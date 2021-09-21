Türkiye Dışişleri: 'Duma seçimlerinde Kırım sonuçlarının Türkiye açısından hukuki geçerliliği yok'

Bilgiç, Kırım’da gerçekleştirilen seçimlerle ilgili sorulan soruya yazılı olarak verdiği yanıtta, Duma seçimlerinin Kırım sonuçlarının Türkiye açısından geçerli olmadığını söyledi. Bilgiç, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:"Türkiye, Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne olan desteğini sürdürmekte ve Kırım’ın hukuka aykırı ilhakını tanımamaktadır. Bu çerçevede, 17-19 Eylül 2021 tarihlerinde Kırım'da da düzenlenen Rusya Federasyonu Devlet Duması seçimlerinin Kırım itibarıyla sonuçlarının Türkiye açısından hukuki bir geçerliliği bulunmamaktadır."
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Kırım'da gerçekleştirilen Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması seçimlerinin Kırım sonuçlarının Türkiye açısından hukuki bir geçerliliği bulunmadığını belirtti.
Bilgiç, Kırım’da gerçekleştirilen seçimlerle ilgili sorulan soruya yazılı olarak verdiği yanıtta, Duma seçimlerinin Kırım sonuçlarının Türkiye açısından geçerli olmadığını söyledi.
Bilgiç, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye, Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne olan desteğini sürdürmekte ve Kırım’ın hukuka aykırı ilhakını tanımamaktadır. Bu çerçevede, 17-19 Eylül 2021 tarihlerinde Kırım'da da düzenlenen Rusya Federasyonu Devlet Duması seçimlerinin Kırım itibarıyla sonuçlarının Türkiye açısından hukuki bir geçerliliği bulunmamaktadır."