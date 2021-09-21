https://tr.sputniknews.com/20210921/kilicdaroglundan-genclere-cok-ozgur-bir-donem-sizi-bekliyor-1049115713.html
Kılıçdaroğlu'ndan gençlere: Çok özgür bir dönem sizi bekliyor
Kılıçdaroğlu'ndan gençlere: Çok özgür bir dönem sizi bekliyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gençlere seslenerek paylaştığı mesajında, "Çok parlak, çok yaratıcı, çok eğlenceli, çok zengin ve çok özgür bir dönem... 21.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-21T19:05+0300
2021-09-21T19:05+0300
2021-09-21T19:07+0300
türkiye
chp
kemal kılıçdaroğlu
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siyaset
açıklama
iktidar
twitter
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından gençlere seslendi.Yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu, "'CHP gelirse ne olacak' değil, CHP geliyor sevgili gençler. Sizden hayat enerjinizi çalanların inadına, benim önceliğim hayat enerjinizi geri vermek olacak. Çok parlak, çok yaratıcı, çok eğlenceli, çok zengin ve çok özgür bir dönem sizi bekliyor" ifadelerini kullandı.
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chp, kemal kılıçdaroğlu, seçim, politika, akp, siyaset, açıklama, iktidar, twitter
Kılıçdaroğlu'ndan gençlere: Çok özgür bir dönem sizi bekliyor
19:05 21.09.2021 (güncellendi: 19:07 21.09.2021)
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gençlere seslenerek paylaştığı mesajında, "Çok parlak, çok yaratıcı, çok eğlenceli, çok zengin ve çok özgür bir dönem sizi bekliyor" dedi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından gençlere seslendi.
Yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu, "'CHP gelirse ne olacak' değil, CHP geliyor sevgili gençler. Sizden hayat enerjinizi çalanların inadına, benim önceliğim hayat enerjinizi geri vermek olacak. Çok parlak, çok yaratıcı, çok eğlenceli, çok zengin ve çok özgür bir dönem sizi bekliyor" ifadelerini kullandı.