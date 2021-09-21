Rusya’nın 4 kentinden Türkiye’ye uçuşlar bugün yeniden başlatıldı

Rusya’da Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nin açıklamasına göre bugün itibarıyla Türkiye’ye dört kentten daha uçuşlar yeniden başlatıldı.Pskov, Magadan, Murmansk ve Çita’daki uluslarası havalimanlarından Türkiye’ye seyahat edilebiliyor.Bununla birlikte bugün itibarıyla söz konusu kentlerden Mısır’a da uçuşlar düzenleniyor. Moskova ile Hurgada, Şarm el Şeyh kentleri arasında düzenlenen sefer sayıları da artırıldı.Rusya, Türkiye’de vaka sayılarının artması nedeniyle 15 Nisan-1 Haziran arasında uçuşları askıya almıştı. Daha sonra bu karar 21 Haziran’a dek uzatılmış ve bu tarihten sonra uçuşlar düzenlenmeye başlanmıştı.
Rusya, bugün itibarıyla Pskov, Magadan, Murmansk ve Çita kentlerindeki havalimanlarından Türkiye’ye uçuşları yeniden başlattı. Bu kentlerden Mısır’a uçuşlar da yeniden düzenleniyor.
Rusya’da Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nin açıklamasına göre bugün itibarıyla Türkiye’ye dört kentten daha uçuşlar yeniden başlatıldı.
Pskov, Magadan, Murmansk ve Çita’daki uluslarası havalimanlarından Türkiye’ye seyahat edilebiliyor.
Bununla birlikte bugün itibarıyla söz konusu kentlerden Mısır’a da uçuşlar düzenleniyor. Moskova ile Hurgada, Şarm el Şeyh kentleri arasında düzenlenen sefer sayıları da artırıldı.
Rusya, Türkiye’de vaka sayılarının artması nedeniyle 15 Nisan-1 Haziran arasında uçuşları askıya almıştı. Daha sonra bu karar 21 Haziran’a dek uzatılmış ve bu tarihten sonra uçuşlar düzenlenmeye başlanmıştı.