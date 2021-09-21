https://tr.sputniknews.com/20210921/tunus-cumhurbaskani-said-istisnai-kararlar-devam-edecek-1049091601.html
Tunus Cumhurbaşkanı Said: İstisnai kararlar devam edecek
Tunus Cumhurbaşkanı Said: İstisnai kararlar devam edecek
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkede istisnai kararların devam edeceğini vurgulayarak, buna karşı yapılan protestoları ise 'tiyatral' olarak nitelendirdi. 21.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-21T05:19+0300
2021-09-21T05:19+0300
2021-09-21T05:19+0300
dünya
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Cumhurbaşkanı Kays Said, Tunus'un Sidi Buzid vilayetine yaptığı ziyaret esnasında valilik binası çevresinde toplanan destekçilerine konuşma gerçekleştirdi.25 Temmuz'da 30 günlüğüne aldığı ve 26 Ağustos'ta süresini uzattığı yasama, yürütme ve yargı alanındaki istisnai kararlara ilişkin, "Tunus'ta istisnai kararlar devam edecek" diyen Said, aldığı kararlara karşı düzenlenen protestoları 'tiyatral' olarak nitelendirerek, 'kötü aktörlerle kötü yönetilen bir oyun' olduğunu söyledi.Said, istisnai önlemlerin Tunus devletini koruma sorumluluğundan kaynaklandığına ve sorunun bir hükümet sorunu olmadığına işaret ederek, "Sorun, Tunusluların çıkarlarına hizmet etmediği için yeniden gözden geçirilmesi gereken bütün bir sistemdir" ifadelerine yer verdi.Cumhurbaşkanı Said'in olağanüstü yetkileri elinde toplamasıyla oluşan 'istisnai durum' 18 Eylül'de başkent Tunus'taki Belediye Tiyatrosu önünde aralarında aktivist, hukukçu ve siyasilerin de yer aldığı yüzlerce Tunuslu tarafından protesto edilmişti.25 Temmuz'da Tunus Cumhurbaşkanı Said; Meclis'in tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.En-Nahda Hareketi, Said'in bu adımını 'darbe' olarak nitelendirse de kararlar, bir dizi siyasi partinin desteğini almıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210727/tunus-cumhurbaskani-saidden-aldigi-kararlari-darbe-olarak-nitelendirenlere-yanit-hukuk-derslerini-1045063745.html
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Tunus Cumhurbaşkanı Said: İstisnai kararlar devam edecek
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkede istisnai kararların devam edeceğini vurgulayarak, buna karşı yapılan protestoları ise 'tiyatral' olarak nitelendirdi.
Cumhurbaşkanı Kays Said, Tunus'un Sidi Buzid vilayetine yaptığı ziyaret esnasında valilik binası çevresinde toplanan destekçilerine konuşma gerçekleştirdi.
25 Temmuz'da 30 günlüğüne aldığı ve 26 Ağustos'ta süresini uzattığı yasama, yürütme ve yargı alanındaki istisnai kararlara ilişkin, "Tunus'ta istisnai kararlar devam edecek" diyen Said, aldığı kararlara karşı düzenlenen protestoları 'tiyatral' olarak nitelendirerek, 'kötü aktörlerle kötü yönetilen bir oyun' olduğunu söyledi.
Said, istisnai önlemlerin Tunus devletini koruma sorumluluğundan kaynaklandığına ve sorunun bir hükümet sorunu olmadığına işaret ederek, "Sorun, Tunusluların çıkarlarına hizmet etmediği için yeniden gözden geçirilmesi gereken bütün bir sistemdir" ifadelerine yer verdi.
Cumhurbaşkanı Said'in olağanüstü yetkileri elinde toplamasıyla oluşan 'istisnai durum' 18 Eylül'de başkent Tunus'taki Belediye Tiyatrosu önünde aralarında aktivist, hukukçu ve siyasilerin de yer aldığı yüzlerce Tunuslu tarafından protesto edilmişti.
25 Temmuz'da Tunus Cumhurbaşkanı Said; Meclis'in tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.
En-Nahda Hareketi, Said'in bu adımını 'darbe' olarak nitelendirse de kararlar, bir dizi siyasi partinin desteğini almıştı.