Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20210922/baraj-kurudu-40-yil-once-su-altinda-kalan-bodrum-izmir-yolu-ortaya-cikti-1049141610.html
Baraj kurudu, 40 yıl önce su altında kalan Bodrum-İzmir yolu ortaya çıktı
Baraj kurudu, 40 yıl önce su altında kalan Bodrum-İzmir yolu ortaya çıktı
Muğla’nın Bodrum ilçesini besleyen Mumcular barajı kurudu, 66 yıllık kiremit fabrikası, 40 yıl önce sular altından kalan Bodrum-İzmir karayolu ortaya çıktı. 22.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-22T14:24+0300
2021-09-22T14:24+0300
yaşam
türkiye
muğla
bodrum
kuraklık
mumcular barajı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/16/1049141423_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_2c821fc1a42325b6ce01491a7a7fa9af.jpg
Bodrum’un tek su kaynağı olan Mumcular Barajı yüzde 10’un altına düşünce Bodrum’a giden su kesildi. Bodrum’a geyik barajından su verilmeye başladı. Barajın çekilmesinin ardından 40 yıl önce sular altında kalan Bodrum - İzmir karayolu ortaya çıktı.Barajdaki suların çekilmesi yaklaşık 66 yıllık oldu öğrenilen kiremit fabrikası ve bazı yapılarda gün yüzüne çıktı. Küresel ısınma nedeniyle Türkiye’de en çok yağış alan 2’ci il olan Muğla yağışlarda 4’düncü sıraya çıktı.40 yıl sonra araç geçti40 yıldır kullanılmayan sular altından kalan Bodrum - İzmir karayolu tekrar ortaya çıkınca yıllar sonra ilk kez araç geçti. Vatandaşlar gün yüzüne çıkan kiremit fabrikasını görmek için kuruyan mumcular barajının içerisine kadar girdi. Barajın içerisinde bulunan bazı yapılarda gün yüzüne çıktığı görüldü.181 binlik nüfusu olan pandemi sürecinde 2’inci komut sahiplerinin de Bodrum’a yerleşmesiyle birlikte yaklaşık 500 bini bulan nüfus su tüketimini arttırdı. Küresel ısınma ve İklim değişikliği nedeniyle kuruyan mumcular barajından Bodrum’a giden su hattını kapattı. Milas’ta bulunan geyik barajından Bodrum’un su ihtiyacının karşılandığı öğrenildi. Geyik barajındaki su seviyesinin ise yüzde 35’lerde olduğu yetkililer tarafından bildirildi.Konuyla ilgili açıklama yapan Muski Genel Müdür Yardımcısı Ali Tekkaya İklim değişikliği nedeniyle barajın kuruduğunu ifade ederek “Bugün ne yazık ki iklim değişikliğinin, ülkemizde ve Muğla’mızda gördüğümüz en acı noktalardan biri olan Mumcular barajındayız. Mumcular barajındaki su seviyemiz yüzde 10’ların altına indi. Bulunduğumuz nokta ise barajın yapımından sonra kullanım dışı bırakılan Bodrum - İzmir eski karayolu. Şu anda normalde burada suyun olması gerekirken ne yazık ki bizler varız. Bu durum sadece Bodrum’u değil tüm Türkiye’yi etkisi altına almış durumda. Bodrum’da 36 kuyumuz su kesmiş durumda. Bodrum’daki 150 bin kişinin su kaynağını şu anda kaybetmiş durumdayız. Bu duruma alternatif su kaynakları bulmak için müdürlüğümüz çalışmalar yapıyor. Muğla genelinde ise 168 su kuyunuzda su kesildiğini görmüş durumdayız. Bundan sonraki yaşamımızda iklim değişikliğinin hayatımızın bir parçası olduğunu kabul etmemiz, hayat disiplinimizi buna göre değiştirmemiz gerekiyor” dedi.Bodrum’a Mumcular barajından su gitmediğini söyleyen Tekkaya “Şu anda Bodrum’a ne yazık ki Mumcular barajından su alamıyoruz. Bu durumun yaşanacağını Haziran ayında biliyorduk. Haziran ayında bunun için bir önlem aldık. Normalde Mumcular Barajı Bodrum merkezinin suyunu karışılar ama ardık Milas’ta buluna Geyik barajından Bodrum’un su ihtiyacını karşılıyoruz. DSİ’den yapılan ek tahsis sayesinde ham su tahsisi sayesinde Bodrum’a su verebiliyoruz. Şu anda Bodrum merkezde su krizimiz yok çünkü Mumcular içme suyu arıtma tesisleri 240 litre saniye su alıyorken, sadece 40 saniyelik bir düşüşümüz oldu. Bunu da geyik barajından törele etti.
muğla
bodrum
mumcular barajı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/16/1049141423_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_4b32e6fb70f74e86c88030f9b7aa8de4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, muğla, bodrum, kuraklık, mumcular barajı

Baraj kurudu, 40 yıl önce su altında kalan Bodrum-İzmir yolu ortaya çıktı

14:24 22.09.2021
© İHABodrum'u besleyen baraj kurudu
Bodrum'u besleyen baraj kurudu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2021
© İHA
Abone ol
Muğla’nın Bodrum ilçesini besleyen Mumcular barajı kurudu, 66 yıllık kiremit fabrikası, 40 yıl önce sular altından kalan Bodrum-İzmir karayolu ortaya çıktı.
Bodrum’un tek su kaynağı olan Mumcular Barajı yüzde 10’un altına düşünce Bodrum’a giden su kesildi. Bodrum’a geyik barajından su verilmeye başladı. Barajın çekilmesinin ardından 40 yıl önce sular altında kalan Bodrum - İzmir karayolu ortaya çıktı.
Barajdaki suların çekilmesi yaklaşık 66 yıllık oldu öğrenilen kiremit fabrikası ve bazı yapılarda gün yüzüne çıktı. Küresel ısınma nedeniyle Türkiye’de en çok yağış alan 2’ci il olan Muğla yağışlarda 4’düncü sıraya çıktı.

