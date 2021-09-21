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Kılıçdaroğlu: İmralı da Kandil de muhatabımız değil
Kılıçdaroğlu: İmralı da Kandil de muhatabımız değil
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kürt sorununun çözüm yerinin Meclis olduğunu belirterek "İmralı da Kandil de muhatabımız değildir" dedi. 21.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-21T15:40+0300
2021-09-21T15:40+0300
politika
chp
hdp
kemal kılıçdaroğlu
imralı
sezai temelli
kürt sorunu
meclis
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'li Sezai Temelli'nin "Demokratik çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı'dır" ifadesine karşın "Ben görüşümüzü söyledim. Bizim için bu konuda tek adres var o da Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir. Parlamento dışında bir adres yoktur. İmralı da Kandil de muhatabımız değildir" yorumunu yaptı.Halk TV yazarı Fikret Bila’ya konuşan Kılıçdaroğlu, ısrarla parlamentoyu işaret etmesinin nedenlerini de şöyle açıkladı:“Türkiye Cumhuriyeti, kuruluşu dahil en kritik sorunlarını Meclis’te çözmüştür. Meclis millet iradesinin Kabe’sidir. O kadar ki bu Meclis, Mustafa Kemal Atatürk’e başkomutanlık yetkisini bile 3 aylık süreyle vermiştir. Gerek gördüğünde yine belli süreyle yetki vermiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, yetkileri konusunda çok hassastır. Bu nedenle Türkiye yine kritik, çok önemli sorunlarını Meclis’te çözmelidir. Kürt sorununun çözüm yeri de Meclis’tir. Parlamentoyu çözüm yeri olarak gösterirken sadece HDP’ye çağrı yapmış olmuyorum. Bütün partilere çağrı yapıyorum. Bu sorunu Meclis’te hep birlikte, konuşarak, görüşerek çözebiliriz, çözmeliyiz.”Kılıçdaroğlu, Meclis dışında bir çözüm adresi aranmasının stratejik bir hata olduğunu da vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı:“Geçmiş dönemde Meclis dışında çözüm denendi ve başarısız oldu. Ben o zaman da Meclis dışında çözüm aramanın yanlış olduğunu, stratejik bir hata olduğunu söylemiştim. Eleştirilerimi, uyarılarımı dile getirmiştim. Çözüm süreci olarak adlandırılan o dönem başarısızlıkla sonuçlandı. Çünkü adres yanlıştı. Strateji yanlıştı.”Kılıçdaroğlu, Kürt sorununun çözümünde HDP’yi muhatap almasının gerekçelerini de şöyle ifade etti:“HDP meşru bir partidir. Vatandaştan oy alarak Meclis’e gelmiştir. Meclis’te grubu vardır. Meclis Başkan Vekilliği vardır ve sırası gelince Meclis’i HDP’li başkan vekili yönetmektedir. Bu bakımdan sorunların çözümünde muhataptır.”
https://tr.sputniknews.com/20210921/cozumun-adresi-imralidir-diyen-hdpli-temelli-kisisel-gorusum-partiyi-baglamaz-1049105550.html
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chp, hdp, kemal kılıçdaroğlu, imralı, sezai temelli, kürt sorunu, meclis

Kılıçdaroğlu: İmralı da Kandil de muhatabımız değil

15:40 21.09.2021
© AACHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Antalya Kriz Merkezi'nde konuştu: Her yıl 1 tane uçak alınsa bugün 19 uçağımız olacaktı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Antalya Kriz Merkezi'nde konuştu: Her yıl 1 tane uçak alınsa bugün 19 uçağımız olacaktı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2021
© AA
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kürt sorununun çözüm yerinin Meclis olduğunu belirterek "İmralı da Kandil de muhatabımız değildir" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'li Sezai Temelli'nin "Demokratik çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı'dır" ifadesine karşın "Ben görüşümüzü söyledim. Bizim için bu konuda tek adres var o da Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir. Parlamento dışında bir adres yoktur. İmralı da Kandil de muhatabımız değildir" yorumunu yaptı.
Halk TV yazarı Fikret Bila’ya konuşan Kılıçdaroğlu, ısrarla parlamentoyu işaret etmesinin nedenlerini de şöyle açıkladı:
“Türkiye Cumhuriyeti, kuruluşu dahil en kritik sorunlarını Meclis’te çözmüştür. Meclis millet iradesinin Kabe’sidir. O kadar ki bu Meclis, Mustafa Kemal Atatürk’e başkomutanlık yetkisini bile 3 aylık süreyle vermiştir. Gerek gördüğünde yine belli süreyle yetki vermiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, yetkileri konusunda çok hassastır. Bu nedenle Türkiye yine kritik, çok önemli sorunlarını Meclis’te çözmelidir. Kürt sorununun çözüm yeri de Meclis’tir. Parlamentoyu çözüm yeri olarak gösterirken sadece HDP’ye çağrı yapmış olmuyorum. Bütün partilere çağrı yapıyorum. Bu sorunu Meclis’te hep birlikte, konuşarak, görüşerek çözebiliriz, çözmeliyiz.”
Sezai Temelli - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2021
POLİTİKA
'Çözümün adresi İmralı’dır' diyen HDP'li Temelli: Kişisel görüşüm, partiyi bağlamaz
15:02
Kılıçdaroğlu, Meclis dışında bir çözüm adresi aranmasının stratejik bir hata olduğunu da vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı:
“Geçmiş dönemde Meclis dışında çözüm denendi ve başarısız oldu. Ben o zaman da Meclis dışında çözüm aramanın yanlış olduğunu, stratejik bir hata olduğunu söylemiştim. Eleştirilerimi, uyarılarımı dile getirmiştim. Çözüm süreci olarak adlandırılan o dönem başarısızlıkla sonuçlandı. Çünkü adres yanlıştı. Strateji yanlıştı.”
Kılıçdaroğlu, Kürt sorununun çözümünde HDP’yi muhatap almasının gerekçelerini de şöyle ifade etti:
“HDP meşru bir partidir. Vatandaştan oy alarak Meclis’e gelmiştir. Meclis’te grubu vardır. Meclis Başkan Vekilliği vardır ve sırası gelince Meclis’i HDP’li başkan vekili yönetmektedir. Bu bakımdan sorunların çözümünde muhataptır.”
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