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https://tr.sputniknews.com/20210922/avustralyanin-victoria-eyaletinde-60-buyuklugunde-deprem-1049128789.html
Avustralya'nın Victoria eyaletinde 6.0 büyüklüğünde deprem
Avustralya'nın Victoria eyaletinde 6.0 büyüklüğünde deprem
Avustralya'nın Victoria eyaletinde meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki depremde, eyaletin başkenti Melbourne’daki bazı binalarda hasar meydana gelirken, tsunami... 22.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-22T04:16+0300
2021-09-22T04:16+0300
dünya
avustralya
melbourne
tsunami
deprem
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Geoscience Avustralya’dan yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Victoria eyaletinin başkenti Melbourne’un yaklaşık 180 kilometre kuzeydoğusundaki Mansfield bölgesi olduğu açıklanan 6.0 büyüklüğündeki depremin, 10 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.Şiddetli depremin ardından tsunami uyarısı verilmezken Geoscience Avustralya, 4.0 şiddetinde artçı sarsıntının kaydedildiğini duyurdu.Victoria eyaletinin yanı sıra Yeni Güney Galler, Güney Avustralya ve Avustralya Başkent Bölgesi’nde de hissedilen şiddetli depremde, yaralanma ve can kaybı bildirilmedi ancak Melbourne kentindeki bazı binalarda hasar meydana geldiği açıklandı.
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avustralya, melbourne, tsunami, deprem

Avustralya'nın Victoria eyaletinde 6.0 büyüklüğünde deprem

04:16 22.09.2021
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2021
© AA
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Avustralya'nın Victoria eyaletinde meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki depremde, eyaletin başkenti Melbourne’daki bazı binalarda hasar meydana gelirken, tsunami uyarısı verilmedi.
Geoscience Avustralya’dan yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Victoria eyaletinin başkenti Melbourne’un yaklaşık 180 kilometre kuzeydoğusundaki Mansfield bölgesi olduğu açıklanan 6.0 büyüklüğündeki depremin, 10 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.
Şiddetli depremin ardından tsunami uyarısı verilmezken Geoscience Avustralya, 4.0 şiddetinde artçı sarsıntının kaydedildiğini duyurdu.
Victoria eyaletinin yanı sıra Yeni Güney Galler, Güney Avustralya ve Avustralya Başkent Bölgesi’nde de hissedilen şiddetli depremde, yaralanma ve can kaybı bildirilmedi ancak Melbourne kentindeki bazı binalarda hasar meydana geldiği açıklandı.
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