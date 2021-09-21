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El Salvador lideri kendine 'diktatör' dedi
El Salvador lideri kendine 'diktatör' dedi
El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Bitcoin kararından ötürü sokaklara dökülüp kendisine 'Diktatör' diyenlere karşı sosyal medya hesabı Twitter profil... 21.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-21T10:52+0300
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el salvador
bitcoin
diktatörlük
nayip bukele
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Son haftalarda El Salvadorluların sokaklara dökülerek politikalarını protesto ettiği Devlet Başkanı Nayib Bukele, Twitter hesabındaki profil tanımını değiştirdi. Bukele, tanımına "Dünyadaki en havalı diktatör" yazdı. Değişikliğin ardından hesabın bilgisayar korsanları tarafından ele geçirilmiş olabileceği düşünülse de Bukele, Bitcoin ile ilgili paylaşımlarına devam etti. Bukele'nin söz konusu tanımı, protestocuların gösterilerde kullandığı 'diktatör' nitelemesini hafife almak için yazmış olabileceği değerlendiriliyor. Devlet Başkanlığı Ofisi, konuyla ilgili açıklama yapmadı. Bitcoin'i resmen tedavüle sokan ilk ülke El Salvador'un başkenti San Salvador'da çeşitli sivil toplum örgütleri ve öğrenci kolektiflerinden binlerce kişi sokaklara dökülerek Bukele'nin politikalarına tepki göstermişti. El Salvador'daki 6.5 milyon nüfusun üçte biri yoksulluk sınırının altında yaşıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210908/el-salvadorda-bitcoin-protestosu-1048730968.html
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el salvador, bitcoin, diktatörlük, nayip bukele

El Salvador lideri kendine 'diktatör' dedi

10:52 21.09.2021 (güncellendi: 10:58 21.09.2021)
© REUTERS / JOSE CABEZASNayib Bukele
Nayib Bukele - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2021
© REUTERS / JOSE CABEZAS
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El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Bitcoin kararından ötürü sokaklara dökülüp kendisine 'Diktatör' diyenlere karşı sosyal medya hesabı Twitter profil tanımına 'diktatör' yazdı.
Son haftalarda El Salvadorluların sokaklara dökülerek politikalarını protesto ettiği Devlet Başkanı Nayib Bukele, Twitter hesabındaki profil tanımını değiştirdi.
Bukele, tanımına "Dünyadaki en havalı diktatör" yazdı.
Değişikliğin ardından hesabın bilgisayar korsanları tarafından ele geçirilmiş olabileceği düşünülse de Bukele, Bitcoin ile ilgili paylaşımlarına devam etti.
Bukele'nin söz konusu tanımı, protestocuların gösterilerde kullandığı 'diktatör' nitelemesini hafife almak için yazmış olabileceği değerlendiriliyor.
Devlet Başkanlığı Ofisi, konuyla ilgili açıklama yapmadı.
Bitcoin'i resmen tedavüle sokan ilk ülke El Salvador'un başkenti San Salvador'da çeşitli sivil toplum örgütleri ve öğrenci kolektiflerinden binlerce kişi sokaklara dökülerek Bukele'nin politikalarına tepki göstermişti.
El Salvador'daki 6.5 milyon nüfusun üçte biri yoksulluk sınırının altında yaşıyor.
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