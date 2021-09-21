https://tr.sputniknews.com/20210921/turkiyede-29-bin-338-yeni-koronavirus-vakasi-tespit-edildi--260-can-kaybi-yasandi-1049120220.html

Türkiye'de 29 bin 338 yeni vaka tespit edildi, 260 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

Türkiye'de 29 bin 338 yeni vaka tespit edildi, 260 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte 354 bin 854 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 338 kişinin testi pozitif çıktı, 260 kişi yaşamını yitirdi. 21.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-21T21:09+0300

2021-09-21T21:09+0300

2021-09-21T21:20+0300

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Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs verilerini açıkladı. Buna göre son 24 saatte 29 bin 338 yeni vaka tespit edildi, 260 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında son durumu "Bugünkü vaka sayısı 29 bin 338. Yeni can kaybımız 260. Vaka sayılarında 20 bini kritik eşik kabul ederken, şimdi neredeyse 30 bine yaklaşmış durumdayız. Sosyal ortamlarda çok dikkatli olun. Maskenizi kullanın. Yaptırmadığınız aşılarınızı mutlaka yaptırın. Kritik bir dönemdeyiz" ifadeleriyle paylaştı.

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2021

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