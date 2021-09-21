Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20210921/hediye-paketinden-bomba-cikti-2-olu-4-yarali-1049088100.html
Hediye paketinden bomba çıktı: 2 ölü, 4 yaralı
Hediye paketinden bomba çıktı: 2 ölü, 4 yaralı
Meksika'da bir doğum günü partisine gönderilen hediye paketine tuzaklanmış bomba kutunun açılmasıyla patladı. Olayda 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. 21.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-21T01:07+0300
2021-09-21T01:07+0300
yaşam
bomba
meksika
hediye paketi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103748/78/1037487871_0:91:1217:776_1920x0_80_0_0_dba2a76985d5aac87bc3cc6f3276f28c.jpg
Meksika'da doğum günü partisine hediye paketi içinde gönderilen bombanın patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.Meksika basınında çıkan habere göre, Guanajuato eyaletine bağlı Salamanca kentindeki bir restoranda, doğum günü partisi düzenleyen iş yeri sahibine, içinde bomba tuzaklı hediye paketi yollandı.Paketin açılmasıyla infilak eden bomba, 2 kişinin ölümüne, 4 kişinin yaralanmasına neden oldu.Yetkililer, hediye kutusuna tuzaklanmış bombanın, motosikletle gelen 2 kişi tarafından mekan sahibinin ortağına teslim edildiğini ve kutunun açılmasıyla patlama yaşandığını bildirdi.Patlamada hayatını kaybedenlerden birinin, doğum günü kutlanan mekan sahibi olduğu bilgisi paylaşıldı.Saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
meksika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103748/78/1037487871_31:0:1186:866_1920x0_80_0_0_631f2a3c0fc1182dcb9faf96bd26e84c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bomba, meksika, hediye paketi

Hediye paketinden bomba çıktı: 2 ölü, 4 yaralı

01:07 21.09.2021
© REUTERSSan Francisco Hayvanat Bahçesi
San Francisco Hayvanat Bahçesi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2021
© REUTERS
Abone ol
Meksika'da bir doğum günü partisine gönderilen hediye paketine tuzaklanmış bomba kutunun açılmasıyla patladı. Olayda 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.
Meksika'da doğum günü partisine hediye paketi içinde gönderilen bombanın patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Meksika basınında çıkan habere göre, Guanajuato eyaletine bağlı Salamanca kentindeki bir restoranda, doğum günü partisi düzenleyen iş yeri sahibine, içinde bomba tuzaklı hediye paketi yollandı.

Paketin açılmasıyla infilak eden bomba, 2 kişinin ölümüne, 4 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Yetkililer, hediye kutusuna tuzaklanmış bombanın, motosikletle gelen 2 kişi tarafından mekan sahibinin ortağına teslim edildiğini ve kutunun açılmasıyla patlama yaşandığını bildirdi.

Patlamada hayatını kaybedenlerden birinin, doğum günü kutlanan mekan sahibi olduğu bilgisi paylaşıldı.

Saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
001000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
01:19Alman başbakan adayı Laschet: Şansölyeliğimde Türkiye ile ilişkilerin daha iyi olmasını umuyorum
01:14Marmara'nın nefesi kesiliyor
01:12Rusya ve Güney Osetya çifte vatandaşlık anlaşması imzaladı
01:10Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleri, Batı'nın yaptırımlarına karşı birlikte hareket edecek
01:07Hediye paketinden bomba çıktı: 2 ölü, 4 yaralı
01:01'İcra yoluyla alınan bebek 3 gündür kayıp' iddiası
00:56Küçükçekmece’de bir kişi arabasının içinde başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu
00:46Rusya Savunma Bakanlığı: İdlib gerilimi azaltma bölgesinde 17 havan toplu saldırı kaydedildi
00:32Bakan Muş'tan otomobil bayisinin stok yaptığı iddiasına ilişkin açıklama
00:30Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar'a Özbekistan'da fahri doktora unvanı verildi
00:20Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda İngiltere Başbakanı Johnson ile bir araya geldi
00:16'CDC, Afgan mültecilerin ABD'ye kızamık aşısı olduktan 21 gün sonra alınmasını tavsiye etti'
DünABD, İdlib'de El Kaide'nin üst düzey liderlerinden birini hedef aldığını duyurdu
DünYeni bir Filomena yaklaşıyor: 14 yaşındaki İspanyol, 2022'nin hava olaylarına dair kehanette bulundu
DünKırklareli Belediye Başkanı: Dedikodulara değil, bilime güvenen halkımıza şükranlarımı sunuyorum
Dünİngiltere İçişleri Bakanı: Soylu ile yasadışı göç sorunuyla ortak mücadele konusunda mutabık kaldık
DünTEKNOFEST'in sürpriz konuğu Aziz Sancar
DünTaliban, Afganistan'ın doğusundaki iki vilayete yeni vali atadı
DüniOS 15 sürümü erişime açıldı
DünABD'nin Virginia eyaletinde okul saldırısı: Vurulan 2 kişi hastaneye kaldırıldı