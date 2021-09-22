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Bakan Koca: Okulların en son kapanan değil asla kapanmayan kurumlar olması konusunda ısrarlıyız
21:50 22.09.2021 (güncellendi: 22:10 22.09.2021)
© AASağlık Bakanı Fahrettin Koca
© AA
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantının ardından yazılı açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Okulların asla kapanmayan kurumlar olması konusunda ısrarlıyız" dedi.
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Toplantı sonrasında Sağlık Bakanı Koca, yazılı bir basın açıklaması paylaştı.
Bakan Koca sosyal medyadan yayınladığı açıklamasında, "Aşının yaygınlaşması ile birlikte artık üniversiteler dahil okulların en son kapanan değil asla kapanmayan kurumlar olması konusunda ısrarlıyız" ifadelerini kullandı.
Bilim Kurulu: “Aşının yaygınlaşması ile birlikte artık üniversiteler dahil okulların en son kapanan değil, asla kapanmayan kurumlar olması konusunda ısrarlıyız.” pic.twitter.com/iabiZIQOJz— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 22, 2021
Okullarda salgın seyri açısından yakın takip yapıldığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:
Bilim Kurulumuz yaygın aşılamadan önce en son kapananın tüm derecelerde okullar olmasını en erken açılanın ise yine okullar olmasını ısrarla belirtmişti. Aşının yaygınlaşması ile birlikte artık okulların en son kapanan değil asla kapanmayan kurumlar olması konusunda ısrarlıdır. Eğitim sürelerinin günlere dağılımı, sınıfların ikili ya da üçlü öğretime geçmesi, ders sürelerinin azaltılması gerekirse hafta sonları da eğitim yapılması dahil tüm alternatiflerin uygulanması konusunda kararlıdır.
Gebelerimizin hastalığa yakalanmalarında artış yaşanmıştır. Bu, salgının seyrinde yeni bir durum. Anne adaylarımız tereddüt etmeden aşılarını olmalılar.