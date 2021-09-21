https://tr.sputniknews.com/20210921/kilicdaroglundan-genclere-cok-ozgur-bir-donem-sizi-bekliyor-1049115713.html

Kılıçdaroğlu'ndan gençlere: Çok özgür bir dönem sizi bekliyor

Kılıçdaroğlu'ndan gençlere: Çok özgür bir dönem sizi bekliyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gençlere seslenerek paylaştığı mesajında, "Çok parlak, çok yaratıcı, çok eğlenceli, çok zengin ve çok özgür bir dönem... 21.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-21T19:05+0300

2021-09-21T19:05+0300

2021-09-21T19:07+0300

türkiye

chp

kemal kılıçdaroğlu

seçim

politika

akp

siyaset

açıklama

iktidar

twitter

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/19/1048325911_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_81b3aa339b46d96a3b3d9927a107cb31.jpg

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından gençlere seslendi.Yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu, "'CHP gelirse ne olacak' değil, CHP geliyor sevgili gençler. Sizden hayat enerjinizi çalanların inadına, benim önceliğim hayat enerjinizi geri vermek olacak. Çok parlak, çok yaratıcı, çok eğlenceli, çok zengin ve çok özgür bir dönem sizi bekliyor" ifadelerini kullandı.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

chp, kemal kılıçdaroğlu, seçim, politika, akp, siyaset, açıklama, iktidar, twitter