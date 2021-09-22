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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Başkanı: Kripto para birimleri uzun süre geçerli olmayacak
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Başkanı: Kripto para birimleri uzun süre geçerli olmayacak
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler, kripto para birimleri için uzun vadeli bir uygulanabilirlik görmediğini belirterek... 22.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-22T03:27+0300
2021-09-22T03:27+0300
ekonomi
abd
abd menkul kıymetler ve borsa komisyonu (sec)
kripto
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Gensler, Washington Post gazetesi tarafından düzenlenen etkinlikte kripto para piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Kripto para birimlerini "son derece spekülatif bir varlık sınıfı" olarak tanımlayan Gensler, merkez bankalarını ödeme sistemlerinin nasıl sağlanacağını yeniden düşünmeye zorladığını anlattı.Gensler, yatırımcıların ve tüketicilerin korunması gerektiğini vurgulayarak, "Beş veya altı bin özel para biçimi için uzun vadeli bir uygulanabilirlik olduğunu düşünmüyorum. Tarih bize aksini söylüyor. Bunun etrafında bir yatırımcı koruma rejimi olmasının faydalı olduğunu düşünüyorum." dedi.
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abd, abd menkul kıymetler ve borsa komisyonu (sec), kripto

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Başkanı: Kripto para birimleri uzun süre geçerli olmayacak

03:27 22.09.2021
© REUTERS / Dado RuvicBitcoin - kripto para
Bitcoin - kripto para - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2021
© REUTERS / Dado Ruvic
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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler, kripto para birimleri için uzun vadeli bir uygulanabilirlik görmediğini belirterek, yatırımcıları korumanın önemini vurguladı.
Gensler, Washington Post gazetesi tarafından düzenlenen etkinlikte kripto para piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kripto para birimlerini "son derece spekülatif bir varlık sınıfı" olarak tanımlayan Gensler, merkez bankalarını ödeme sistemlerinin nasıl sağlanacağını yeniden düşünmeye zorladığını anlattı.
Gensler, yatırımcıların ve tüketicilerin korunması gerektiğini vurgulayarak, "Beş veya altı bin özel para biçimi için uzun vadeli bir uygulanabilirlik olduğunu düşünmüyorum. Tarih bize aksini söylüyor. Bunun etrafında bir yatırımcı koruma rejimi olmasının faydalı olduğunu düşünüyorum." dedi.
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