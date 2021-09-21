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Sudan'da başarısız darbe girişimi: 40 gözaltı
Sudan'da başarısız darbe girişimi: 40 gözaltı
Sudan devlet televizyonu, başkent Hartum'daki bir grup askerin başarısız bir darbe girişiminde bulunduğunu açıkladı. 21.09.2021, Sputnik Türkiye
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sudan
darbe girişimi
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Sudan'da devlet televizyonu ve radyoları canlı yayınlarını keserek duyurdukları son dakika haberlerinde, halkı darbeye karşı koymaya çağırdı. Resmi kaynaklar, başkentin Umdurman bölgesindeki bir grup askerin bazı askeri araçları ele geçirerek darbeye teşebbüs ettiğini aktardı. 40 subay gözaltına alındı.Sudan Egemenlik Konseyi Sözcüsü Muhammed El Feki Süleyman, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, durumun kontrol altında olduğunu belirterek halka, ülkeyi, geçiş sürecini koruma ve darbeye karşı çıkma çağrısı yaptı.
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Sudan'da başarısız darbe girişimi: 40 gözaltı

09:30 21.09.2021 (güncellendi: 10:04 21.09.2021)
© AFP 2021 / EBRAHIM HAMIDSudan- Asker
Sudan- Asker - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2021
© AFP 2021 / EBRAHIM HAMID
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Sudan devlet televizyonu, başkent Hartum'daki bir grup askerin başarısız bir darbe girişiminde bulunduğunu açıkladı.
Sudan'da devlet televizyonu ve radyoları canlı yayınlarını keserek duyurdukları son dakika haberlerinde, halkı darbeye karşı koymaya çağırdı.
Resmi kaynaklar, başkentin Umdurman bölgesindeki bir grup askerin bazı askeri araçları ele geçirerek darbeye teşebbüs ettiğini aktardı. 40 subay gözaltına alındı.
Sudan Egemenlik Konseyi Sözcüsü Muhammed El Feki Süleyman, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, durumun kontrol altında olduğunu belirterek halka, ülkeyi, geçiş sürecini koruma ve darbeye karşı çıkma çağrısı yaptı.
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