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Kılıçdaroğlu'ndan gençlere: Çok özgür bir dönem sizi bekliyor
Kılıçdaroğlu'ndan gençlere: Çok özgür bir dönem sizi bekliyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gençlere seslenerek paylaştığı mesajında, "Çok parlak, çok yaratıcı, çok eğlenceli, çok zengin ve çok özgür bir dönem... 21.09.2021, Sputnik Türkiye
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türkiye
chp
kemal kılıçdaroğlu
seçim
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından gençlere seslendi.Yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu, "'CHP gelirse ne olacak' değil, CHP geliyor sevgili gençler. Sizden hayat enerjinizi çalanların inadına, benim önceliğim hayat enerjinizi geri vermek olacak. Çok parlak, çok yaratıcı, çok eğlenceli, çok zengin ve çok özgür bir dönem sizi bekliyor" ifadelerini kullandı.
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chp, kemal kılıçdaroğlu, seçim, politika, akp, siyaset, açıklama, iktidar, twitter

Kılıçdaroğlu'ndan gençlere: Çok özgür bir dönem sizi bekliyor

19:05 21.09.2021 (güncellendi: 19:07 21.09.2021)
© AAKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2021
© AA
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gençlere seslenerek paylaştığı mesajında, "Çok parlak, çok yaratıcı, çok eğlenceli, çok zengin ve çok özgür bir dönem sizi bekliyor" dedi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından gençlere seslendi.
Yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu, "'CHP gelirse ne olacak' değil, CHP geliyor sevgili gençler. Sizden hayat enerjinizi çalanların inadına, benim önceliğim hayat enerjinizi geri vermek olacak. Çok parlak, çok yaratıcı, çok eğlenceli, çok zengin ve çok özgür bir dönem sizi bekliyor" ifadelerini kullandı.
3130-11
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