavüle sokan ilk ülke El Salvador'un başkenti San Salvador'da çeşitli sivil toplum örgütleri ve öğrenci kolektiflerinden binlerce kişi sokaklara dökülerek Bukele'nin politikalarına tepki göstermişti. El Salvador'daki 6.5 milyon nüfusun üçte biri yoksulluk sınırının altında yaşıyor.

https://tr.sputniknews.com/20210908/el-salvadorda-bitcoin-protestosu-1048730968.html

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el salvador, bitcoin, diktatörlük, nayip bukele