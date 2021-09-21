https://tr.sputniknews.com/20210921/rusyanin-dort-kentinden-turkiyeye-ucuslar-bugun-yeniden-baslatildi-1049112747.html

Rusya’nın 4 kentinden Türkiye’ye uçuşlar bugün yeniden başlatıldı

Rusya’nın 4 kentinden Türkiye’ye uçuşlar bugün yeniden başlatıldı

Rusya, bugün itibarıyla Pskov, Magadan, Murmansk ve Çita kentlerindeki havalimanlarından Türkiye’ye uçuşları yeniden başlattı. Bu kentlerden Mısır’a uçuşlar da... 21.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-21T17:42+0300

2021-09-21T17:42+0300

2021-09-21T17:49+0300

dünya

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izin

uçuş

onay

koronavirüs

kovid-19

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Rusya’da Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nin açıklamasına göre bugün itibarıyla Türkiye’ye dört kentten daha uçuşlar yeniden başlatıldı.Pskov, Magadan, Murmansk ve Çita’daki uluslarası havalimanlarından Türkiye’ye seyahat edilebiliyor.Bununla birlikte bugün itibarıyla söz konusu kentlerden Mısır’a da uçuşlar düzenleniyor. Moskova ile Hurgada, Şarm el Şeyh kentleri arasında düzenlenen sefer sayıları da artırıldı.Rusya, Türkiye’de vaka sayılarının artması nedeniyle 15 Nisan-1 Haziran arasında uçuşları askıya almıştı. Daha sonra bu karar 21 Haziran’a dek uzatılmış ve bu tarihten sonra uçuşlar düzenlenmeye başlanmıştı.

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rusya, türkiye, şehir, izin, uçuş, onay, koronavirüs, kovid-19