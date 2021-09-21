https://tr.sputniknews.com/20210921/iyi-partili-dervisoglu-hdp-mesrudur-1049095331.html

İYİ Partili Dervişoğlu: HDP meşrudur

İYİ Partili Dervişoğlu: HDP meşrudur

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'yle ilgili açıklamasını değerlendirdi. Dervişoğlu, "HDP’li TBMM... 21.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-21T10:06+0300

2021-09-21T10:06+0300

2021-09-21T10:06+0300

politika

chp

kemal kılıçdaroğlu

imralı

kürt sorunu

müsavat dervişoğlu

meşru

iyi parti

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İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Devlet dediğiniz kurum gayrimeşru bir organla muhatap olmaz. İmralı meşru bir organ değil. Meşru organ kimdir? HDP’yi meşru organ olarak görebiliriz. Eğer bu sorun çözülecekse meşru bir organla çözebiliriz" şeklindeki ifadesini değerlendirdi.HDP’nin meşru bir parti olduğunu, bunun en iyi göstergesinin de TBMM’deki temsilinde görüldüğünü vurgulayan Dervişoğlu, Habertürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya'ya yaptığı açıklamada şunları kaydetti:"HDP’li TBMM Başkanvekili oturumları yönetiyor ve hepimiz de onun yönetimine katılıyor muyuz? Bu meşru mu, gayrimeşru mu tartışmasına en iyi cevaptır. HDP ile AK Parti arasına sıkışan seçmen çıkış yolunu, üçüncü alternatifi arıyor. Hiç kimse Kürt seçmen kitlesini HDP’nin sadık bendesi olarak görmesin. Siyasetin görevi onlara gidecek yeri göstermektir."Dervişoğlu, Kılıçdaroğlu’nun bu kapsamda İmralı’yı gayrimeşru olarak görmesini anlamlı bulduğunu ve desteklediğini belirtti. Kürt seçmeni kendi hanesine kimsenin yazmaya hakkı olmadığını, sorunların çözüm yerinin de gayrimeşru yerler dışında TBMM olduğunun altını çizdi.

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chp, kemal kılıçdaroğlu, imralı, kürt sorunu, müsavat dervişoğlu, meşru, iyi parti