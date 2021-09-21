https://tr.sputniknews.com/20210921/turkiye-disisleri-duma-secimlerinde-kirim-sonuclarinin-turkiye-acisindan-hukuki-gecerliligi-yok-1049095126.html

Türkiye Dışişleri: 'Duma seçimlerinde Kırım sonuçlarının Türkiye açısından hukuki geçerliliği yok'

Türkiye Dışişleri: 'Duma seçimlerinde Kırım sonuçlarının Türkiye açısından hukuki geçerliliği yok'

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Kırım'da gerçekleştirilen Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması seçimlerinin Kırım sonuçlarının... 21.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-21T10:00+0300

2021-09-21T10:00+0300

2021-09-21T10:07+0300

politika

rusya

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açıklama

kırım

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Bilgiç, Kırım’da gerçekleştirilen seçimlerle ilgili sorulan soruya yazılı olarak verdiği yanıtta, Duma seçimlerinin Kırım sonuçlarının Türkiye açısından geçerli olmadığını söyledi. Bilgiç, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:"Türkiye, Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne olan desteğini sürdürmekte ve Kırım’ın hukuka aykırı ilhakını tanımamaktadır. Bu çerçevede, 17-19 Eylül 2021 tarihlerinde Kırım'da da düzenlenen Rusya Federasyonu Devlet Duması seçimlerinin Kırım itibarıyla sonuçlarının Türkiye açısından hukuki bir geçerliliği bulunmamaktadır."

https://tr.sputniknews.com/20210916/fsb-kirim-tatar-meclisi-ukraynadaki-rovansizm-hareketinin-ana-icra-makami-1048948938.html

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