https://tr.sputniknews.com/20210921/vergi-olarak-sanat-eseri-bagisladi-pablo-picassonun-kizi-maya-babasinin-9-eserini-fransaya-verdi-1049098816.html

Vergi olarak sanat eseri bağışladı: Pablo Picasso'nun kızı Maya, babasının 9 eserini Fransa'ya verdi

Vergi olarak sanat eseri bağışladı: Pablo Picasso'nun kızı Maya, babasının 9 eserini Fransa'ya verdi

Ünlü ressam Picasso'nun kızı Maya Ruiz-Picasso, babasına ait dokuz sanat eserini Fransa'ya bağışladı. 21.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-21T12:17+0300

2021-09-21T12:17+0300

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pablo picasso

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Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, pazartesi günü yaptığı açıklamada, daha önce basında çıkan haberleri doğrulayarak, Fransa’ya, Pablo Picasso’nun dokuz yeni sanat eserinin teslim edileceğini söyledi.Sözcü'nün aktardığına göre Le Maire, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Picasso’nun bu yeni eserlerini ağırlamak ülkemiz için bir onur. Her biri kültürel mirasımızı zenginleştirecek ve derinleştirecektir” dedi.BFM TV ve Le Figaro gazetesi daha önce Picasso’nun kızının bağışının, Fransız devletiyle yaptığı vergi anlaşmasının bir parçası olduğunu belirtti.

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pablo picasso, fransa, vergi, tablo