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Türkiye'nin Kırım'daki seçim sonuçlarını tanımamasına Rusya'dan yanıt
Türkiye'nin Kırım'daki seçim sonuçlarını tanımamasına Rusya'dan yanıt
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye'nin Kırım'daki seçim sonuçlarını tanımaması konusunda Moskova'nın ikili ilişkilerin gelişmesi lehine... 21.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-21T12:04+0300
2021-09-21T12:04+0300
dünya
rusya
türkiye
mariya zaharova
kırım
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç'in Kırım'da gerçekleştirilen Duma seçimlerinin sonuçlarının Türkiye açısından hukuki bir geçerliliği bulunmadığı yönündeki açıklamasına Rus mevkidaşı Zaharova'dan yanıt geldi.Youtube'ta Solovlev Live kanalına konuşan Zaharova, "Bu tür açıklamaları asla göz ardı etmiyoruz. Eğer Moskova'dan ilgili kınamaları, hatırlatmaları ve eleştirileri duymaktan yorulmamışlarsa, demek ki sabırlılar. Ancak bu, ikili ilişkilerin gelişmesi lehine olmayan çıkarımlarda bulunmamızdan başka bir şeye yol açmayacak" ifadelerini kullandı.Duma seçimlerinin Kırım sonuçlarının Türkiye açısından geçerli olmadığını söyleyen Bilgiç, "Türkiye, Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne olan desteğini sürdürmekte ve Kırım’ın hukuka aykırı ilhakını tanımamaktadır. Bu çerçevede, 17-19 Eylül 2021 tarihlerinde Kırım'da da düzenlenen Rusya Federasyonu Devlet Duması seçimlerinin Kırım itibarıyla sonuçlarının Türkiye açısından hukuki bir geçerliliği bulunmamaktadır" demişti.
https://tr.sputniknews.com/20210921/turkiye-disisleri-duma-secimlerinde-kirim-sonuclarinin-turkiye-acisindan-hukuki-gecerliligi-yok-1049095126.html
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rusya, türkiye, mariya zaharova, kırım

Türkiye'nin Kırım'daki seçim sonuçlarını tanımamasına Rusya'dan yanıt

12:04 21.09.2021
© Fotoğraf : Rusya Dışişleri Bakanlığı / Fotoğraf bankasına girMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2021
© Fotoğraf : Rusya Dışişleri Bakanlığı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye'nin Kırım'daki seçim sonuçlarını tanımaması konusunda Moskova'nın ikili ilişkilerin gelişmesi lehine olmayan çıkarımlarda bulunacağını belirtti.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç'in Kırım'da gerçekleştirilen Duma seçimlerinin sonuçlarının Türkiye açısından hukuki bir geçerliliği bulunmadığı yönündeki açıklamasına Rus mevkidaşı Zaharova'dan yanıt geldi.
Youtube'ta Solovlev Live kanalına konuşan Zaharova, "Bu tür açıklamaları asla göz ardı etmiyoruz. Eğer Moskova'dan ilgili kınamaları, hatırlatmaları ve eleştirileri duymaktan yorulmamışlarsa, demek ki sabırlılar. Ancak bu, ikili ilişkilerin gelişmesi lehine olmayan çıkarımlarda bulunmamızdan başka bir şeye yol açmayacak" ifadelerini kullandı.

Duma seçimlerinin Kırım sonuçlarının Türkiye açısından geçerli olmadığını söyleyen Bilgiç, "Türkiye, Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne olan desteğini sürdürmekte ve Kırım’ın hukuka aykırı ilhakını tanımamaktadır. Bu çerçevede, 17-19 Eylül 2021 tarihlerinde Kırım'da da düzenlenen Rusya Federasyonu Devlet Duması seçimlerinin Kırım itibarıyla sonuçlarının Türkiye açısından hukuki bir geçerliliği bulunmamaktadır" demişti.
Dışişleri Bakanlığı binası Türkiye - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2021
POLİTİKA
Türkiye Dışişleri: 'Duma seçimlerinde Kırım sonuçlarının Türkiye açısından hukuki geçerliliği yok'
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