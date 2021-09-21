https://tr.sputniknews.com/20210921/sudanda-darbe-girisimi-1049093530.html

Sudan'da başarısız darbe girişimi: 40 gözaltı

Sudan'da başarısız darbe girişimi: 40 gözaltı

Sudan devlet televizyonu, başkent Hartum'daki bir grup askerin başarısız bir darbe girişiminde bulunduğunu açıkladı. 21.09.2021, Sputnik Türkiye

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2021-09-21T09:30+0300

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sudan

darbe girişimi

dünya

hartum

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Sudan'da devlet televizyonu ve radyoları canlı yayınlarını keserek duyurdukları son dakika haberlerinde, halkı darbeye karşı koymaya çağırdı. Resmi kaynaklar, başkentin Umdurman bölgesindeki bir grup askerin bazı askeri araçları ele geçirerek darbeye teşebbüs ettiğini aktardı. 40 subay gözaltına alındı.Sudan Egemenlik Konseyi Sözcüsü Muhammed El Feki Süleyman, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, durumun kontrol altında olduğunu belirterek halka, ülkeyi, geçiş sürecini koruma ve darbeye karşı çıkma çağrısı yaptı.

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sudan

hartum

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sudan, darbe girişimi, hartum