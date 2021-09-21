https://tr.sputniknews.com/20210921/turkiyenin-kirimdaki-secim-sonuclarini-tanimamasina-rusyadan-yanit-1049098418.html

Türkiye'nin Kırım'daki seçim sonuçlarını tanımamasına Rusya'dan yanıt

Türkiye'nin Kırım'daki seçim sonuçlarını tanımamasına Rusya'dan yanıt

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye'nin Kırım'daki seçim sonuçlarını tanımaması konusunda Moskova'nın ikili ilişkilerin gelişmesi lehine... 21.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-21T12:04+0300

2021-09-21T12:04+0300

2021-09-21T12:04+0300

dünya

rusya

türkiye

mariya zaharova

kırım

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/03/1048563704_0:0:3121:1756_1920x0_80_0_0_794e6e83ce9caad84c454746c8913709.jpg

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç'in Kırım'da gerçekleştirilen Duma seçimlerinin sonuçlarının Türkiye açısından hukuki bir geçerliliği bulunmadığı yönündeki açıklamasına Rus mevkidaşı Zaharova'dan yanıt geldi.Youtube'ta Solovlev Live kanalına konuşan Zaharova, "Bu tür açıklamaları asla göz ardı etmiyoruz. Eğer Moskova'dan ilgili kınamaları, hatırlatmaları ve eleştirileri duymaktan yorulmamışlarsa, demek ki sabırlılar. Ancak bu, ikili ilişkilerin gelişmesi lehine olmayan çıkarımlarda bulunmamızdan başka bir şeye yol açmayacak" ifadelerini kullandı.Duma seçimlerinin Kırım sonuçlarının Türkiye açısından geçerli olmadığını söyleyen Bilgiç, "Türkiye, Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne olan desteğini sürdürmekte ve Kırım’ın hukuka aykırı ilhakını tanımamaktadır. Bu çerçevede, 17-19 Eylül 2021 tarihlerinde Kırım'da da düzenlenen Rusya Federasyonu Devlet Duması seçimlerinin Kırım itibarıyla sonuçlarının Türkiye açısından hukuki bir geçerliliği bulunmamaktadır" demişti.

https://tr.sputniknews.com/20210921/turkiye-disisleri-duma-secimlerinde-kirim-sonuclarinin-turkiye-acisindan-hukuki-gecerliligi-yok-1049095126.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, türkiye, mariya zaharova, kırım