40 yıl sonra araç geçti

40 yıldır kullanılmayan sular altından kalan Bodrum - İzmir karayolu tekrar ortaya çıkınca yıllar sonra ilk kez araç geçti. Vatandaşlar gün yüzüne çıkan kiremit fabrikasını görmek için kuruyan mumcular barajının içerisine kadar girdi. Barajın içerisinde bulunan bazı yapılarda gün yüzüne çıktığı görüldü.
181 binlik nüfusu olan pandemi sürecinde 2’inci komut sahiplerinin de Bodrum’a yerleşmesiyle birlikte yaklaşık 500 bini bulan nüfus su tüketimini arttırdı. Küresel ısınma ve İklim değişikliği nedeniyle kuruyan mumcular barajından Bodrum’a giden su hattını kapattı. Milas’ta bulunan geyik barajından Bodrum’un su ihtiyacının karşılandığı öğrenildi. Geyik barajındaki su seviyesinin ise yüzde 35’lerde olduğu yetkililer tarafından bildirildi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Muski Genel Müdür Yardımcısı Ali Tekkaya İklim değişikliği nedeniyle barajın kuruduğunu ifade ederek “Bugün ne yazık ki iklim değişikliğinin, ülkemizde ve Muğla’mızda gördüğümüz en acı noktalardan biri olan Mumcular barajındayız. Mumcular barajındaki su seviyemiz yüzde 10’ların altına indi. Bulunduğumuz nokta ise barajın yapımından sonra kullanım dışı bırakılan Bodrum - İzmir eski karayolu. Şu anda normalde burada suyun olması gerekirken ne yazık ki bizler varız. Bu durum sadece Bodrum’u değil tüm Türkiye’yi etkisi altına almış durumda. Bodrum’da 36 kuyumuz su kesmiş durumda. Bodrum’daki 150 bin kişinin su kaynağını şu anda kaybetmiş durumdayız. Bu duruma alternatif su kaynakları bulmak için müdürlüğümüz çalışmalar yapıyor. Muğla genelinde ise 168 su kuyunuzda su kesildiğini görmüş durumdayız. Bundan sonraki yaşamımızda iklim değişikliğinin hayatımızın bir parçası olduğunu kabul etmemiz, hayat disiplinimizi buna göre değiştirmemiz gerekiyor” dedi.
Bodrum’a Mumcular barajından su gitmediğini söyleyen Tekkaya “Şu anda Bodrum’a ne yazık ki Mumcular barajından su alamıyoruz. Bu durumun yaşanacağını Haziran ayında biliyorduk. Haziran ayında bunun için bir önlem aldık. Normalde Mumcular Barajı Bodrum merkezinin suyunu karışılar ama ardık Milas’ta buluna Geyik barajından Bodrum’un su ihtiyacını karşılıyoruz. DSİ’den yapılan ek tahsis sayesinde ham su tahsisi sayesinde Bodrum’a su verebiliyoruz. Şu anda Bodrum merkezde su krizimiz yok çünkü Mumcular içme suyu arıtma tesisleri 240 litre saniye su alıyorken, sadece 40 saniyelik bir düşüşümüz oldu. Bunu da geyik barajından törele etti.
000011
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:32Yeni araştırma ortaya koydu: Meğer Mars'ın kaderi baştan belliymiş
15:31Mersin'de çevreyi rahatsız eden 2 bin 139 araç trafikten men edildi
15:27Barcelona Teknik Direktörü Koeman, taraftarlara sabır çağrısında bulundu
15:20Hıncal Uluç'tan Erdoğan'a çağrı: 'Lütfen Başkan lütfen, şu Acun'u çağır, ne olur?'
15:10Tunç Soyer: Gençlerimiz için iki ilçede yurt kiraladık
14:38Bolu Valiliği'nden göçmenlere uyarılar: 'Kadınlara karşı sabit bakışlardan uzak durun'
14:36Almanya Sağlık Bakanı Spahn, Kovid-19 salgınının muhtemel bitişi için tarih verdi
14:35ABD anaakım medyasından Bidenların aile boyu gücü kötüye kullanıp yolsuzluk yapmasına dair ilk kitap
14:25Spor yazarı Alp Ulagay anlattı: Türkiye neden futbolcu yetiştiremiyor?
14:24Baraj kurudu, 40 yıl önce su altında kalan Bodrum-İzmir yolu ortaya çıktı
14:23'Çinli araştırmacılar koronavirüsü yarasalara salıvermek için hibe teklifinde bulunmuş'
14:18Denizaltı krizinin tarafları Çin ve Avustralya: Hangisinin filosu daha güçlü?
14:04'İmam nikahı' kıyılan kız çocuğunu tabancayla kafasından vurdu, intihar süsü vermeye çalıştı
13:58Sağanak sonrası fındık ırmağa aktı
13:58Veyis Ateş: Üstüme bir çamur atıldı ve ben bunu temizleyeceğim
13:553 kez müebbet hapse çarptırılan 'Çakal Carlos' tekrar hakim karşısında
13:52Türk İlaç: 50 milyon doz Sputnik Light üretimi için yetkilendirildik
13:45Selçuk Bayraktar: Gayretimiz uçan araba teknolojisini geliştirmek
13:40Kremlin: Erdoğan’ın Kırım açıklaması nedeniyle üzüntü duyduk
13:36Ev sahiplerinin en fazla yapacağı zam yüzdesi belli oldu