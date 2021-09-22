https://tr.sputniknews.com/20210922/abd-menkul-kiymetler-ve-borsa-komisyonu-baskani-kripto-para-birimleri-uzun-sure-gecerli-olmayacak-1049128358.html

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Başkanı: Kripto para birimleri uzun süre geçerli olmayacak

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Başkanı: Kripto para birimleri uzun süre geçerli olmayacak

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler, kripto para birimleri için uzun vadeli bir uygulanabilirlik görmediğini belirterek... 22.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-22T03:27+0300

2021-09-22T03:27+0300

2021-09-22T03:27+0300

ekonomi

abd

abd menkul kıymetler ve borsa komisyonu (sec)

kripto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/15/1049121527_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_3b595f413a0b19ff82a95c5dea1b3eff.jpg

Gensler, Washington Post gazetesi tarafından düzenlenen etkinlikte kripto para piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Kripto para birimlerini "son derece spekülatif bir varlık sınıfı" olarak tanımlayan Gensler, merkez bankalarını ödeme sistemlerinin nasıl sağlanacağını yeniden düşünmeye zorladığını anlattı.Gensler, yatırımcıların ve tüketicilerin korunması gerektiğini vurgulayarak, "Beş veya altı bin özel para biçimi için uzun vadeli bir uygulanabilirlik olduğunu düşünmüyorum. Tarih bize aksini söylüyor. Bunun etrafında bir yatırımcı koruma rejimi olmasının faydalı olduğunu düşünüyorum." dedi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, abd menkul kıymetler ve borsa komisyonu (sec), kripto