https://tr.sputniknews.com/20210921/kilicdaroglu-imrali-da-kandil-de-muhatabimiz-degil-1049107501.html

Kılıçdaroğlu: İmralı da Kandil de muhatabımız değil

Kılıçdaroğlu: İmralı da Kandil de muhatabımız değil

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kürt sorununun çözüm yerinin Meclis olduğunu belirterek "İmralı da Kandil de muhatabımız değildir" dedi. 21.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-21T15:40+0300

2021-09-21T15:40+0300

2021-09-21T15:40+0300

politika

chp

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kemal kılıçdaroğlu

imralı

sezai temelli

kürt sorunu

meclis

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'li Sezai Temelli'nin "Demokratik çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı'dır" ifadesine karşın "Ben görüşümüzü söyledim. Bizim için bu konuda tek adres var o da Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir. Parlamento dışında bir adres yoktur. İmralı da Kandil de muhatabımız değildir" yorumunu yaptı.Halk TV yazarı Fikret Bila’ya konuşan Kılıçdaroğlu, ısrarla parlamentoyu işaret etmesinin nedenlerini de şöyle açıkladı:“Türkiye Cumhuriyeti, kuruluşu dahil en kritik sorunlarını Meclis’te çözmüştür. Meclis millet iradesinin Kabe’sidir. O kadar ki bu Meclis, Mustafa Kemal Atatürk’e başkomutanlık yetkisini bile 3 aylık süreyle vermiştir. Gerek gördüğünde yine belli süreyle yetki vermiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, yetkileri konusunda çok hassastır. Bu nedenle Türkiye yine kritik, çok önemli sorunlarını Meclis’te çözmelidir. Kürt sorununun çözüm yeri de Meclis’tir. Parlamentoyu çözüm yeri olarak gösterirken sadece HDP’ye çağrı yapmış olmuyorum. Bütün partilere çağrı yapıyorum. Bu sorunu Meclis’te hep birlikte, konuşarak, görüşerek çözebiliriz, çözmeliyiz.”Kılıçdaroğlu, Meclis dışında bir çözüm adresi aranmasının stratejik bir hata olduğunu da vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı:“Geçmiş dönemde Meclis dışında çözüm denendi ve başarısız oldu. Ben o zaman da Meclis dışında çözüm aramanın yanlış olduğunu, stratejik bir hata olduğunu söylemiştim. Eleştirilerimi, uyarılarımı dile getirmiştim. Çözüm süreci olarak adlandırılan o dönem başarısızlıkla sonuçlandı. Çünkü adres yanlıştı. Strateji yanlıştı.”Kılıçdaroğlu, Kürt sorununun çözümünde HDP’yi muhatap almasının gerekçelerini de şöyle ifade etti:“HDP meşru bir partidir. Vatandaştan oy alarak Meclis’e gelmiştir. Meclis’te grubu vardır. Meclis Başkan Vekilliği vardır ve sırası gelince Meclis’i HDP’li başkan vekili yönetmektedir. Bu bakımdan sorunların çözümünde muhataptır.”

https://tr.sputniknews.com/20210921/cozumun-adresi-imralidir-diyen-hdpli-temelli-kisisel-gorusum-partiyi-baglamaz-1049105550.html

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chp, hdp, kemal kılıçdaroğlu, imralı, sezai temelli, kürt sorunu, meclis